RUBIS: Rubis annonce des nominations au sein de sa direction

Rubis annonce aujourd’hui une série de changements et nominations à son Comité de Direction, prenant effet immédiatement :

Directeur Général Délégué en charge de la Stratégie et des M&A

Bruno Krief est nommé Directeur Général Délégué en charge de la Stratégie et des M&A. Bruno est un acteur clé du développement de l’entreprise depuis la création du Groupe et continuera à apporter son expérience en se concentrant sur les M&A et la stratégie.

Directeur Financier

Marc Jacquot est nommé Directeur Financier du Groupe au sein du Comité de Direction Groupe et succède à Bruno Krief. Marc compte 20 années d’expérience dans la finance et a occupé la fonction de Directeur Financier de la JV Rubis Terminal depuis la création de la JV avec I Squared Capital en 2020. Il avait auparavant travaillé dans le secteur des géosciences pendant 11 ans, occupant divers postes dans le domaine du corporate finance en France et à Houston, au Texas, ainsi que quatre ans dans le secteur de la banque d’investissement à New York.

Marc est diplômé de l’Université Paris Dauphine et de l’Université Paris X, où il a obtenu une maîtrise et un diplôme de troisième cycle en finance.

L’expérience et l’expertise que Marc apporte à Rubis dans le domaine de la finance accompagneront pleinement la transformation du Groupe alors que l’entreprise entre dans une nouvelle phase de développement.

Directrice RSE & Conformité Groupe

Sophie Pierson rejoint le Comité de Direction Groupe. Elle a travaillé pour TotalEnergies pendant 10 ans, où elle a occupé divers postes dans les services juridique, éthique, droits de l’homme, conformité et responsabilité sociale, et où elle a développé une solide expérience du rôle des entreprises durables, associée à une expertise juridique de pointe. Sophie a rejoint Rubis SCA il y a six ans et a créé le service RSE & Conformité du Groupe. Elle a notamment établi les bases du développement durable chez Rubis, avec l’élaboration de la première Feuille de route RSE 2022-2025 de Rubis.

Sophie est diplômée de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et est inscrite au barreau de Paris. Elle est également titulaire d’un Certificat Intelligence économique et stratégique de l’Université Paris Dauphine.

L’arrivée de Sophie au sein du Comité de Direction Groupe placera la Société dans la bonne direction pour l’avenir, alors que Rubis s’engage dans la transition vers les énergies renouvelables et doit être bien préparée pour relever les défis de la transition énergétique et de l’évolution du cadre réglementaire.

Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, a déclaré : « Je me réjouis d’accueillir Marc Jacquot et Sophie Pierson au sein du Comité de Direction Groupe. Je souhaite à Bruno, Marc et Sophie beaucoup de succès dans leurs nouvelles responsabilités. Notre équipe de Direction continuera à se concentrer sur les enjeux opérationnels actuels, tout en s’occupant de la stratégie et de la transformation pour assurer l’avenir dans toutes nos activités. Je suis impatiente de relever les défis et d’exploiter les opportunités avec cette équipe pluridisciplinaire et complémentaire. »

