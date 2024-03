TFI International acquiert Hercules Forwarding

– Renforce le portefeuille de transport de lots brisés aux États-Unis tout en ajoutant des services transfrontaliers de transport de lots brisés au Canada –



MONTRÉAL, 11 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain de l’industrie du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Hercules Forwarding, Inc. (« Hercules »), un transporteur de lots brisés qui se spécialise dans le transport sur le territoire des États-Unis et le transport transfrontalier entre les États-Unis et le Canada. Entreprise familiale fondée en 1985 et ayant son siège social américain à Vernon, en Californie, et son siège social canadien à New Westminster, en Colombie-Britannique, Hercules utilise un réseau de 31 terminaux et exploite plus de 210 camions, près de 600 remorques et environ 75 conteneurs, générant des revenus annuels de plus de 100 millions de dollars américains. L’équipe non syndiquée d’Hercules se concentre sur les clients expéditeurs directs à la recherche d’un service de haute qualité et sans dommages dans divers marchés finaux, y compris les consommateurs et les détaillants, les produits de CVCA et de construction, l’automobile, l’industrie, les activités des 3PL et les aliments et boissons. Dirigée par son président, Marty Burnham, et sa chef des finances, Melanie Burnham, Hercules se joindra au secteur du transport de lots brisés de TFI.

« Cette acquisition ciblée renforce notre portefeuille du transport de lots brisés aux États-Unis tout en ajoutant des services transfrontaliers de transport de lots brisé au Canada, créant ainsi un partenaire pour nos expéditions entre le Canada et les États-Unis tout en offrant des possibilités de synergie des deux côtés de la frontière », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « Le taux de réclamations d’Hercules, qui est remarquablement faible, et la capacité de desservir plusieurs marchés de fret de première qualité qui transportent des marchandises de grande valeur aux États-Unis et au Canada correspondent bien à notre objectif et à notre philosophie opérationnelle. Nous sommes heureux d’accueillir Marty, Melanie et toute l’équipe d’Hercules au sein de la famille TFI International. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent des activités dans les secteurs isolables suivants :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

Logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

Pour de plus amples renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com