La Fondation Brain Canada célèbre le Mois de la santé du cerveau avec sa campagne Un coup de pouce pour le cerveau

MONTRÉAL, 11 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Brain Canada souligne cette année le Mois de la santé du cerveau avec une campagne intitulée Un coup de pouce pour le cerveau. L’objectif : attirer l’attention sur le fonctionnement de l’organe le plus important dans la santé et la maladie.



Il existe plus de 1 000 maladies et troubles du cerveau. Pour de nombreuses personnes atteintes d’un ou de plusieurs de ces troubles, les répercussions sur la qualité de vie et la productivité peuvent être considérables.

Ce mois-ci, la Fondation Brain Canada présentera différentes façons d’accroître notre sensibilisation au cerveau. Qu’il s’agisse d’écouter la dernière saison du balado Le cerveau, c’est moi, de partager des récits d’expériences vécues ou d’obtenir des conseils de notre communauté, la campagne vise à accroître notre compréhension du cerveau.

« Le Mois de la santé du cerveau est l’occasion de rappeler aux Canadiens le rôle essentiel que joue la recherche dans le maintien et l’amélioration de la santé collective du cerveau », déclare Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. « C’est le moment de célébrer nos cerveaux et de maintenir l’élan d’une science audacieuse afin que nous puissions mieux traiter les maladies et les troubles cérébraux. »

Cette année, la Fondation Brain Canada met l’accent sur son programme Futurs leaders de la recherche sur le cerveau au Canada. Grâce à un généreux don d’ancrage de la Fondation Azrieli, la Fondation Brain Canada a lancé ce programme phare novateur il y a maintenant cinq ans.

À ce jour, le programme Futurs leaders de la recherche sur le cerveau au Canada a accordé 88 subventions de 100 000 $ chacune à des chercheurs en début de carrière qui œuvrent à réaliser des percées prometteuses. Dans la deuxième saison du balado francophone de la Fondation Brain Canada, Le cerveau, c’est moi, les auditeurs peuvent écouter l’animatrice Alice Girard-Bossé s’entretenir avec des scientifiques intrépides et inspirants au sujet de leurs recherches de pointe pour mieux comprendre le cerveau.

« Grâce au soutien de Santé Canada, par l’entremise du Fonds canadien de recherche sur le cerveau, et de généreux donateurs privés, notre programme phare Futurs leaders donne aux chercheurs en début de carrière l’élan dont ils ont besoin pour poursuivre leurs idées les plus novatrices et repousser les limites de la science du cerveau », ajoute la Dre Poupon.

Voici quelques façons dont les Canadiens peuvent participer au Mois de la santé du cerveau

