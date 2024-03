The Coretec Group und Core Optics LLC geben Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zum Aktientausch bekannt

Die beiden Unternehmen vereinen komplementäre Technologien und branchenspezifische Endnutzeranwendungen über das bewährte Vertriebsnetz von Core Optics in etablierten und wachstumsstarken Sektoren wie der Automobilindustrie, der Unterhaltungselektronik, der Kamera- und Displaybranche und anderen Bereichen, die auf fortschrittliche Materialinnovationen angewiesen sind

ANN ARBOR, Michigan, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG) (das „Unternehmen“), ein Entwickler von aktiven Siliziumanodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS) für Elektrofahrzeuge, Cleantech und 3D-Display-Technologie, und Core Optics, LLC („Core Optics“) haben heute bekanntgegeben, dass sie eine endgültige Vereinbarung über einen Aktientausch getroffen haben, nach der das Unternehmen voraussichtlich zum Vollzugstag 100 % der Anteile an Core Optics, LLC und deren Tochtergesellschaften erwerben wird, die alle materiellen Vermögenswerte und das geistige Eigentum des Unternehmens über alle Technologien und Branchenvertikalen besitzen. Nach Vollzug der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen weiterhin unter dem Namen The Coretec Group, Inc. firmieren und unter dem Tickersymbol CRTG gehandelt werden, bevor es eine Notierung an einer höherrangigen Börse anstrebt, sobald es der Ansicht ist, dass das fusionierte Unternehmen die Voraussetzungen für eine Erstnotierung erfüllen kann. Der Vollzug der Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen.

Dr. Seonkee Kim wird den Titel und die Aufgaben des Chief Executive Officer übernehmen. Neben seiner Erfahrung in der Industrie für Kompaktkameramodule (Compact Camera Modules, CCM) verfügt Dr. Kim über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien, die ihn zu einer idealen Führungspersönlichkeit für die Weiterentwicklung des Endurion-Programms des Unternehmens machen. Er wird zusammen mit weiteren Vorstandsmitgliedern und Beratern in einer Telefonkonferenz für Aktionäre vorgestellt, die derzeit für den 14. März 2024 um 10:00 Uhr (ET) geplant ist. Weitere Einzelheiten zu dieser Telefonkonferenz werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Core Optics ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochmodernen Prüf- und Montagemaschinen für die CCM-Industrie spezialisiert. Core Optics verfügt über eine Fülle von Fachwissen und Daten zu seinen Prüfalgorithmen, darunter die Rechte an mehr als 30 Patenten. Mit kommerziellen Produkten und Vertriebskanälen in etablierten Branchen, die zudem als wachstumsstark gelten, darunter der Automobilbereich und VR/AR, hat Core Optics seine Position als Marktführer bei der Bereitstellung von zentralen Prozesslösungen gefestigt.

Core Optics unterhält zahlreiche Kundenbeziehungen zu einigen der führenden Hersteller mobiler Geräte in Südkorea und in der ganzen Welt sowie zu bedeutenden Automobilherstellern, einschließlich Herstellern von Elektrofahrzeugen, und ist auch in anderen Branchen weltweit tätig. Core Optics erwirtschaftet Umsätze mit einer CCM-Testproduktlinie, die in der Vergangenheit solide Gewinnmargen erzielt hat, und verfügt über eine Auftragspipeline mit hohem Wachstumspotenzial.

Core Optics hat vor kurzem sein Dienstleistungsangebot auf den aufstrebenden Markt für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EV) ausgeweitet. Dies ist einer der Gründe, warum die firmeneigene Technologie von The Coretec Group so komplementär ist, da das Endurion-Batterieentwicklungsprogramm des Unternehmens den gleichen Kundenstamm anspricht. Sie stellt einen erheblichen Mehrwert für das Automobilgeschäft von Core Optics dar, der durch die bestehenden Vertriebskanäle und Kundenbeziehungen des Unternehmens unterstützt wird. Darüber hinaus fügt sich die fortgeschrittene Entwicklung der volumetrischen C-Space-Display-Technologie des Unternehmens gut in die führenden CCM- und Photonik- Aktivitäten von Core Optics ein, wo das fundierte Wissen und die Erfahrung die Entwicklung von C-Space vorantreiben könnten.

Schließlich würde die Transaktion Core Optics den Eintritt in den nordamerikanischen Markt ermöglichen und damit die Geschäftsaktivitäten zwischen den US-Automobilherstellern und anderen potenziellen hochwertigen Kundensegmenten fördern.

„The Coretec Group konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien, die sowohl für Endkunden als auch für größere Produktions- und Vertriebspartner attraktiv sind, die in der Lage sind, die Technologie zu übernehmen und schnell zu skalieren und einzusetzen“, so Matthew Kappers, CEO von The Coretec Group. „Wir haben mit Core Optics den idealen Partner gefunden, eine Gruppe von Innovatoren mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Aufbau von Vertriebskanälen und Kundenbeziehungen mit bekannten Marken auf der ganzen Welt. Die Synergien zwischen den beiden Unternehmen liegen auf der Hand, insbesondere in den Produktnischen Elektrofahrzeuge, eVTOL, 3D-Display, LiDAR und Automobilbau. Wir sind zuversichtlich, dass der Zusammenschluss der beiden Unternehmen die kommerzielle Pipeline von Core Optics weiter stärken, den Umsatz steigern und Mehrwert für die Aktionäre schaffen wird.“

Das Unternehmen wird im Vorfeld der Telefonkonferenzen mit den Aktionären und der Präsentationen über Pressemitteilungen, Unternehmens- und Investoren-Websites sowie über soziale Medien Informationen über den Zugang zu den Telefonkonferenzen zur Verfügung stellen. Bitte folgen Sie uns auf X (früher Twitter) unter @CoretecGroupInc oder auf der LinkedIn-Seite des Unternehmens.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. ist ein in Oklahoma eingetragenes Unternehmen mit Sitz in Ann Arbor, Michigan, das technisches Silizium entwickelt und sein Fachwissen für die Entwicklung von Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien einsetzt, die sich schneller aufladen und länger halten. Dieses Programm heißt Endurion. Silizium kann theoretisch eine bis zu 10-mal größere Menge an Lithiumionen aufnehmen als herkömmlicher Graphit. Mit seinem proprietären Micron- und Nanopartikel-Ansatz lädt Endurion Silizium in die Batterieanode. Eine geringfügige Erhöhung des Siliziumgehalts wird den Markt für Elektrofahrzeuge und andere Energiespeicheranwendungen revolutionieren.

Darüber hinaus nutzt das Unternehmen sein technisches Silizium, um ein Portfolio anderer energieorientierter Produkte zu entwickeln, darunter Festkörperbeleuchtung (LEDs), Halbleiter und druckbare Elektronik. Coretec entwickelt C-Space weiter, seine volumetrische 3D-Display-Technologie mit einer breiten Palette von Anwendungen, darunter LiDAR, medizinische Bildgebung, Automobilindustrie und andere.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com .

Über Core Optics

Core Optics LLC, eine in Virginia eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, führt ihre Geschäfte über ihre koreanische Tochtergesellschaft Core Optics Co., Ltd., die 2023 nach dem Erwerb einer Produktlinie von Prüfgeräten für Kompaktkameramodule gegründet wurde. Die Gesellschaft ist bekannt für ihre Beteiligung an einem wertschöpfenden Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Inspektionsgeräten für Kompaktkameramodule (CCM) konzentriert, die in Smartphones und Automobilen zum Einsatz kommen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.coreoptics.us/ .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden in unseren Unterlagen, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Berichtigungen der zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

