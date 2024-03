ALSTOM SA: Alstom reçoit une commande supplémentaire de 103 rames MF19, le métro fer nouvelle génération, pour moderniser le réseau francilien

Alstom reçoit une commande supplémentaire de 103 rames MF19, le métro fer nouvelle génération, pour moderniser le réseau francilien

RATP, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, a commandé à Alstom 103 rames MF19 supplémentaires pour un montant de plus de 800 millions d’euros.

Ces nouvelles rames, financées à 100 % par Île-de-France Mobilités, seront déployées sur les lignes 13, 12 et 8 à partir de 2027.

À terme, le MF19 équipera 8 lignes du métro francilien (lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12, 13).

Moderne, fiable et éco-responsable, le MF19 met la technologie au service du confort et de la sécurité des voyageurs.

07 mars 2024 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, fournira à Île-de-France Mobilités et RATP 103 nouvelles rames MF19, le métro fer nouvelle génération, pour un montant total de plus de 800 millions d’euros, intégralement financé par Île-de-France Mobilités. Cette nouvelle flotte viendra renouveler le matériel roulant des lignes 13, 12 et 8 du métro francilien à partir de 2027.

Cette commande additionnelle s’inscrit dans le contexte du contrat-cadre signé en décembre 2019 entre RATP (mandatée par Île-de-France Mobilités) et Alstom et portant sur la livraison d’un maximum de 410 rames MF19. À terme, le MF19 équipera 8 lignes du métro francilien (lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12, 13).

Un premier lot de 44 rames avait été commandé en 2019. Ces rames seront déployées progressivement sur les lignes 10, 7bis et 3bis à partir de 2025. Au total, 147 MF19 ont ainsi été commandés, témoignant de la confiance renouvelée d’Île-de-France Mobilités et RATP envers ce matériel moderne.

103 rames de 5 voitures pour le renouvellement des lignes 13, 12 et 8

La flotte de 103 rames supplémentaires sera composée de

67 rames pour la ligne 13,

22 rames pour la ligne 12,

et 14 rames pour la ligne 8.





Ces 103 rames disposeront toutes d’une cabine de conduite. Le MF19 étant totalement réversible pour s’adapter aux besoins et aux évolutions des lignes, celles-ci pourront être converties en cabines automatiques en cas d’automatisation de ces lignes.

Un métro confortable, fiable, sûr et respectueux de l’environnement équipé d’innovations au service des voyageurs et de l’opérateur

Chaque rame sera en configuration « boa » (intercirculation ouverte) et proposera des aménagements intérieurs visant à optimiser les flux. Elles disposeront de nombreux systèmes d’information voyageurs modernes, de larges baies vitrées et d’un éclairage 100 % LED. Elles offriront aussi une expérience de voyage agréable, avec des sièges ergonomiques, un système de chauffage et de climatisation, des émissions sonores réduites et des prises USB pour la recharge des appareils mobiles.

Équipées de caméras de vidéosurveillance sur toute la longueur de la rame et d’une protection cybersécurité intégrée, les rames MF19 renforceront la sécurité des voyageurs.

Respectueuses de l'environnement, les nouvelles rames du métro sont éco-conçues (20 % de matériaux recyclés pour leur production), permettant leur revalorisation en fin de vie à hauteur de 98 %. Elles consommeront 20 % d’énergie en moins que les rames actuellement en service grâce notamment au freinage 100 % électrique.

La production du MF19 avance

La production du MF19 a démarré sur les sites Alstom de Crespin et Valenciennes-Petite Forêt, dans les Hauts-de-France. Les premiers véhicules ont été fabriqués, une première rame a été assemblée et elle s’apprête à entamer la phase d’essais.

Le MF 19 est conçu et assemblé en France. 8 des 16 sites d’Alstom en France participent au projet :

Valenciennes-Petite Forêt et Crespin sont en charge des études, de la conception, de l’assemblage des rames, des tests/validations et de l’homologation,

Crespin et Le Creusot produisent les bogies,

Ornans, les moteurs,

Tarbes, les équipements des chaines de traction,

Toulouse, le développement des harnais électriques,

Villeurbanne, l’électronique embarquée,

Aix-en-Provence, l’informatique de sécurité.





Au total, 2 300 collaborateurs Alstom, dont 700 ingénieurs, travaillent sur le projet.

Alstom™ est une marque protégée du groupe Alstom.





