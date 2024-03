Lleida.net firma un contrato con Transolver Service SA.

Madrid, 11 de marzo.- La cotizada española Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) ha firmado un contrato con Transolver Service SA para la prestación de servicios de comunicaciones certificadas.



Transolver Service SA es una empresa integrada en Iveco Group que se encarga de dar cobertura financiera para la comercialización de la marca principal.



De acuerdo con el contrato firmado con la compañía, Lleida.net les proporcionará en cada comunicación certificada un documento con la dirección de origen, el destino, la fecha y la hora de envío y de recepción, el texto del correo electrónico y sus adjuntos.



Para la compañía, el acuerdo con esta empresa española supone un paso más en su proceso de crecimiento, recuperación de las ventas e incremento de ingresos.



Sisco Sapena, CEO de la empresa, explicó que “contar con Transolver Service SA en nuestra cartera de clientes es una gran oportunidad para seguir demostrando nuestro liderazgo en la industria de las comunicaciones electrónicas certificadas”.



Lleida.net alcanzó el 29 de mayo de 2023 los 100 millones de envíos de correos electrónicos certificados.



El método de correo electrónico certificado de Lleida.net ha recibido más de 60 de las 309 patentes con las que cuenta la compañía en la actualidad.



La cotizada cuenta con uno de los portafolios de propiedad intelectual más relevantes de la industria a nivel mundial.



Lleida.net, fundada en 1995, salió en BME Growth por primera vez en 2015, la bolsa de Madrid. Posteriormente, ejecutó un dual listing en Euronext Growth París en 2018 y en OTC Markets de Nueva York en 2020. Sus títulos se comercializan igualmente en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart.



IVECO CAPITAL es una marca de Iveco Group N.V. (EXM: IVG), con más de 50 años proporcionando a concesionarios, importadores y clientes finales soluciones de servicios financieros, asistencia y consultoría apoyando a las empresas y clientes de IVECO, para la venta, compra o uso de vehículos comerciales, autobuses y vehículos especiales, nuevos o usados, así como, servicios de mantenimiento y repuestos.



En España la actividad de financiación a clientes finales se realiza principalmente a través de dos diferentes empresas: Transolver Finance E.F.C. (JV IVECO Group y Santander Consumer Finance) y Transolver Service S.A., ofreciendo principalmente servicios y soluciones de financiación de las marcas de Iveco Group. Por otro lado, se facilitan servicios y soluciones financieras a la red de concesionarios y proveedores de la Compañía a través de IC Financial Services Sucursal en España.



SAFE HARBOR STATEMENT

This press release contains statements regarding the future of the company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.