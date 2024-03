SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : Comptes annuels 2023 - Erratum

Jeudi 07 mars 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE : Comptes annuels 2023

Une progression du chiffre d’affaires de +3,7%

Un résultat opérationnel courant en retrait de -9,1%





Variations en % Total Structure Change Croissance Chiffre d’affaires 6 791 6 551 3,7 2,1 -10,0 11,6 - Produits Fromagers 4 079 60,1 3 821 58,3 6,8 0,0 -1,2 8,0 - Autres Produits Laitiers 2 913 43,0 2 928 44,7 -0,2 5,1 -22,3 17,0 - Non Affectés (intercos) -211 -3,0 -198 -3,0 Résultat opérationnel courant 212,9 3,1 234,3 3,6



Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change, de croissance organique ou d’endettement net n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du Groupe.



































Autres charges & produits opérationnels -43,6 -0,6 -71,4 -1,1 Résultat opérationnel 169,3 2,5 162,9 2,5 Résultat financier -18,0 -0,3 -24,4 -0,4 Résultat sur situation monétaire 3,1 2,7 Impôts sur les sociétés -50,3 -0,7 -57,3 -0,9 Résultat net part du Groupe 96,5 1,4 68,0 1,0 Endettement net (hors IFRS 16) 439 411 Capitaux propres 1 817 1 827

Comptes annuels 2023

Le Groupe Savencia Fromage & Dairy voit son chiffre d’affaires progresser de 3,7% au 31 décembre 2023, soit une augmentation de 240 millions d’euros par rapport à 2022.

Celle-ci résulte d’une croissance organique de 11,6% ainsi que d’un effet de structure de 2,1% lié principalement à la consolidation des activités de Williner à compter d’avril 2023. Ces éléments sont toutefois impactés par un effet de change annuel négatif de 10% provenant essentiellement de la dévaluation du peso argentin accélérée au quatrième trimestre, ainsi que de l’évolution des autres monnaies vis-à-vis de l’euro.

Le résultat opérationnel courant de 212,9 millions d’euros est en diminution de -9,1% soit 21,4 millions d’euros. Cette baisse provient essentiellement de l’augmentation des coûts matières et énergies ainsi que de la baisse des cotations des produits industriels pénalisant le résultat de l’activité Autres Produits Laitiers. Les Produits Fromagers sont en progression de +46 millions d’euros portés par des ajustements tarifaires réalisés sur l’ensemble des marchés, pour faire face aux fortes inflations mondiales, ainsi que par des gains de productivité opérationnels. Il en résulte une évolution de la marge opérationnelle courante des Produits Fromagers de 2,1% à 3,1% et à l’inverse une contraction de celle des Autres Produits Laitiers de 6,1% à 4,1%. La marge opérationnelle du Groupe s’établit à 3,1% par rapport à 3,6% l’an dernier.

Les autres charges et produits opérationnels intègrent des dépréciations d’actifs ainsi que divers sinistres et litiges. Le résultat financier de -18 millions d’euros est en amélioration de 6,4 millions d’euros.

Le résultat net part du Groupe est de 96,5 millions d’euros, en progression de 28,5 millions d’euros et représente 1,4% du chiffre d’affaires.

Dividende

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale le jeudi 25 avril prochain la distribution d’un dividende de 1,4 euro par action en progression de 7,5%.

Engagement RSE du Groupe

Dans le respect de ses engagements et des valeurs portées par le Groupe, l’année 2023 a été marquée par l’attention portée aux collaborateurs, à leur sécurité, leur santé et leur bien-être. Pour la 10ème année consécutive, le Groupe Savencia Fromage & Dairy s’est vu décerner le prix Top Employeur dans 14 pays (dont France, Etats-Unis, Argentine, Brésil, Chine, République Tchèque, Espagne, Japon & Inde) témoignant de la qualité de l’environnement de travail offert aux équipes.

En 2023, le Groupe s’est par ailleurs attaché à accélérer les initiatives en faveur de la préservation de l’environnement, que ce soient les actions de sobriété en matière de consommation d’eau et d’énergie ou encore les actions visant à la réduction des émissions de CO 2 . A ce titre, en mars 2023, la trajectoire de décarbonation du Groupe Savencia Fromage & Dairy sur l’ensemble des scopes 1, 2 et 3 a été validée par le « Science Based Target initiative » (SBTi) confirmant les ambitions à l’horizon 2030. Elles se traduisent notamment par un accompagnement des éleveurs partenaires du Groupe dans leur diagnostic carbone et la mise en œuvre de pratiques d’élevage et agricoles vertueuses, tout en poursuivant les actions en faveur du bien-être animal (déploiement de la Charte des bonnes pratiques d’élevage). Elles se matérialisent également par les progrès faits en matière d’emballages et de « Clean Label » qui attestent de l’engagement à proposer une offre de produits encore plus saine et responsable sans compromis sur le plaisir apporté aux consommateurs.

Perspectives 2024

Les perspectives de l’année 2024 restent marquées par un environnement volatile et incertain :

La poursuite de l’évolution des modes de consommation dans un contexte où le pouvoir d’achat reste contraint,

Les tensions géopolitiques et économiques entrainant un ralentissement de la croissance des économies mondiales.

Dans ce contexte, le Groupe Savencia Fromage & Dairy poursuit ses efforts d’adaptation et d’investissement en développant la complémentarité de ses différents métiers et en s’appuyant sur la relation de confiance avec ses partenaires : producteurs de lait, distributeurs et consommateurs. Le Groupe entend répondre à l’incertitude de l’environnement en s’appuyant sur la qualité de ses produits et l’engagement de toutes ses équipes, en lien avec sa mission :

« Entreprendre pour Bien Nourrir l’Homme tout en Servant le Bien Commun ».

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com

