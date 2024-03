Alation lance la fonctionnalité de lignage professionnel pour aider les équipes d’analystes à accroître la fiabilité des données et à accélérer le délai de transformation des données en informations

REDWOOD CITY, Californie, 11 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc. , l’entreprise d’intelligence des données , a annoncé aujourd’hui le lancement de sa fonctionnalité de business lineage destinée à offrir aux utilisateurs professionnels une visibilité large et riche sur le parcours des données au fur et à mesure qu’elles transitent et se transforment dans les systèmes. Cette visibilité accroît la fiabilité des données et accélère le temps de transformation des données en informations précieuses. La fonctionnalité business lineage est une extension de la solution de catalogage (« data lineage » dans le jargon) de bout en bout d’Alation, fournissant une couche d’abstraction pour filtrer l’affichage des flux de données et visualiser les relations entre les métadonnées techniques, systèmes et métier. Cette approche unifiée offre une vue d’ensemble, qui permet à tous les utilisateurs d’exploiter efficacement et en toute confiance les informations afin de libérer tout le potentiel du patrimoine informationnel d’une organisation et d’améliorer la prise de décisions.



Les technologies de l’IA et du cloud ont offert aux organisations des possibilités d’améliorer leurs produits, leurs services et leurs modèles commerciaux en utilisant les données qu’elles génèrent. Le nombre croissant de sources de données a cependant intensifié la fragmentation et le cloisonnement des données, ce qui rend leur utilisation efficace difficile. Cela complique le traçage de l’origine des données et la compréhension de leur transformation tout au long de leur cycle de vie. IDC rapporte que 41 % des organisations estiment que les données évoluent plus vite que le rythme qu’elles sont capables de tenir, et 33 % pensent que les données sont désagrégées ou cloisonnées au sein de l’organisation, ce qui empêche d’en extraire davantage de valeur. Soixante-quatre pour cent de ces organisations estiment également que le volume de métadonnées augmente plus vite, voire beaucoup plus vite, en regard de la vitesse de création et de collecte des données brutes. Les organisations ont besoin du lignage pour fournir aux utilisateurs cette vue de bout en bout et garantir la fiabilité des données.

La plateforme de data intelligence d’Alation offre une connectivité profonde et étendue à plus de 100 sources de données , permettant ce faisant de présenter une vue unifiée des données, abstraite et exposée via de riches métadonnées. Les entreprises disposent ainsi d’une cartographie complète de leur environnement de données et sont ce faisant dotées de moyens flexibles pour visualiser les flux de données de bout en bout, au niveau métier ou technique, à travers un seul et unique « hublot ». Elle permet aux utilisateurs d’appliquer différents filtres pour révéler plus de détails, à l’instar des codes techniques ou des indicateurs de santé des données, afin d’accélérer le temps entre génération de la donnée et sa compréhension. Cette approche aide les utilisateurs au profil moins technique, tels que les analystes métier, à appréhender les problèmes liés aux données et à suivre les indicateurs relatifs aux différents systèmes afin de prendre connaissance des problèmes de qualité des données sans avoir à envoyer de requêtes. Grâce au lignage, les utilisateurs peuvent instantanément certifier la fiabilité d’un tableau de bord et procéder rapidement à des contrôles de qualité pour s’assurer que les données sont approuvées et fiables.

« Les informations exploitables et de bout en bout d’Alation servent à la fois aux collaborateurs métier et techniques de l’organisation, en les aidant à comprendre le flux de leurs données, du point de capture initial jusqu’à la ‘consommation’ », a déclaré John Gilbert, responsable de la gouvernance des données chez Cbus . « Cela permet de disposer d’une piste d’audit et d’analyser l’impact des changements, ce qui réduit les risques et garantit que les données de l’entreprise sont gérées comme un actif essentiel et mises en œuvre de manière efficace et durable. Ce renforcement fondamental de la gouvernance des données s’appuie sur les quatre piliers de la maturité de la culture des données, fournissant un cadre solide à notre organisation pour qu’elle devienne plus compétitive, plus conforme et plus innovante face au changement. »

« La collecte de données n’est que le point de départ ; en donnant à chacun les moyens de les comprendre et de s’y fier, on en libère la valeur réelle », a déclaré Diby Malakar , vice-président de la gestion des produits chez Alation. « La fonctionnalité de business lineage d’Alation permet d’éclairer le parcours des données et d’offrir un contexte déterminant à la prise de décisions efficaces. L’intégration de données fiables dans la planification stratégique dote les entreprises de la capacité de faire des choix rapides et éclairés, renforçant ainsi la gouvernance des données en tant que pilier fondamental des activités de l’entreprise. Cela permet de renforcer la culture des données, de démanteler les silos et de s’assurer que les données sont pleinement exploitées de manière contrôlée, en associant les données, les collaborateurs et les politiques afin de favoriser une prise de décisions éclairée et collaborative et d’exploiter pleinement le potentiel des données. »

La solution de lignage d’Alation permet aux équipes techniques et métier de favoriser la fiabilité des données et d’accélérer le délai de transformation d’une donnée en information précieuse.

Transparence accrue. Dotés de cartes de données, tous les utilisateurs sont à même de mieux comprendre les données dans un contexte visuel qui leur est pertinent. Les utilisateurs peuvent également remonter aux sources des IPC et des indicateurs et mettre en évidence les éléments de données essentiels grâce à des métadonnées contextuelles, telles que la santé des données, leur sensibilité, les politiques ou un champ personnalisé choisi. Les filtres permettent quant à eux aux utilisateurs de voir exactement ce dont ils ont besoin et d’afficher davantage d’informations dans les domaines qui les intéressent.

Grâce à la visibilité sur les mouvements et l’utilisation des données sensibles dans l’ensemble de l’organisation, le temps nécessaire à la conduite d’audits est considérablement réduit. En outre, les équipes de gouvernance peuvent utiliser les couches de métadonnées de classification dans l’affichage « business lineage » pour prendre connaissance des mouvements et de l’utilisation de ces données. Enfin, la solution de lignage d’Alation permet aux utilisateurs de surveiller les changements et de les retracer grâce à une piste d’audit, d’améliorer la gouvernance grâce à une vue rétrospective et de comprendre l’analyse d’impact. Ils ont alors connaissance des conséquences de leurs changements et identifient les personnes qui seront affectées, ce qui favorise une plus grande interconnexion entre les équipes. Coûts réduits. Le business lineage réduit les coûts de développement et de maintenance en simplifiant les processus liés au changement. Analyse d’impact et drapeaux de confiance accélèrent l’identification et la correction des erreurs, évitant ainsi des pannes coûteuses et réduisant le temps nécessaire à l’analyse des causes profondes. En outre, le processus d’ingestion des journaux de requêtes d’Alation fournit des métadonnées opérationnelles essentielles pour aider les équipes DataOps (en charge de l’exploitation des données) à obtenir des informations précieuses qui permettent de réduire les coûts grâce à l’optimisation des performances du vivier de données et à la réduction de la dette technique.



Lisez l’article de blog « Unlock Trust and Transparency with Data Lineage » et apprenez-en plus sur la façon dont la fonctionnalité de business lineage d’Alation permet à tous les utilisateurs d’accélérer le passage de la découverte à la compréhension et de prendre de meilleures décisions.

La fonctionnalité de business lineage est en phase de test et devrait être disponible au deuxième trimestre 2024.

À propos d’Alation

Alation est le leader des solutions d’intelligence de données d’entreprise, permettant l’analyse en libre-service , la transformation cloud et la gouvernance des données . Plus de 550 entreprises développent une culture des données et améliorent le processus décisionnel reposant sur les données avec Alation, dont Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce et Virgin Australia. Alation a été nommée à quatre reprises sur la liste des meilleurs lieux de travail du magazine Inc. et a été consacré, en 2022, « UK’s Best Workplaces™ in tech » (meilleur lieu de travail au Royaume-Uni dans le domaine technologique) et « Best Workplaces™ for Women » (meilleur lieu de travail pour les femmes), sans compter que l’entreprise a aussi été sacrée « UK’s Best Workplaces™ » en 2022 et 2023. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.alation.com .