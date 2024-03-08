EB5 Capital 的 Highline (JF13) 項目開始獲得 I-829 核准

華盛頓, March 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital 今日宣布，其 The Highline (JF13) 項目的投資者已開始收到美國公民及移民服務局 (USCIS) 的 I-829 核准。USCIS 向已完成有條件居留期並已證明其投資創造了至少 10 個全職工作機會的 EB-5 投資者核准取消居住條件。I-829 核准 EB-5 投資者在沒有任何限制條件的情況下繼續在美國居住，並為他們開啟了一條通往美國公民身分的道路。



The Highline (JF13) 項目的第一個 I-829 核准是在向 USCIS 提交申請兩年半後獲得。EB5 Capital 投資者溝通與參與總監 Molly FitzGerald 表示，「I-829 申請是 EB-5 投資者移民過程中的最後一步，我們很高興第一份 I-829 申請在合理的時間內獲得核准。」

The Highline (JF13) 位於華盛頓特區 NoMa 社區，這是一棟多功能甲級公寓大樓，共有 317 個單元，底層為零售空間。EB5 Capital 已為 NoMa 的六個 EB-5 項目籌集了超過 1.75 億美元的資金，NoMa 是該市 EB-5 融資項目最集中的地方，已創造了超過 4000 個就業機會。The Highline (JF13) 是 EB5 Capital 在 NoMa 開發的第三個項目，於 2019 年開業，並在幾個月後成功完成再融資。

The Highline (JF13) 的開發為華盛頓特區當地經濟創造了 600 多個就業機會，是 EB5 Capital 在美國首都的 20 個項目之一。EB5 Capital 一直致力於發現和執行對美國當地社區和經濟有意義的項目。

關於 EB5 Capital

EB5 Capital 為合資格外國投資者提供機會根據美國移民投資者計畫（EB-5 簽證計畫）投資於創造就業機會的商業房地產項目。EB5 Capital 總部位於華盛頓，其卓越的業績記錄和行業領導地位吸引了來自 75 多個國家的投資者。作為該國歷史最悠久、最活躍的區域中心營運商之一，該公司在 35 個以上 EB-5 項目中籌集了超過 10 億美元的外國資本。投資者的資金在投入我們的項目之前，100% 受聯邦存款保險公司 (FDIC) 保險的保障。更多資訊請瀏覽 www.eb5capital.com。

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Katherine Willis

營銷與傳播總監

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