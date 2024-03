EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 29.02.2024

EfTEN Real Estate Fund AS teenis veebruaris 2 551 tuhat eurot konsolideeritud üüritulu, mis on 9 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris. Fondi konsolideeritud EBITDA oli veebruaris 2 158 tuhat eurot, s.o 9 tuhat eurot vähem kui jaanuaris.

Selle aasta kahe kuu konsolideeritud üüritulu on 5 092 tuhat eurot, s.o 2% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi konsolideeritud EBITDA on sellel aastal 4 326 tuhat eurot, s.o 0,5% rohkem kui eelmisel aastal.

Veebruaris suurendas fondi tütarettevõte EfTEN Jurkalnes SIA 1 miljoni euro võrra pangalaenu, mille võrra suurendatakse 2024. aasta kevadel makstavat dividendi. Tütarettevõtte pangalaenu LTV (Loan to value) on peale refinantseerimist endiselt konservatiivne - 44%.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas veebruaris 1 136 tuhande euro võrra ning oli koos lühiajaliste hoiustega 29.02.2024 seisuga kokku 20 007 tuhat eurot. Investeeringuid olemasolevatesse kinnisvaraobjektidesse tegid fondi tütarettevõtted veebruaris kokku 942 tuhande euro ulatuses, s.h Ermi hooldekodu ehituseks 501 tuhat eurot ning Saules Miestase kaubanduskeskuse üldalade renoveerimiseks 348 tuhat eurot.

Fondi tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli veebruari lõpus 5,9%. Fondi laenude keskmine intressimäär püsib samal tasemel eelmise aasta novembrist alates.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 29.02.2024 seisuga 20,4617 eurot ja EPRA NRV 21,2261 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas veebruaris tavapäraselt 0,6%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus