Fingerprint Cards AB (publ) utser Fredrik Hedlund till CFO

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) meddelade idag att Fredrik Hedlund utsetts till ny CFO med tillträde den 18 mars 2024.



Adam Philpott, Fingerprints vd och koncernchef, kommenterade: "Jag är mycket glad över att välkomna Fredrik som vår nya CFO. Fredrik är en finansledare i världsklass med lång erfarenhet och dokumenterad erfarenhet av att transformera företag och driva tillväxt med kommersiella och operativa team. Jag ser fram emot att arbeta med Fredrik i vår ledningsgrupp när vi fortsätter att genomföra vår transformationsplan, och jag är övertygad om att han kommer att hjälpa oss att uppnå våra strategiska mål."

Fredriks erfarenhet sträcker sig över mer än 25 år i ledande finans- och operativa befattningar på stora globala företag som Nielsen och General Electric, samt i startupbolag.

Fredrik Hedlund kommenterade: "Jag ser fram emot att bli en del av Fingerprints koncernledning och att bidra till bolagets mission att omforma hur vi interagerar med omvärlden genom biometriska lösningar."

"Jag vill också passa på att tacka Per Sundqvist för hans engagemang och värdefulla bidrag till Fingerprints som CFO under de senaste åren. Per har haft en nyckelroll i flera viktiga projekt, inte minst inom finansieringsområdet och i det pågående transformationsprogrammet. Han har också etablerat ett robust finansteam. Jag önskar Per all lycka i framtiden", säger Adam Philpott, vd och koncernchef i Fingerprints.



