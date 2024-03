Rapport RSE 2023 de Tarkett : progrès en matière de lutte contre le changement climatique, d'économie circulaire et de soutien aux personnes et aux communautés

PARIS, FRANCE, 7 mars 2024 – Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, publie aujourd'hui son rapport sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (RSE) pour l’année 2023. Entièrement audité par un tiers indépendant, ce rapport souligne les performances remarquables de l'entreprise en matière de développement durable.

"Notre performance en matière de développement durable au cours de l'année écoulée contribue activement à l'ambition de Tarkett : être la société de revêtements de sol et de surfaces sportives la plus innovante, la plus durable, et offrant la meilleure expérience pour nos clients et collaborateurs. Dans le cadre de notre feuille de route climat, nous sommes parvenus à réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur nos sites de production de 47 % au cours des quatre dernières années1, notamment en améliorant leur efficacité énergétique et en nous approvisionnant en électricité renouvelable. Je suis également très fier que la proportion de femmes occupant des postes de direction ait augmenté en 2023, en ligne avec notre objectif 2025", a déclaré Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de Tarkett.

Début 2023, la feuille de route climatique de Tarkett a été approuvée par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et l'entreprise a figuré dans le classement Europe's Climate Leaders établi par le Financial Times et Statista. L’organisme CDP, reconnu comme la référence des reportings environnementaux, a attribué à l'action climatique de Tarkett une note de niveau A-. Tarkett est le seul fabricant de revêtements de sol et de surfaces sportives à atteindre ce niveau de maturité en 2023. En outre, l'agence de notation RSE EcoVadis a décerné une médaille d'or à Tarkett et l'a classée parmi les 2 % d'entreprises les plus performantes sur l'ensemble des 100 000 organisations évaluées dans 175 pays.

Des émissions réduites

En 2023, 44 % de la consommation totale d'énergie de l'entreprise provient d'énergies renouvelables, 13 sites de production achetant 100 % d'électricité provenant d'énergies renouvelables. En parallèle , les émissions d ans notre chaîne de valeur (scope 3) ont diminué de 14 % par rapport à 2019.





Moins de déchets

En 2023, Tarkett a utilisé 154 000 tonnes de matériaux recyclés comme alternative aux matières vierges, ce qui représente 18% de nos matières premières utilisées, avec l'objectif d'atteindre 30% d'ici 2030. Ce progrès a permis d'éviter 188 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'utilisation de matières premières vierges. Cela équivaut aux émissions annuelles de gaz à effet de serre de 105 000 voitures.

ReStart ® , le programme de collecte et de recyclage de Tarkett , a progressé, permettant de transform er des revêtements de sol en fin d ’usage et des matériaux recyclés en nouveaux revêtements de sol. Au cours des 13 dernières années, l'entreprise a collecté l'équivalent de 12 tours Eiffel (119 000 tonnes) de revêtements de sol grâce à Re S tart ® , dans ses huit centres de recyclage.

ReStart ® est aujourd'hui déployé dans 29 pays, en Europe, Amérique du Nord, Brésil, Inde, Malaisie , ainsi qu’ en Australie.

La collaboration fructueuse entre Tarkett et IKEA se poursuit : 11 reprises de revêtements de sol après usage ont été effectuées dans des magasins IKEA à travers l'Europe. Depuis la première expérience de reprise par IKEA Stockholm en 2020, plus de 150 tonnes - correspondant à 50 000 m² - ont été collectées dans les magasins IKEA de 13 pays d'Europe, évitant ainsi l'émission de 500 tonnes de gaz à effet de serre.

Au sein de la division Tarkett Sports, notre programme FieldTurf Goal Zero en Amérique du Nord contribue à éviter la mise en décharge d es déchets de chantier et à faciliter leur réutilisation et leur recyclage. En 2023, 46 projets ont été menés à bien, récupérant le gazon artificiel usagé et recyclant 146 tonnes de matériaux. Le programme Goal Zero a été renforcé par l'ouverture d'une nouvelle installation de recyclage en Pennsylvanie (États-Unis).





Plus de bien-être

Respectant les normes mondiales les plus strictes en matière de qualité de l'air intérieur, 99 % de nos solutions de revêtement de sol présentent de faibles niveaux d'émission de composés organiques volatils, soit dix fois moins que les normes les plus strictes.





Soutenir nos équipes et les communautés locales

Tarkett a continué à sout enir ses équipes et communautés locales. Engagé en faveur de la diversité et de l'inclusion , la part des femmes dans les postes de direction a atteint 29 % en 2023, se rapprochant ainsi de l'objectif de 30 % fixé pour 2025.

Depuis le lancement de la Tarkett Academy , 60 000 professionnels et étudiants dans 9 pays ont été formés aux techniques de pose de revêtements de sol.

Depuis le lancement de notre programme Tarkett Cares soutenant les communautés locales, nos équipes ont été impliquées dans plus de 900 initiatives solidaires , avec 3 800 jours de bénévolat de nos collaborateurs et plus de 1,2 million d'euros de dons de produits.





Contacts Médias

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - +33 (0) 1 53 96 83 83

Tarkett – communication@tarkett.com

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2023. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 23 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 34 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

1 Cette réduction se réfère aux émissions absolues de GES, scope 1 & 2, provenant de la combustion de carburant, de l'électricité achetée et de la consommation de vapeur sur les 34 sites de production de Tarkett dans 20 pays et de la location de voitures entre 2019 et 2023.

