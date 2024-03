La FAP Canada annonce la tenue d’une table ronde de réseautage du Réseau international des femmes canadiennes (CanWIN) en Alberta

TORONTO, 11 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada a le plaisir de vous inviter à une table ronde de réseautage des femmes axée sur le commerce avec l’Indo-Pacifique, organisée par la Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada), le Réseau international des femmes canadiennes (CanWIN) et le Service des délégués commerciaux de l’Alberta. L’événement aura lieu le jeudi 14 mars 2024, de 9 h 30 à 12 h, dans les bureaux de Développement économique Canada des Prairies (PrairiesCan) à Calgary, en Alberta. Des rafraîchissements et des collations seront offerts.

Jeudi, 14 mars 2024, de 9 h 30 à 12 h 00 HNR Lieu : PrairiesCan, 419-220 4th Avenue SE (Harry Hays building), Calgary, Alberta

La région indo-pacifique est devenue un moteur économique important et le Canada s’engage activement dans des relations commerciales avec cette région comme en témoigne le lancement récent d’une Stratégie pour l’Indo-Pacifique d’approche pansociétale. Les femmes et les personnes non binaires peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion du commerce et des investissements entre le Canada et la région indo-pacifique. Notre table ronde est l’occasion pour les femmes et les personnes de diverses identités de genre de l’Alberta de se rencontrer, de partager leurs expériences et leurs idées, de nouer des relations et d’en apprendre davantage sur les possibilités de découvrir de nouveaux marchés mondiaux dans la région.

L’événement accueillera des conférencières qui partageront leur vision du paysage économique de la région indo-pacifique, ainsi que des discussions sur divers aspects du commerce avec la région indo-pacifique. La FAP Canada communiquera également des informations sur la mission commerciale exclusivement féminine à Taiwan et au Vietnam prévue pour la fin de l’année. Il y aura également de nombreuses possibilités de réseautage avec des femmes entrepreneures et des personnes ayant les mêmes intérêts, venant d’horizons divers, d’industries et d’organisations qui soutiennent le commerce inclusif.

Veuillez confirmer votre présence avant le 7 mars 2024 en vous inscrivant ici.

Contact : A.W. Lee, Ph.D., directeur du commerce international inclusif (a.w.lee@asiapacific.ca) ou Julia Da Silva, spécialiste de projet (julia.da.silva@asiapacific.ca).