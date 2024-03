COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 11 mars 2024

Mise en œuvre du programme de rachat d’actions

Valeo a sollicité l’assistance d’un prestataire de services d’investissement pour les besoins de la réalisation de certains objectifs de son programme de rachat d’actions tel qu’autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2023.

Aux termes du contrat conclu le 11 mars 2024, il est convenu entre les parties que le prestataire de services d’investissement vendra à Valeo qui s’oblige à les acquérir, au plus tard à l’échéance du 13 mai 2024, une certaine quantité d’actions Valeo, dans la limite de 25 millions d’euros. Le cours moyen par action sera déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés pendant toute la durée du contrat. Ce cours moyen ne pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d’achat de 70 euros tel qu’arrêté par l’Assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2023.

Ces actions seront intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en œuvre de tout plan d’actions gratuites et de performance, l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne entreprise et plus généralement toute allocation d'actions au sein du Groupe.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 22 milliards d’euros de CA en 2023 | 112 700 collaborateurs au 31 décembre 2023 | 29 pays, 175 sites de production, 66 centres de recherche et développement et 20 plateformes de distribution.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Contacts presse

Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com

Relations investisseurs

+33 1 40 55 37 93

valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com

