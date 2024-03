eQ Liikekiinteistöt -rahasto on toteuttanut rahoitusjärjestelyt ja maksanut pois joukkovelkakirjalainan

Lehdistötiedote

11.3.2024, klo 11:30

Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt on loppuvuodesta 2023 ja alkuvuodesta 2024 uudelleenjärjestellyt erääntyvät seniori- ja joukkovelkakirjalainansa. Joukkovelkakirjalaina on maksettu kokonaisuudessaan pois kahdessa erässä eli tammi- ja maaliskuussa 2024. Seniorilainojen osalta kaikki aiemmat rahoittajat jatkavat ja lisäksi rahasto sai kaksi uutta pitkäaikaista seniorirahoittajaa yli 100 MEUR yhteislainamäärällä. Rahaston nykyinen yhteenlaskettu seniorilainamäärä on noin 560 MEUR ja se luokitellaan kokonaisuudessaan vihreäksi tai kestävyyssidonnaiseksi rahoitukseksi.

”Nyt toteutettu rahoitusjärjestely on kokonsa ja vastuullisuuden näkökulmasta kiinteistötoimialalla erittäin merkittävä. Se mahdollistaa eQ Liikekiinteistöt -rahaston tehokkaan ja mahdollisimman taloudellisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen. Rahasto tulee edelleen pienentämään lainoitusastettaan.” toteaa eQ:n kiinteistötiimin johtaja Tero Estovirta.

Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt sijoittaa varansa suomalaisiin liike- ja toimistokiinteistöihin.

Helsinki 11.3.2024

eQ Varainhoito Oy

