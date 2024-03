Technip Energies publie son rapport annuel 2023

Technip Energies (Paris:TE) (la « Société »), société d’ingénierie et de technologie leader de la transition énergétique, publie aujourd’hui son rapport annuel 2023.

La Société a déposé son rapport annuel 2023 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France.

Le rapport annuel 2023 est disponible sur :

https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/results-center

L’Assemblée Générale de Technip Energies se tiendra à Schiphol, aux Pays-Bas, le 7 mai 2024. La convocation, l’ordre du jour et tous les documents relatifs à cette Assemblée seront disponibles sur https://investors.technipenergies.com/fr/events-presentations/agm le 26 mars 2024.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l’hydrogène et l’éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l’hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO 2 . La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré. Pour plus d’informations : www.ten.com .

Contacts

Relations investisseurs



Phillip Lindsay

Vice-Président, Relations investisseurs

Tel: +44 203 429 3929

Email: Phillip Lindsay Relations médias



Jason Hyonne

Responsable des relations presse et des médias sociaux

Tel: +33 1 47 78 22 89

Email: Jason Hyonne

