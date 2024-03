Dovre Group Oyj Pörssitiedote 8.3.2024 klo 9.00

DOVRE GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2023 JULKAISTU

Dovre Groupin vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu tänään osoitteessa www.dovregroup.com -> Investors.

Vuosikertomus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Dovre Group julkaisee konsernitilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö BDO Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Dovre Groupin laatimaa suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000-varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Dovre Group on tänään lisäksi julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Vuosikertomuksen PDF-tiedosto, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti vuodelta 2023 sekä tilinpäätöksen xHTML-tiedosto ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.dovregroup.com -> Investors.

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Hans Sten, talousjohtaja

hans.sten@dovregroup.com

puh. 020 436 2000

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com

