Le projet Alcool au féminin dévoile les réalités et les défis cachés de la consommation d'alcool chez les femmes

MONTRÉAL, 08 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) dévoile son rapport dans le cadre du projet Alcool au Féminin. Dans une optique d’égalité des genres, il est nécessaire de mettre en lumière et de prendre en compte les impacts différenciés de l’alcool sur les femmes.



Réalités et défis cachés de la consommation chez les femmes

Durant les dernières années, la consommation d’alcool chez les femmes a changé1. C’est pourquoi l’ASPQ a décidé de faire un état des lieux de leur consommation d’alcool au Québec.

Parmi les constats principaux du rapport, les données révèlent quatre enjeux majeurs qui exigent de déployer des actions adaptées : la santé, la sécurité, le marketing et la stigmatisation :

Les effets de l’alcool et ses impacts sur la santé peuvent être plus élevés chez les femmes, entre autres puisque ces dernières ont besoin d’une plus petite quantité pour ressentir les effets de l’alcool 2 .



. Environ 8 femmes sur 10 affirment ne pas se sentir en sécurité dans les bars au Québec 3 . Le projet Alcool au féminin met en lumière la responsabilité de la collectivité d’assurer leur sécurité dans les milieux où la consommation est présente.



. Le projet Alcool au féminin met en lumière la responsabilité de la collectivité d’assurer leur sécurité dans les milieux où la consommation est présente. Les attentes sociales sont différentes envers les femmes qui consomment de l’alcool et les stratégies de marketing renforcent ces idées préconçues. L’ASPQ souligne l’importance d’avoir des pratiques de publicité d’alcool responsables et équitables.



7 personnes sur 10 sondées dans le cadre du projet estiment que les femmes sont plus sévèrement jugées que les hommes en cas d'intoxication à l'alcool4. « La stigmatisation envers les femmes est un obstacle significatif à la recherche d’aide et a un impact réel sur leur santé physique et mentale » souligne Kim Brière-Charest, directrice des projets en substances psychoactives à l’ASPQ.



Recommandations du rapport

Plusieurs recommandations adressées à différents milieux concernés sont formulées dans le but d’initier une transformation sociale pour assurer un environnement équitable exempt de jugement pour les femmes qui consomment de l’alcool.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org

