Nanterre, le 11 mars 2024

VINCI remporte un nouveau contrat ferroviaire en France

Renouvellement de 800 km de voies du réseau français

Contrat de sept ans dont deux ans de travaux optionnels

Montant d’environ 700 M€





Dans le cadre du programme de transformation et de modernisation du réseau ferroviaire national, SNCF Réseau a attribué à VINCI Construction – à travers sa filiale ETF - le lot 4 du marché de régénération industrielle.

D’un montant de 700 millions d’euros – sur la base des conditions économiques de juillet 2023 – le projet porte sur le renouvellement de plus de 800 km de voies et de ballast sur l’ensemble du territoire français d’ici fin 2030. Il permettra d’améliorer la régularité et d’augmenter la fréquence des trains.

Les travaux seront réalisés à l'aide de plusieurs trains-usines mobiles, régénérant les voies à des cadences industrielles appelées « suites rapides ». 150 000 heures d’insertion et de formation seront effectuées au cours des sept ans de travaux à venir.

ETF pourra s’appuyer sur son expérience de longue date dans ce type de travaux spécialisés, ayant déjà réalisé le renouvellement de 1 750 km de voies ferrées.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe