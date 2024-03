Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, jeudi 7 mars 2024 – 17h45

Standard & Poor’s confirme le statut

« investment grade » d’ARGAN

À la lumière des résultats annuels 2023 et du plan stratégique combinant croissance et désendettement publié à cette occasion, Standard & Poor’s, agence de notation internationale reconnue, a confirmé le statut « investment grade » d’ARGAN avec une note maintenue à BBB-.

Standard & Poor’s (S&P), par le biais de S&P Global Ratings, a renouvelé, dans un rapport publié mercredi 6 mars 2024, la qualité « investment grade » d’ARGAN avec une note BBB- (avec une perspective restant à ce stade « négative »).

S&P prend ainsi en compte la feuille de route stratégique présentée à l’occasion de la publication des résultats annuels 2023, le 18 janvier dernier1, visant à poursuivre un développement maîtrisé et à conforter la qualité de la signature ARGAN sur les marchés financiers. Plus particulièrement, dans le cadre d’une politique de croissance autofinancée par le biais de cessions d’actifs ciblés, ARGAN vise, d’ici fin 2026, à ramener son ratio LTV sous 40 % (contre 49,7 % à fin 2023) et celui de la dette nette / EBITDA à environ 8x (contre 11x à fin 2023), tout en enregistrant une croissance de ses revenus locatifs de l’ordre de 5% par an et en moyenne sur la période 2024-2026.

Dans son rapport, S&P indique notamment : « Une politique financière renforcée, une génération continue de flux de trésorerie, une dette qui s’amortit et la contribution de l'EBITDA provenant du développement soutiendront le désendettement. ». L’agence de notation souligne également les fondamentaux « résilients » de la logistique française, qui contribuent à des perspectives stables en termes de cash flows. La notation est disponible sur le site internet de S&P Global Ratings www.standardandpoors.com.

ARGAN est de ce fait confortée dans sa stratégie de désendettement fort et volontariste et sa capacité à renforcer son statut « investment grade », permettant ainsi de se refinancer aux meilleures conditions possibles à l’avenir, en particulier d’ici l’échéance de sa dette obligataire de 500 M€, en novembre 2026.

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

21 mars : Assemblée Générale 2024

2 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2024

trimestre 2024 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2024

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2024 24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024





Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2024

16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

À date, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,7 milliards d’euros au 31/12/2023 pour un revenu locatif annuel d’environ 200 millions d’euros en 2024.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120, CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com





1 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 18 janvier 2024.

Pièce jointe