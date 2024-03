RUBIS: Résultats de l’exercice 2023 - Performance solide de toutes les branches

Paris, le 7 mars 2024, 17h45

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 20231

PERFORMANCE SOLIDE DE TOUTES LES BRANCHES

Résultat brut d’exploitation record à 798 M€, en progression de 19 % par rapport à 2022

Performance soutenue des activités historiques – Portefeuille de projets sécurisés de Photosol à 893 MWc, en hausse de 77 %

Résultat net (part du Groupe) record à 354 M€, + 8 % ajusté 2 malgré les effets de change négatifs 3 pour 105 M€

Capacité d’autofinancement 4 à 583 M€, en hausse de 35 %

Bilan sain : 1,4x dette financière nette corporate /RBE 5 (contre 1,5x pour l’exercice 2022)

Dividende proposé à 1,98 €, + 3 %

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2023

Croissance soutenue de la performance opérationnelle Distribution d’énergies : Retail & Marketing Marge brute à 849 M€ en hausse de 6 % (+ 3 % à périmètre constant 6 ) – Performance remarquable du réseau de distribution dans la zone Caraïbes – Croissance robuste de l’Afrique de l’Est après rénovation du réseau – Bitume en léger retrait en raison du contexte politique au Nigéria Volumes en hausse de 4 % – Fort effet de rattrapage de l’aviation en Afrique et dans la zone Caraïbes Support & Services Marge brute (hors SARA) en progression de 45 % illustrant la pertinence de la détention de navires dans un environnement de hausse des tarifs du transport maritime



Production d'électricité renouvelable :



Premier lauréat de l’appel d’offres de la CRE – 257 MWc sécurisés Développement international en progression en Italie et en Espagne

Bilan carbone complet de Rubis Photosol finalisé – Rubis Photosol sera inclus dans la Feuille de route RSE Think Tomorrow 2022-2025 à partir de 2024

à partir de 2024 La note B du CDP réitérée pour la troisième année consécutive

consécutive Premier rapport annuel du Sea Cargo Charter publié en juin 2023 (rapport sur toutes les activités d'affrètement de Rubis en 2022 et mesure de leur alignement sur une trajectoire de décarbonation)

publié en juin 2023 (rapport sur toutes les activités d'affrètement de Rubis en 2022 et mesure de leur alignement sur une trajectoire de décarbonation) Publication d’un nouveau Code éthique (juin 2023) pour réaffirmer les fondements de l’approche éthique dans le contexte de la transformation du Groupe dans un monde en constante mutation





CHIFFRES CLÉS

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2023

(en millions d’euros) 2023 2022 Variation Chiffre d’affaires 6 630 7 135 -7 % Résultat brut d’exploitation 798 669 19 % dont Distribution d’énergies 797 680 17 % dont Production d’électricité renouvelable 29 18 66 % Résultat opérationnel courant 621 509 22 % dont Distribution d’énergies 647 540 20 % dont Production d’électricité renouvelable 4 -1 ns Résultat net part du Groupe 354 263 35 % BPA (après dilution), en euros 3,42 2,55 34 % Capacité d’autofinancement avant variation du fonds de roulement (1) 583 432 35 % Capacité d’autofinancement 563 421 34 % Investissements industriels 283 258 10 % dont Distribution d’énergies 206 215 -4 % dont Production d’électricité renouvelable 77 44 77 % Dette financière nette (DFN) 1 360 1 286 6 % DFN/RBE 1,8x 2,0x -0,1x Dette financière nette corporate (2) (DFN corporate) 992 929 7 % DFN corporate/RBE 1,4x 1,5x -0,1x

(1) Capacité d’autofinancement après coûts de la dette financière nette et impôt et avant variation du fonds de roulement.

(2) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours – Voir Annexe pour plus de détails.

Le 7 mars 2024, Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, a commenté les résultats comme suit : « Une fois encore, le modèle équilibré de Rubis, qui associe branches historiques et énergies renouvelables, a prospéré sur le marché incertain de 2023 et a largement atteint ses objectifs.

Les activités opérationnelles ont été particulièrement dynamiques dans les Caraïbes, tant pour ce qui est de l’activité Retail & Marketing que du Support & Services, et ont dégagé une performance financière soutenue, avec un résultat net en hausse de + 8 %, après retraitement lié aux éléments exceptionnels.

Rubis Photosol, en forte progression, a étoffé son portefeuille de projets sécurisés de 77 % au cours de l’exercice. Cette dynamique nous rend confiants quant à nos ambitions pour 2030, qui seront actualisées en septembre à l’occasion d'un Photosol Day dédié.

Grâce à la motivation sans faille, au talent et à l’esprit de collaboration de nos équipes, les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés pour 2023 ont été dépassés. Je suis fière et reconnaissante envers chacun des salariés de Rubis et enthousiaste face à la perspective de ce que nous réaliserons ensemble à l’avenir.

En ce début 2024, le paysage économique et géopolitique mondial reste quelque peu imprévisible. Nous sommes convaincus que le RBE du Groupe pourrait s'établir entre 725 M€ et 775 M€ en 2024. Le résultat net part du Groupe devrait augmenter, grâce à la solide performance opérationnelle de nos activités qui viendra compenser les vents contraires liés au risque de change.

Enfin, nous demeurons confiants dans notre capacité à continuer de faire croître le montant de notre dividende. »

PERFORMANCE FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2023

L’exercice 2023 a été marqué par une très forte progression du RBE à 798 M€ (+ 19 % par rapport à 2022) et du ROC à 621 M€ (+ 22 %).

En 2022 et 2023, RBE et ROC incluent la répercussion sur les clients finaux du taux de change au Nigéria, à hauteur de 34 M€ et de 32 M€ respectivement. Corrigé de cet effet et des éléments exceptionnels, le RBE a augmenté de 15 % et le ROC de 17 %.

L'augmentation de 35 % de la capacité d’autofinancement à 583 M€, en ligne avec la hausse de 35 % du résultat net, atteste de la qualité des résultats du Groupe.

La dette financière nette corporate (DFN corporate) de Rubis atteint à 992 M€ à fin 2023, dégageant une DFN corporate/RBE de 1,4x (- 0,1x vs 2022).

Les investissements industriels ont atteint 283 M€, dont 77 M€ ont été consacrés à la branche Production d’électricité renouvelable. Les 206 M€ restants comprennent notamment l’acquisition de deux navires gaziers au S1 2023.

Au vu de ces très bons résultats opérationnels et financiers et de la solidité du bilan de l’exercice 2023, la Gérance propose une nouvelle augmentation du dividende par action à 1,98 € (+ 3 % par rapport à 2022).

DISTRIBUTION D’ÉNERGIES

Retail & Marketing

2023 a vu une augmentation des volumes de 4 % par rapport à un exercice 2022 déjà particulièrement soutenu. Hors éléments exceptionnels et effets de change au Nigéria, la marge brute est restée stable à – 2 %. Le ROC s’est établi à 475 M€, contre 396 M€ pour l’exercice 2022 (+ 20 %, + 4 % à périmètre constant7). Les investissements industriels ont augmenté, à 155 M€ (+ 10 %).

VOLUMES COMMERCIALISÉS ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT POUR L’EXERCICE 2023

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (1) (en M€) FY 2023 FY 2022 FY 2023 vs FY 2022 FY 2023 FY 2022 FY 2023 vs FY 2022 FY 2023 FY 2022 FY 2023 vs FY 2022 GPL 1 279 1 221 5 % 303 295 3% 303 295 3% Carburants 4 048 3 843 5 % 449 403 11% 438 422 4% Bitume 391 424 - 8 % 96 102 - 6% 65 68 - 5% TOTAL 5 718 5 487 4 % 849 801 6% 806 785 3%

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





La progression du GPL en 2023 a été soutenue par une forte demande de produits en vrac au Maroc, au Portugal, au Kenya et en Afrique du Sud. La marge brute a augmenté de 3 %, la marge unitaire enregistre un léger recul (- 2 %) lié à l’effet mix produits.

Sur le segment des carburants :

les volumes réseau (stations-service, représentant 59 % de la marge brute carburants de l’exercice 2023) ont progressé de 4 % en 2023, tirés par le Kenya et le Rwanda, où le programme de rebranding continue à prouver sa pertinence, et la région des Caraïbes, où la tendance a été particulièrement dynamique toute l’année, avec une accélération en fin d’année, lors de la période des fêtes. La marge brute a augmenté de 22 % ;

(stations-service, représentant 59 % de la marge brute carburants de l’exercice 2023) ont progressé de 4 % en 2023, tirés par le Kenya et le Rwanda, où le programme de rebranding continue à prouver sa pertinence, et la région des Caraïbes, où la tendance a été particulièrement dynamique toute l’année, avec une accélération en fin d’année, lors de la période des fêtes. La marge brute a augmenté de 22 % ; les volumes commercial et industriel (représentant 24 % de la marge brute sur les carburants pour l’exercice 2023) ont diminué de 4 %. Hors Haïti, les volumes sont restés stables (- 0,2 %). Le Kenya et les Antilles françaises ont été sous pression sur ce segment. Cette demande, plus faible que prévu, a été partiellement compensée par la solide performance de la zone Est des Caraïbes, où l'activité du Guyana s’est maintenue à un niveau très élevé. La marge brute est en repli de 9 % et de 7 % hors Haïti ;

(représentant 24 % de la marge brute sur les carburants pour l’exercice 2023) ont diminué de 4 %. Hors Haïti, les volumes sont restés stables (- 0,2 %). Le Kenya et les Antilles françaises ont été sous pression sur ce segment. Cette demande, plus faible que prévu, a été partiellement compensée par la solide performance de la zone Est des Caraïbes, où l'activité du Guyana s’est maintenue à un niveau très élevé. La marge brute est en repli de 9 % et de 7 % hors Haïti ; la forte dynamique de croissance des volumes observée sur l’ aviation (représentant 13 % de la marge brute carburants de l’exercice 2023) depuis le début de l’année 2023 s’est poursuivie tout au long de l’année, pour s'établir à + 36 %. Cette progression a été tirée par le Kenya, où les volumes ont plus que doublé sur l’exercice (la marge unitaire est restée stable sur ce marché), et la zone Caraïbes, où l’activité a été particulièrement soutenue. La marge brute a augmenté de 12 %.





Les volumes du bitume ont baissé de 8 % par rapport à 2022. Cette baisse s’explique par la diminution des volumes au Nigéria suite aux élections. L'Afrique du Sud, le Gabon et le Cameroun affichent une dynamique particulièrement soutenue, avec des volumes et des marges en hausse. La marge brute ajustée a diminué de 5 %.

VOLUMES COMMERCIALISÉS ET MARGE BRUTE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE POUR L’EXERCICE 2023

Volume (en milliers de m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (1) (en M€) FY 2023 FY 2022 FY 2023 vs FY 2022 FY 2023 FY 2022 FY 2023 vs FY 2022 FY 2023 FY 2022 FY 2023 vs FY 2022 Europe 876 856 2 % 208 197 6 % 208 197 6 % Caraïbes 2 219 2 173 2 % 306 280 9 % 306 280 9 % Afrique 2 623 2 458 7 % 334 324 3 % 291 308 - 6 % TOTAL 5 718 5 487 4 % 849 801 6 % 806 785 3 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





La marge unitaire ajustée ressort à 141€/m3, en baisse de 2 %.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en millions d’euros) 2023 2022 Variation Europe 60 58 4 % Caraïbes 194 134 45 % Afrique 222 205 8 % Total Retail & Marketing 475 396 20 %

L’activité par région se résume comme suit pour cet exercice :

l’Europe continue de profiter de son solide positionnement sur le GPL (qui représente 92 % de la marge brute de la région). Ce segment est resté stable en volume (+ 2 %). La marge brute a augmenté de 6 %, grâce à l’augmentation des ventes. La croissance de 4 % du ROC s’explique principalement par la hausse des marges en France et en Espagne ;

continue de profiter de son solide positionnement sur le GPL (qui représente 92 % de la marge brute de la région). Ce segment est resté stable en volume (+ 2 %). La marge brute a augmenté de 6 %, grâce à l’augmentation des ventes. La croissance de 4 % du ROC s’explique principalement par la hausse des marges en France et en Espagne ; la zone Caraïbes - hors Haïti – est restée dynamique, avec des volumes en hausse de 5 %, qui font suite à deux années consécutives de croissance à deux chiffres. Les conditions d’exploitation ont été optimales, avec des gains de parts de marché et une forte hausse des marges sur tous les segments (+ 10 %), entraînant une augmentation exceptionnelle du ROC : + 45 %. Le Guyana, la Jamaïque, la Grenade et Antigua, ainsi qu'une reprise relative à Haïti, ont contribué à cette forte progression des résultats ;

- hors Haïti – est restée dynamique, avec des volumes en hausse de 5 %, qui font suite à deux années consécutives de croissance à deux chiffres. Les conditions d’exploitation ont été optimales, avec des gains de parts de marché et une forte hausse des marges sur tous les segments (+ 10 %), entraînant une augmentation exceptionnelle du ROC : + 45 %. Le Guyana, la Jamaïque, la Grenade et Antigua, ainsi qu'une reprise relative à Haïti, ont contribué à cette forte progression des résultats ; enfin, en Afrique, la marge brute est en repli de 6 %, corrigée de l'échelonnement du paiement par l’État en 2023 du manque à gagner à Madagascar (11,3 M€) en 2022 et de la neutralisation des pertes de change au Nigéria (31,5 M€). La tension extrême sur le front des changes au Kenya au premier semestre et au Nigéria tout au long de l’année a fortement pénalisé la performance opérationnelle de l’exercice 2023.





Support & Services

L’activité Support & Services a enregistré un ROC de 172 M€ (+ 20 %) pour l’exercice 2023, soutenu par la forte performance du shipping dans la région des Caraïbes, amélioré par l'achat de deux navires gaziers complémentaires depuis le premier semestre 2023.

Les volumes (+ 15 %) et les marges (+ 15 %) ont enregistré une forte croissance sur l’année, portés par le segment bitume au premier semestre et les opérations de shipping au second semestre, dans un contexte de forte inflation des tarifs du shipping observée au niveau mondial.

La SARA et les opérations logistiques, dont les business models sont spécifiques, présentent un profil de marge stable.

L’activité shipping représente un enjeu pour le Groupe en matière de décarbonation. S'appuyant sur sa participation au Sea Cargo Charter et dans le cadre de sa stratégie de décarbonation, Rubis travaille sur plusieurs mesures visant à réduire son empreinte environnementale, dont l’approvisionnement et l’utilisation de biocarburants et/ou de méthanol comme principale source d’énergie, associé au slow-steaming et à la capture et la séquestration de carbone.

Les investissements industriels ont atteint 51 M€ (- 31 %) et proviennent essentiellement de l’acquisition de deux nouveaux navires gaziers dans les Caraïbes et un navire bitumier.

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

La capacité installée est en augmentation de 13 % en 2023. Le portefeuille de projets sécurisés a atteint 893 MWc, contre 504 MWc à fin décembre 2022. Le pipeline de projets présente 14 nouveaux projets ayant atteint le statut RTB8 pour un total de 346 MWc, dont 197 MWc liés à l’ancienne base militaire de Creil.

Le chiffre d'affaires a atteint 49 M€ pour 2023. Le RBE a atteint 29 M€ pour 2023. À fin décembre 2023, le niveau de la dette sans recours liée aux projets s'élevait à 367 M€.

DONNÉES OPÉRATIONNELLES

Données opérationnelles 2023 2022 Var % Variation annualisée (1) Capacité installée (MWc) 435 384 13 % n/a Production d’électricité (GWh) 472 339 39 % 16 % Chiffre d’affaires (en M€) 49 32 52 % 27 % RBE 29 18 66 % 38 % Investissements 77 44 77 % 48 % Dette projet sans recours 367 357 3 % n/a

(1) Estimation supposant que le premier trimestre représente 1/6 de la performance annuelle.





En 2023, Rubis Photosol a effectué ses premiers pas à l’international avec l’investissement en Italie dans un portefeuille de 10 projets photovoltaïques et agrivoltaïques, totalisant près de 100 MWc9. Au sein de ce portefeuille, quatre projets ont déjà été acquis après l’atteinte du stade RTB. Leur capacité atteint 44 MWc. Photosol a également acquis trois projets RTB en Espagne (région d’Alicante), représentant environ 30 MWc et dont la mise en service est prévue en 2025.

Dans sa stratégie visant à saisir des opportunités de marché supplémentaires, Rubis Photosol a acquis deux opérateurs de toitures photovoltaïques : Mobexi, fin 2022 et ENER 5, début 2024. Ces sociétés viennent compléter l’offre existante et serviront de socle pour le développement de futures offres groupées pour les clients BtoB, en collaboration avec la branche Distribution d’énergies.

Les ambitions de Photosol à horizon de 2030 sont confirmées :

les investissements industriels cumulés atteindront 2,7 Md€ sur la période 2023-2030, dont 700 M€ pour la période 2023-2025 ;

atteindront sur la période 2023-2030, dont pour la période 2023-2025 ; le RBE contribuera au RBE du Groupe Rubis à hauteur d’ au moins 25 % d’ici 2030 ;

d’ici 2030 ; les capacités installées atteindront 1 GWc d'ici 2025, 3,5 GWc d’ici 2030.





Le bilan carbone complet des activités de Rubis Photosol est finalisé et sera publié dans le Document d’enregistrement universel 2023 de Rubis. Cette étape majeure permettra l'intégration de Rubis Photosol dans la feuille de route RSE du Groupe.

STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES (JV)

La JV Rubis Terminal a enregistré une solide performance avec une croissance de + 14 % du chiffre d’affaires stockage, à 267 M€. Le RBE a augmenté de 16 % à 143 M€ en 2023. Cette performance s’explique par l’utilisation des nouvelles capacités développées en 2022, combinée à l’effet de l’inflation. Le taux d’utilisation a atteint 95 % en 2023.

Le mix produits est resté stable sur l’exercice, à 71 % de produits hors carburant et de réserves stratégiques.

La quote-part du résultat de Rubis s'établit à 13,2 M€ pour l’exercice 2023.

PERSPECTIVES

La performance soutenue de 2023 illustre la capacité du business model de Rubis à générer des flux de trésorerie solides grâce aux activités historiques, tout en continuant à augmenter le rendement pour ses actionnaires et à développer ses activités. Les moteurs de croissance à moyen terme précédemment identifiés restent pleinement valides :

le GPL va poursuivre sa croissance dans les pays émergents, où cette énergie est promue comme une alternative plus propre en remplacement du bois ou du charbon pour le chauffage et la cuisine ;

les carburants et combustibles vont se développer : en Afrique de l’Est, du fait de la rénovation des stations-service et, dans la région Caraïbes, stimulé par le tourisme et l’activité en hausse dans les pays à fort potentiel de croissance (Guyana, Suriname) ;

le bitume va croître, soutenu par le besoin en infrastructures en Afrique de l'Ouest ;

le shipping et le négoce vont poursuivre leur développement et tireront avantage de l'optimisation de la flotte et de l'acquisition de nouveaux navires ;

la branche Production d’électricité renouvelable va poursuivre son expansion en France, avec de petites centrales photovoltaïques, de nouveaux développements en zone Europe et en s’appuyant sur l’implantation de Rubis Énergie pour présenter des offres BtoB groupées.





Pour 2024, le Groupe prévoit une normalisation dans la région des Caraïbes dans la Distribution d'énergies, après une croissance exceptionnelle en 2023. L'Europe et l'Afrique devraient maintenir la dynamique positive de 2023. La Production d’électricité renouvelable continuera à se développer conformément aux plans.

En conséquence, l'EBITDA du Groupe devrait atteindre 725 à 775 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe devrait rester stable malgré la première application de la Global Minimum Tax dont l’impact est estimé entre 20 et 25 millions d'euros.

Pour rappel, les objectifs fixés dans le cadre de la feuille de route RSE Think Tomorrow 2022-2025 sont les suivants :

Environnement/climat : scopes 1 et 2 10 : - 30 % d'émissions de CO 2 d'ici 2030, scope 3A 10 : - 20 % d'émissions de CO 2 d'ici 2030 (transport sous-traité principalement, soit 45 % du scope 3A) ;

Social : 30 % de femmes en moyenne au sein des comités de direction de Rubis Énergie d'ici 2025.

Par ailleurs, en 2023, 100 % des collaborateurs du Groupe ont été sensibilisés aux règles éthiques et anticorruption.

NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE

MSCI : AA (réitérée en 12/23)

Sustainalytics : 30,7 (vs 29,7 précédemment)

ISS ESG : C (vs C- précédemment)

CDP : B (réitérée en 02/24)

annexe

1. CHIFFRES DU T4





RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires (en M€) T4 2023 T4 2022 T4 2023 vs T4 2022 T3 2023 vs T3 2022 Distribution d’énergies 1 702 1 795 -5 % -22 % Retail & Marketing 1 447 1 506 - 4 % -23 % Europe 198 200 -1 % -11 % Caraïbes 622 628 -1 % -18 % Afrique 627 678 -7 % -30 % Support & Services 255 289 -12 % -18 % Production d’électricité renouvelable 8 7 +6 % +22 % Stockage de produits liquides (JV) - Pour information uniquement 69 63 +9 % +14 % TOTAL 1 710 1 802 -5 % -22 %

RETAIL & MARKETING : VOLUMES COMMERCIALISÉS ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT AU T4

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (1) (en M€) T4 2023 T4 2022 T4 2023 vs T4 2022 T4 2023 T4 2022 T4 2023 vs T4 2022 T4 2023 T4 2022 T4 2023 vs T4 2022 GPL 327 313 5 % 76 76 0% 76 76 0% Carburants 1 043 934 12 % 112 121 - 8% 112 121 - 8% Bitume 85 109 - 21 % 22 38 - 42% 15 4 307% TOTAL 1 456 1 355 7 % 210 235 - 11% 203 201 1%

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





RETAIL & MARKETING : VOLUMES COMMERCIALISÉS ET MARGE BRUTE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU T4

Volume (en milliers de m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (1) (en M€) T4 2023 T4 2022 T4 2023 vs T4 2022 T4 2023 T4 2022 T4 2023 vs T4 2022 T4 2023 T4 2022 T4 2023 vs T4 2022 Europe 227 219 4 % 53 47 12 % 53 47 12 % Caraïbes 568 520 9 % 82 72 14 % 82 72 14 % Afrique 660 616 7 % 75 116 -35 % 68 82 -17 % TOTAL 1 456 1 355 7 % 210 235 -11 % 203 201 1 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





2. AJUSTEMENTS ET RÉCONCILIATIONS





COMPOSITION DETTE NETTE/RBE HORS IFRS 16

(en millions d’euros) 2023 2022 Variation Dette financière nette corporate11 (DFN corporate) 992 929 7 % RBE 12 derniers mois (a) 798 669 19 % Charges locatives 12 derniers mois IFRS 16 (b) 46 40 15 % RBE 12 derniers mois pré-IFRS 16 (c) 34 RBE 12 derniers mois pré-IFRS 16 (c) & excl. Photosol prod (a)-(b)-(c) 717 629 14 % DFN corporate/RBE 12 derniers mois pré IFRS 16 & excl. Photosol prod 1,4x 1,5x - 0,1x Dette nette projet sans recours 367 357 3 % Total Dette financière nette (DFN) 1 360 1 286 6 % DFN/RBE 12 derniers mois pré-IFRS 16 1,9x 2,0x - 0,1x

RÉSULTAT NET À RÉSULTAT NET AJUSTÉ

(en million d’euros) 2023 2022 Variation Résultat net part du Groupe 354 263 35 % Dépréciation des écarts d’acquisition 0 40 Coûts liés à l’acquisition de Photosol 6 16 Remboursement de litiges liés au M&A - 17 - Autres - 1 - 1 Résultat net ajusté part du Groupe 342 317 8 % BPA (dilué), en euros 3,42 2,55 34 % BPA ajusté (dilué), en euros 3,32 3,16 5 % Charge IFRS 2 9 8 Résultat net ajusté part du Groupe hors charge IFRS 2 350 326 8%

3. ÉTATS FINANCIERS

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 90 665 79 777 Écarts d’acquisition 1 659 544 1 719 170 Immobilisations corporelles 1 746 515 1 662 305 Immobilisations corporelles – droits d’utilisation 230 764 221 748 Participations dans les coentreprises 310 671 305 127 Autres actifs financiers 168 793 204 636 Impôts différés 28 770 18 911 Autres actifs long terme 11 469 9 542 TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I) 4 247 191 4 221 216 Actifs courants Stocks et en-cours 651 853 616 010 Clients et autres débiteurs 781 410 770 421 Créances d’impôt 34 384 36 018 Autres actifs courants 42 214 21 469 Trésorerie et équivalents de trésorerie 589 685 804 907 TOTAL ACTIFS COURANTS (II) 2 099 546 2 248 825 TOTAL ACTIFS (I + II) 6 346 737 6 470 041





PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Capitaux propres – part du Groupe Capital 128 994 128 692 Primes liées au capital 1 553 914 1 550 120 Résultats accumulés 948 449 1 054 652 Total 2 631 357 2 733 464 Intérêts minoritaires 131 588 126 826 CAPITAUX PROPRES (I) 2 762 945 2 860 290 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 1 166 074 1 299 607 Obligations locatives 200 688 196 914 Consignation d'emballages 151 785 148,588 Engagements envers le personnel 40 929 40 163 Autres provisions 137 820 98 008 Impôts différés 83 659 92 480 Autres passifs non courants 148 259 9 ,509 TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II) 1 929 214 1 970 269 Passifs courants Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 783 519 791 501 Obligations locatives (part à moins d’un an) 38 070 27 735 Fournisseurs et autres créditeurs 792 512 781 742 Dettes d’impôt 25 245 28 771 Autres passifs courants 15 232 9 733 TOTAL PASSIFS COURANTS (III) 1 654 578 1 639 482 TOTAL PASSIF (I + II + III) 6 346 737 6 470 041

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ





(en milliers d’euros) %

2023/2022 31/12/2023 31/12/2022 CHIFFRE D’AFFAIRES NET -7% 6 629 977 7 134 728 Achats consommés (4 945 929) (5 690 380) Charges externes (488 810) (403 404) Charges de personnel (253 739) (236 965) Impôts et taxes (143 646) (134 485) RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 19% 797 853 669 494 Autres produits de l’activité 6 740 940 Amortissements et provisions nets (189 454) (167 747) Autres produits et charges d’exploitation 6 222 6 327 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 22% 621 361 509 014 Autres produits et charges opérationnels 7 350 (58 136) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES 39% 628 711 450 878 Quote-part de résultat des coentreprises 14 930 5 732 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES 41% 643 641 456 610 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 15 869 11 868 Coût de l’endettement financier brut (87 858) (42 363) COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 136% (71 989) (30 495) Charge d’intérêt sur obligations locatives (12 370) (10 234) Autres produits et charges financiers (134 409) (80 116) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 27% 424 873 335 765 Impôts sur les bénéfices (57 860) (63 862) RÉSULTAT NET TOTAL 35% 367 013 271 903 RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE 35% 353 694 262 896 RÉSULTAT NET, MINORITAIRES 48% 13 319 9 007

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS





(en milliers d’euros) 31/12/2023 31/12/2022 RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ 367 013 271 903 Ajustements : Élimination du résultat des coentreprises (14 930) (5 732) Élimination du résultat des amortissements et provisions 222 146 100 928 Élimination des résultats de cession 1 344 84 Élimination des produits de dividende (363) (190) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (1) 7 623 65 270 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 582 833 432 263 Élimination de la charge d’impôt 57 860 63 862 Élimination du coût de l’endettement financier net et de la charge d’intérêt sur obligations locatives 84 359 40 729 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 725 052 536 854 Incidence de la variation du BFR* (91 682) (31 353) Impôt payé (70 752) (84 543) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 562 618 420 958 Incidence des variations de périmètre (trésorerie acquise – trésorerie cédée) 387 57 031 Acquisition d’actifs financiers : branche Distribution d’énergies (3 396) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (8 543) (341 122) Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (283 340) (258 416) Variation des prêts et avances consentis (30 252) (451) Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 6 175 5 942 (Acquisition)/cession d’actifs financiers autres (193) (2 779) Dividendes reçus 6 111 34 609 Autres flux liés aux opérations d'investissement 4 063 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (313 051) (501 123)

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (SUITE)





(en milliers d’euros) 31/12/2023 31/12/2022 Augmentation de capital 4 096 3 404 Rachat d’actions (réduction de capital) (5) (Acquisitions)/cessions d’actions propres 633 (41) Émissions d’emprunts 1 028 541 1 191 102 Remboursements d’emprunts (1 092 443) (847 812) Remboursements des obligations locatives (36, 516) (33 180) Intérêts financiers nets versés (2) (81 285) (38 908) Dividendes mis en paiement (197 524) (191 061) Dividendes mis en paiement (participations ne donnant pas le contrôle) (13 993) (11 303) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (14 627) (5 306) Autres flux liés aux opérations de financement 8 502 (41 975) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (394 616) 24 915 Incidence de la variation des taux de change (70 173) (14 733) Incidence des changements de principes comptables VARIATION DE LA TRÉSORERIE (215,222) (69 983) Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles Trésorerie disponible au début de la période (3) 804 907 874 890 Variation de la trésorerie (215 222) (69 983) Trésorerie disponible à la fin de la période (3) 589 685 804 907 Dettes financières hors obligations locatives (1 949 593) (2 091 108) Trésorerie nette de dettes financières (1 359 908) (1 286 201)

(1) Dont variations de juste valeur des instruments financiers, charge IFRS 2, écart d’acquisition (dépréciation), etc.

(2) Les intérêts financiers nets versés incluent les impacts liés aux retraitements des contrats de location (IFRS 16).

(3) Trésorerie hors concours bancaires.

(*) Ventilation de l’incidence de la variation du BFR : Incidence de la variation des stocks et en-cours (79 897) Incidence de la variation des clients et autres débiteurs (68 257) Incidence de la variation des fournisseurs et autres créditeurs 56 472 Incidence de la variation du BFR (91 682)





1Le Collège de la Gérance, réuni le 6 mars 2024, a arrêté les comptes de l’exercice 2023, lesquels ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 7 mars 2024. S'agissant du processus de certification des comptes, les Commissaires aux comptes ont à ce jour réalisé substantiellement leurs procédures d'audit.

2 Hors éléments exceptionnels dont, en 2022, l’impact non récurrent de la cession du terminal en Turquie, les éléments liés à l’acquisition de Photosol, la dépréciation de l’écart d’acquisition d’Haïti et d'autres éléments non significatifs et, en 2023, les montants reçus en lien avec l’issue positive d'un contentieux lié à une opération de M&A – Voir Annexe pour plus de détails.

3 L'impact de change atteint 105 M€ (74 M€ net), dont 67 M€ au Nigéria (dont 32 M€ inclus dans la marge brute) et 19 M€ au Kenya.

4 Capacité d’autofinancement après coûts de la dette financière nette et impôt et avant variation du fonds de roulement.

5 Dette hors dette sans recours liée aux SPV Photosol ; Résultat brut d’exploitation hors IFRS 16 – contrats de location – Voir Annexe pour plus de détails.

6 Périmètre constant : hors éléments exceptionnels et effets de change.

7 Périmètre constant : s'entend hors éléments exceptionnels et effets de change.

8 RTB « Ready to build » : permis de construire obtenus, sécurisation du terrain et des raccordements.

9 L'acquisition de chacun des projets est confirmée une fois que le stade RTB est atteint.

10 Périmètre constant Rubis Énergie – Année de référence 2019.

11 Dette financière nette – Dette projet sans recours (Photosol).

