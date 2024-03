Bigbank AS 2024. aasta veebruari tulemused

Veebruaris jätkus Bigbanki ärimahtude kasv.

Üldine intressikeskkond stabiliseerus kõrgete intressimäärade juures, kuid püsib ootus, et aasta teises pooles hakkavad need langema. Seetõttu otsivad hoiusekliendid endiselt aktiivselt võimalusi, kuidas hoiustada raha pikemaks ajaks mõistlikel tingimustel. See mõjutab oluliselt ka atraktiivseid hoiuseintresse pakkuvat Bigbanki: panga hoiuseportfell jätkas kasvamist, suurenedes rekordilise 2,1 miljardi euroni. Tähtajaliste hoiuste ja säästuhoiuste portfell kasvasid üsna võrdselt.

Nii kodu- kui ka ärilaenude järele võis täheldada turul küllalt madalat nõudlust ja samal ajal hinnakonkurentsi tugevnemist. Bigbank pakub aga ka laenuklientidele igati konkurentsivõimelisi laenutooteid ja heal tasemel teenindust, mis kokkuvõttes aitas tublisti kasvatada ka laenuportfelli. Kasvasid kõik tootegrupid: kõige enam kodulaenuportfell, kuid arvestataval määral ka tarbimis- ja ärilaenuportfell.

Paraku jätkus veebruaris ka teatav langustrend laenuportfelli kvaliteedis. Seda kinnitab neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht, mis on võrreldes eelmise aastaga kasvanud. Positiivsed on aga asjaolud, et veebruaris oli see näitaja madalam kui jaanuaris, mittetöötav laenuportfell on endiselt väike ja portfelli üldine kvaliteet hea.

Veebruari 2,6 miljoni euro suurune puhaskasum on rahuldav näitaja. Võrreldes eelmise aasta esimese kahe kuu koondtulemusega on Bigbanki kahe kuu puhaskasum vähenenud 0,1 miljoni euro võrra. Seejuures tuleb arvestada, et langust on oluliselt mõjutanud tulumaksukulu suurenemine – see tulenes peamiselt Lätis krediidiasutustele tulumaksukohustuse kehtestamisest, mis mõjutab finantstulemusi alates 2023. aasta detsembrist. Tulumaksueelne kasum kasvas aasta kahel esimesel kuul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,4 miljoni euro võrra.

Bigbanki 2024. aasta veebruari majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 605 miljonit eurot 2,1 miljardi euroni (+41%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 331 miljonit eurot 1,7 miljardi euroni (+24%).

Neto intressitulu oli veebruaris 8,4 miljonit eurot, aasta esimese kahe kuuga kokku 17,8 miljonit eurot. Võrdluses aastataguse sama perioodiga oli kasv 3,5 miljonit eurot (+25%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht oli aasta kahe esimese kuuga 4,8 miljonit eurot, võrreldes aastataguse ajaga oli kasv 2,0 miljonit eurot (+75%).

Veebruari puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot. Kahe esimese kuu kasum kokku moodustas 5,8 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 0,1 miljonit eurot (-2%).

Omakapitali tootlus oli 12,2%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes veebr 24 2 kuud 2024 2 kuud 2023 aastane muutus Neto tegevustulud kokku, sh 9 665 19 601 15 923 3 678 +23% Neto intressitulu 8 421 17 768 14 263 3 505 +25% Neto teenustasud 715 1 436 1 314 123 +9% Tegevuskulud kokku, sh -4 118 -7 939 -6 696 -1 243 +19% Palgakulud -2 122 -4 336 -3 725 -612 +16% Halduskulud -1 364 -2 389 -2 300 -89 +4% Kasum enne allahindluste kulu 5 547 11 661 9 227 2 435 +26% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -2 279 -4 787 -2 739 -2 048 +75% Tulumaks -706 -1 064 -547 -517 +95% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 2 563 5 811 5 942 -130 -2% Kahjum lõpetatud tegevustest 0 0 0 0 Aruandeperioodi kasum 2 563 5 811 5 942 -130 -2% Ärimahud, tuhandetes eurodes veebr 24 2 kuud 2024 2 kuud 2023 aastane muutus Klientide hoiused ja saadud laenud 2 093 121 2 093 121 1 487 717 605 405 +41% Nõuded klientidele 1 720 258 1 720 258 1 389 328 330 930 +24% Võtmenäitajad veebr 24 2 kuud 2024 2 kuud 2023 aastane muutus ROE 12,2% 13,9% 16,5% -2,6pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 42,6% 40,5% 42,1% -1,5pp Soovitusindeks (NPS) 59 58 56 +2





Bigbank AS ( www.bigbank.ee ) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.