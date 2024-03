EssilorLuxottica et Dolce&Gabbana

annoncent le renouvellement de leur accord de licence pour 16 ans

Charenton-le-Pont, France et Milan, Italie (7 mars 2024) - EssilorLuxottica et Dolce&Gabbana annoncent aujourd’hui le renouvellement anticipé de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures de prescription et de lunettes de soleil pour la marque Dolce&Gabbana.

L’accord existant, qui avait pris effet le 1er janvier 2020 et dont le terme était le 31 décembre 2029, a été renouvelé et remplacé par un nouvel accord d’une durée de 16 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2039.

Ce renouvellement, qui intervient en avance par rapport à son terme naturel, ainsi que la durée du nouvel accord sont un témoignage de la confiance et de la collaboration solides entre les deux sociétés depuis 2005.

« Dolce&Gabbana a tenu une place particulière dans notre cœur pendant les deux dernières décennies. Depuis que nos histoires sont liées, nous avons créé ensemble des montures à la fois belles, intemporelles et innovantes, qui représentent chacune un véritable chef d’œuvre “made in Italy”. Nous avons suscité désir, admiration et fidélité à la marque parmi les consommateurs les plus exigeants, en développant un respect et une confiance mutuels au fil du temps. Ce renouvellement anticipé confirme le lien puissant entre nos entreprises et la promesse que la lunetterie de luxe représente pour les décennies à venir, » a commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica.

« EssilorLuxottica et Dolce&Gabbana ont bâti un partenariat puissant au cours des 19 dernières années, tant sur le plan commercial qu’en terme d’expression créative. Le renouvellement de long-terme annoncé aujourd’hui témoigne de notre confiance dans les opportunités qui s’ouvriront pour chacun d’entre nous, à mesure que nous poursuivrons notre collaboration. EssilorLuxottica combine un savoir-faire unique dans la production de lunettes à un réseau de vente et de distribution de qualité à l’échelle mondiale. Dolce&Gabbana est heureux de confirmer aujourd’hui ce renouvellement, » a déclaré Alfonso Dolce, Directeur Général de Dolce&Gabbana.

