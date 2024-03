AGF réalise un investissement stratégique dans Kensington Capital Partners Limited

TORONTO, 08 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») (TSX:AGF.B) a annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé l’investissement stratégique annoncé précédemment, afin d’acquérir une participation majoritaire dans Kensington Capital Partners Limited (« Kensington »), l’une des sociétés d’investissement alternatif de premier plan au Canada, une étape clé dans l’optique des impératifs stratégiques d’AGF visant à accroître ses activités sur les marchés privés, soit Partenaires Capital AGF.



AGF a pour vision stratégique de continuer à développer des activités commerciales de premier plan sur les marchés privés, en procurant un éventail diversifié de solutions innovatrices qui répondent aux besoins uniques des conseillers financiers et de leurs investisseurs, des gestionnaires de grandes fortunes et des institutions. L’expansion de Partenaires Capital AGF permettra à AGF d’accroître davantage ses compétences en matière d’investissement, de même que d’augmenter ses revenus tirés des frais liés au rendement et à la gestion, ce qui devrait contribuer à la croissance des résultats.

L’apport de Kensington et de l’expertise de cette société dans le secteur du capital-investissement ajoute à la stratégie existante d’AGF dans le domaine du crédit privé, et permet à celle-ci d’élargir ses possibilités de croissance.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de nos trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant 45 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Partenaires Capital AGF

Partenaires Capital AGF, la plateforme multiboutique d’activités d’AGF axée sur les alternatifs, possède des compétences diversifiées considérables en matière d’actifs privés et de stratégies alternatives. Les clients bénéficient d’une expertise spécialisée en investissement, combinée au soutien organisationnel et à la foule de ressources de La Société de Gestion AGF Limitée.

Au sujet de Kensington Capital Partners Limited

Kensington Capital Partners Limited (« Kensington »), fondée en 1996, est un gestionnaire canadien d’actifs alternatifs qui possède des bureaux à Toronto, à Calgary et à Vancouver. Kensington a pour mission d’appuyer des équipes de gestion compétentes afin de les aider à établir de grandes entreprises à succès, tout en créant des solutions d’investissement performantes pour les investisseurs. Kensington gère un actif de 2,6 milliards $, par l’entremise de plusieurs fonds actifs investissant dans du capital-risque, des actions de croissance et des rachats du marché intermédiaire.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :