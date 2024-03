medac setzt mit neuer globaler Unternehmensmarke Maßstäbe

WEDEL, Deutschland, March 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das renommierte Pharmaunternehmen medac, gegründet 1970 in Deutschland, heute eine weltweit anerkannte Unternehmensgruppe mit zwei Produktionsstandorten in Europa und Vertriebsorganisationen in 91 Ländern, präsentiert seine neue globale Marke. Nach über 5 Jahrzehnten beeindruckenden und erfolgreichen Wachstums unterstreicht der neue Markenauftritt die Exzellenz und globale Reichweite des Unternehmens.

Die feierliche Einführung der neuen Marke fand heute in einer hybriden Veranstaltung im Headquarter in Wedel statt, an der alle Kolleg*innen der medac Gruppe weltweit teilnahmen. Mit dem globalen Startschuss verpflichten sich alle Mitarbeitenden für die gemeinsame Mission "Improving human health - today and tomorrow".

Unter dieser Überschrift positioniert sich medac als führendes internationales Pharmaunternehmen, das sich für die weltweite Verfügbarkeit lebenswichtiger Arzneimittel einsetzt. In enger Kooperation mit langjährigen globalen Partnern strebt das Unternehmen unermüdlich danach, qualitativ hochwertige pharmazeutische Produkte und Dienstleistungen weltweit bereitzustellen.

Der Fokus von medac liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung von zugelassenen Arzneimitteln und der Entwicklung innovativer Therapieoptionen in den vier Kernbereichen Rheumatologie, Urologie, Hämatologie und Onkologie.

Die frische Markenidentität spiegelt sich in der neuen globalen Unternehmenswebsite www.medac-group.com wider, alle internationalen Websites wurden ebenfalls neu aufgesetzt. Frank Lucaßen, CEO von medac, betont die Bedeutung der einheitlichen Markenstrategie: "Die konsistente Markenstrategie in unserem weltweiten Unternehmensnetzwerk spiegelt unsere internationale Stärke in einem einheitlichen Design wider und wird unsere Handlungen in den kommenden Jahren prägen."

Ein besonderes Augenmerk bei der Entwicklung der Unternehmensmarke lag auf der Positionierung von medac als einem innovativen und attraktiven Arbeitgeber. So wird die Identifikation der Mitarbeitenden und die Reputation bei potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern gestärkt.

Im Rahmen der neuen Markenpositionierung wurden Logo, visuelle Präsentation und Sprache über alle Kanäle und Kontaktpunkte hinweg überarbeitet. Das souveräne Violett des Logos symbolisiert Vertrauen und Resilienz, vermittelt angenehme Wärme und Vertrautheit und sorgt so für maximale Marktwirkung sowie eine klare Positionierung im Wettbewerbsumfeld.

Die Neugestaltung der Marke betont das leidenschaftliche Engagement von medac für die Verbesserung der Gesundheit weltweit und festigt seine Position als engagierter und innovativer pharmazeutischer Marktführer in den vier Kernbereichen Rheumatologie, Urologie, Hämatologie und Onkologie

Über medac

Bei der medac-Gruppe sind wir der Überzeugung, dass die Gesundheit das höchste Gut des Menschen ist. Seit 1970 ist unsere Mission, die Lebensqualität unser Patient*innen weltweit zu verbessern, indem wir ihnen die besten medizinischen Therapien zur Verfügung stellen. Als global agierendes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland bieten wir hochwertige medizinische Produkte in mehr als 90 Ländern weltweit an. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden setzen wir uns für die Verbesserung der Gesundheit der Menschen ein.

Unsere Produkte werden in unseren Produktionsstandorten in Deutschland und anderen europäischen Ländern nach höchsten Standards hergestellt, und über unser Logistikzentrum weltweit verteilt.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, zugelassene Arzneimittel zu verbessern und innovative Therapiemöglichkeiten in den Bereichen Rheumatologie, Urologie, Hämatologie und Onkologie zu entwickeln. Unser Ziel ist es, sichere, qualitativ hochwertige Originalpräparate sowie Generika und Biosimilars bereitzustellen. Auf diese Weise machen wir lebenswichtige Arzneimittel weltweit zugänglich.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.medac-group.com.

Contact details:

Communications

Tel. +49 (0)4103 – 8006 9111

press@medac.de

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstraße 6

22880 Wedel

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81f60626-e253-4097-856d-d73fe223952d