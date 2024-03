EQT, TCV et Denis Ladegaillerie, Co-Fondateur et Directeur Général de Believe, réagissent à l’approche, non sollicitée, initiée par Warner Music Group

Le Consortium a pris note aujourd'hui de la manifestation d'intérêt, exploratoire et non engageante formulée par Warner Music Group ("WMG") en vue d'un rapprochement potentiel avec Believe.

En comparaison, le Consortium insiste sur la nature de la transaction qu’il a initiée, qui est ferme, entièrement financée et reste uniquement conditionnée à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence, que le Consortium est confiant d'obtenir dans les meilleurs délais. Le Consortium rappelle qu'il a signé des accords fermes avec des actionnaires représentant 71,92% du capital de Believe.

Le Consortium estime que sa décision de lever la condition suspensive relative à l'avis motivé du Conseil d'administration de la Société sur l'Offre recommandant aux actionnaires d'apporter leurs titres, est parfaitement valide et a été prise en pleine conformité avec la réglementation française. Cette condition avait été stipulée au bénéfice exclusif du Consortium afin de lui permettre le cas échéant de ne pas donner suite à l’acquisition s’il n’était pas en mesure de procéder au retrait de la cote. Cette renonciation avait pour objectif de clarifier auprès du marché que l’acquisition des blocs est ferme et définitive indépendamment de la recommandation du Conseil d’administration.

Le Consortium confirme qu’il déposera, après l'acquisition du bloc de 71,92 %, une offre publique d'achat obligatoire pour acquérir les 28 % restants au même prix de 15 euros payé aux actionnaires vendeurs du bloc, comme l'exige la réglementation française en matière d'offre publique d'achat.

Le Consortium estime être le mieux positionné pour permettre à Believe de poursuivre sa croissance et continuer à développer son activité au service des artistes et des labels à tous les stades de leur carrière.

L'expertise et la parfaite connaissance de l'entreprise de Denis Ladegaillerie, co-fondateur et Directeur Général de Believe ; de TCV, qui soutient la société depuis 2014 ; et d'EQT, plus grande société de capital investissement en Europe qui bénéficie d’une expérience inégalée dans l’accompagnement d’entreprises à forte croissance, notamment dans l'industrie musicale, constituent une proposition unique pour soutenir Believe dans son développement. Avec l’appui du Consortium, Believe pourra saisir les opportunités majeures à venir, tout en préservant ses caractéristiques : son esprit entrepreneurial et résolument indépendant, et ses valeurs fortes qui lui permettent d’accompagner des artistes et labels partout dans le monde.



Avertissement - Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation pour la vente d’actions Believe, dans un quelconque pays, y compris en France. Il n’existe aucune certitude quant au dépôt de l’offre publique d’achat simplifiée mentionnée, ni quant à son ouverture. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

Avec cette transaction, EQT X devrait être investi à hauteur de 30 à 35 % (y compris les investissements clôturés et/ou signés, les offres publiques annoncées, le cas échéant, et sans syndication prévue) sur la base de la taille cible du fonds et sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat d'un titre quelconque, et ne peuvent être utilisées ou invoquées dans le cadre d'une offre ou d'une sollicitation. Toute offre ou sollicitation concernant EQT X ou TCV sera faite uniquement par le biais d'un mémorandum de placement privé confidentiel et de documents connexes qui seront fournis à des investisseurs qualifiés sur une base confidentielle, conformément aux lois et réglementations en vigueur. Les informations contenues dans le présent document ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées à des personnes aux États-Unis d'Amérique. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine ‘U.S. Securities Act’ de 1933, telle que modifiée (‘U.S. Securities Act’), et ne peuvent être offerts ou vendus sans enregistrement en vertu de cette loi ou en vertu d'une exemption disponible à cet effet. Toute offre de valeurs mobilières aux États-Unis devra être effectuée au moyen d'un document d'offre qui pourra être obtenu auprès de l'émetteur ou de ses agents et qui contiendra des informations détaillées sur l'émetteur des valeurs mobilières et sa direction, ainsi que des informations financières. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption d'enregistrement.

A propos de EQT

EQT est une entreprise d'investissement mondiale avec plus de 232 milliards d'euros d'actifs sous gestion (dont 130 milliards d'euros d'actifs sous gestion générant des commissions), dans deux secteurs d'activité : le Private Capital et Real Assets. EQT possède un portefeuille d'entreprises et d'actifs en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques et les aide à atteindre une croissance durable, une excellence opérationnelle et une position de leader sur le marché.

À propos de TCV

TCV est une société d'investissement de premier plan qui se concentre sur l'investissement dans des entreprises technologiques mondiales leaders de leurs secteurs. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses ressources stratégiques, TCV a pour mission de fournir des capitaux à long terme et de soutenir des équipes de gestion de grande qualité tout au long de leur parcours de croissance. Depuis sa création en 1995, TCV a investi plus de 18 milliards de dollars dans plus de 350 entreprises technologiques à travers le monde et a soutenu plus de 150 introductions en bourse et acquisitions stratégiques, ce qui en fait l'un des investisseurs technologiques les plus actifs au monde. TCV a des bureaux à Menlo Park, New York, Londres et Melbourne. Pour plus d'informations sur TCV et ses investissements, visitez le site www.tcv.com

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 919 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

