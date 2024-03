Investors House

Lehdistötiedote 8.2.2024 klo 8.00

Investors House: OVV:n asuntovuokraus rajussa kasvussa tammikuussa

Investors House -konserniin kuuluva OVV -vuokravälitysketju vuokrasi tammikuussa 444 asuntoa. Kasvu edellisvuoteen (337) oli peräti 32 %.

Investors Housen käsityksen mukaan asuntojen vuokrausmarkkina ei ole kasvanut juurikaan. Pikemminkin markkinalle on ominaista vuokrauksen haastavuus, kun asuntojen tarjonta on kasvanut. Tätä taustaa vastaan franchise -pohjaisen OVV ketjun vuoden avaus on vahva.

’’Kasvu lähtee ihmisistä ja ketjun kilpailuetu perustu yrittäjyyteen. Jokainen toimisto on markkinan läpikotaisin tunteman yrittäjän omistama ja johtama’’, sano ketjun hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen.

Helsinki 8.2.2024

Investors House Oyj

