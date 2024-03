De nouveaux investisseurs pour Tonner Drones

Cannes, le 7 mars 2024 – 18h

Tonner Drones (FR001400H2X4 - ALTD) a le plaisir d'annoncer qu’elle bénéficie d’un soutien total de la part de ses nouveaux investisseurs.

Tonner Drones a récemment annoncé avoir mis fin à ses relations avec Yorkville. Cette décision a été rendue possible par le rachat du contrat OCA à Yorkville. A ce jour, Yorkville a confirmé avoir reçu l'intégralité des paiements restants, mettant fin au contrat SPA. Comme indiqué dans le communiqué de presse du 1er mars, il n'existe plus aucune relation entre Yorkville et Tonner Drones. Les nouveaux propriétaires du contrat OCA ont informé Tonner Drones qu'ils soutenaient la stratégie de la direction visant à mettre fin aux contrats comportant un système de tarification variable.

« Je suis heureux que nous ayons maintenant le soutien des nouveaux investisseurs de Tonner Drones. Nous en avons besoin pour réorganiser notre structure de capital. Nous avons toujours pensé que les produits d'equity line étaient des produits inadaptés. Nous allons donc suspendre le contrat OCA et nous sommes reconnaissants envers nos nouveaux investisseurs qui soutiennent l'entreprise dans la recherche de moyens de financement plus traditionnels », a déclaré D.M. Van Den Ouden, membre du Conseil d'administration.

Tonner Drones est ravie d'avoir atteint l'objectif qu'elle s'était fixé depuis longtemps, à savoir mettre fin au contrat de l'OCA. Bien qu'elle ait déjà significativement limité l'influence de la Fiducie A (possibilités de conversion restreintes et cette institution ne peut vendre qu'un maximum de 13,5% du volume journalier), l'objectif et le souhait de Tonner Drones et de sa direction restent de mettre également fin à ce contrat avant de se concentrer sur la finalisation de la restructuration et du refinancement de manière à se consacrer pleinement à la reconstruction de l'entreprise.

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des drones et des technologies associées pour les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Tonner Drones détient des participations précieuses dans certains des principaux fabricants français de drones civils et militaires. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ses participations dans ces entreprises par le biais d'une gestion active des actifs, d'un fonds de capital-investissement et en s'associant à d'autres fonds de capital-investissement pour devenir un important consolidateur de l'industrie. Des revenus supplémentaires peuvent être obtenus grâce à des redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones auprès de fabricants reconnus. Tonner Drones ne prévoit pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à maintenir la R&D pour ses produits et systèmes en France.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

