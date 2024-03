ITS Participations renforce son engagement en investissant dans Hozzeo Group

ITS Participations, holding d'ITS Group, un acteur majeur du numérique, annonce aujourd'hui son partenariat avec Hozzeo Group, marquant ainsi une étape significative dans le développement de ce nouvel écosystème.

L'arrivée d'ITS Participations en tant que nouvel investisseur, offre une opportunité importante pour Hozzeo Group. Cette décision stratégique témoigne de la confiance que ITS Participations place dans la vision et l'expertise de Hozzeo Group.

Au-delà de l'aspect financier, ITS Participations, dirigé par Jean-Michel BENARD, apporte à l'écosystème toute sa richesse d'expérience, ses relations professionnelles de haut niveau et sa compréhension approfondie du secteur. Cette collaboration promet de jouer un rôle important dans le développement de Hozzeo Group, qui prône un modèle d'entreprise novateur cultivant l'excellence métier.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Hozzeo Group et de contribuer à son succès futur », a déclaré Jean-Michel BENARD, PDG d'ITS Participations. « Notre engagement envers le partage d'expérience est essentiel pour nous. Je suis ravi de m'impliquer dans cette nouvelle aventure et de contribuer au développement de ce projet passionnant. »

Cette alliance entre ITS Participations et Hozzeo Group ouvre un nouvel horizon d'opportunités au sein de l'écosystème. Nous sommes convaincus que cette collaboration aura un impact significatif sur la progression et le succès à long terme de Hozzeo Group, renforçant ainsi sa position et sa contribution dans le domaine numérique.