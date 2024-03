MAISONS DU MONDE : Résultats annuels 2023 et Plan de Transformation moyen-terme 2024-2026

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 12 mars 2024

Résultats annuels 2023 : objectifs de la guidance ajustée pleinement atteints

sur l’ensemble des critères

Le plan 3C a produit des résultats tangibles Clients : les initiatives commerciales ciblées ont permis une amélioration séquentielle des ventes S2 vs S1 Coûts : Economies réalisées de près de 35 M€ brut sur les SG&A et les coûts logistiques Cash : Rationalisation des dépenses de Capex de 50% et réduction des stocks de 43 M€ tout en améliorant la disponibilité des produits

Progrès significatifs sur notre feuille de route ESG Réduction de notre intensité carbone 1 de 18% vs 2018 36% de la sélection Good is beautiful intégrée dans l’offre Maisons du Monde en 2023 “Liste A” 2023 - Changement Climatique du CDP (Carbon Disclosure Project)

Objectifs 2023 de la guidance ajustée pleinement atteints sur l’ensemble des critères Ventes : -9,3% vs 2022 à 1 125 M€ vs guidance ajustée c. -10% EBIT : 45,8 M€ vs guidance ajustée 40M€-50M€ Cash Flow libre : 27,4 M€ vs guidance ajustée 20M€-30M€

Taux de distribution de 30% conforme à l’objectif annoncé en octobre, soit un dividende de 0,06 € par action, qui sera soumis à l’Assemblée Générale du 21 juin 2024





Inspire everyday

Plan de transformation 2024-2026

François-Melchior de Polignac, Directeur Général de Maisons du Monde a commenté :

« Le plan de transformation 2024-2026 de Maisons du Monde, ‘Inspire everyday’ est soutenu par un Conseil d’administration enrichi et très engagé, et il est mis en œuvre par une équipe dirigeante renouvelée et par nos collaborateurs impliqués. En nous concentrant sur les besoins de nos clients et l’excellence opérationnelle, nous posons les bases d’une croissance rentable et durable. En mettant l’accent sur la simplification et la discipline financière, nous augmentons la génération de cash. Au cours de ces trois années, Maisons du Monde deviendra un opérateur plus “asset light” et évoluera davantage vers une “ lifestyle brand”. Cette évolution permettra d’améliorer la rentabilité des capitaux employés et la création de valeur pour les actionnaires. »

Une transformation pragmatique déjà en cours, tirant parti des actifs uniques de Maisons du Monde, relevant les défis autour du client et de l'exécution, et se concentrant résolument sur la génération de cash en adoptant une approche “ asset light ” . Optimisation structurelle de notre modèle commercial pour mieux répondre aux besoins des clients : Réduction nette de l’assortiment de 25% Simplification de notre modèle opérationnel pour favoriser la création de valeur :

Rationalisation du portefeuille de fournisseurs de 50% Examiner 100% de nos coûts pour réinvestir dans notre développement :

85 M€ d’économies brutes de coûts 2 en 3 ans Réduction de l’intensité capitalistique avec un réseau plus équilibré et optimisé : 40 à 50 fermetures/transferts de magasins et près de 30% du réseau sous affiliation/franchise d’ici 2026

Trajectoire financière 2024-2026 2024 : une année clé pour transformer le modèle commercial et poser les bases de la croissance Retour progressif à la croissance du chiffre d’affaires en 2025-2026 Cash Flow libre cumulé supérieur à 100 millions d’euros en 3 ans







WEBCAST VIDÉO POUR LES INVESTISSEURS ET LES ANALYSTES

Présentation en anglais. Questions par chat depuis la plateforme de webcast

Date : 12 mars 2024 à 9h30 CET

Intervenants :

François-Melchior de Polignac, Directeur Général / Denis Lamoureux, Directeur Financier / Gilles Lemaire, Directeur Financier adjoint.

Détails de la connexion : Lien Webcast : https://edge.media-server.com/mmc/p/tvsty332

***

RESULTATS ANNUELS 2023

VENTES 2023

Les ventes du Groupe pour l’année 2023 se sont élevées à 1 125,4 millions d’euros, reflétant une baisse de 9,3% par rapport à 2022, dans un contexte difficile pour le secteur Maisons et Décoration, accentué par des facteurs macroéconomiques défavorables (incertitudes géopolitiques, inflation sans précédent, baisse de la confiance des consommateurs).

2023



2022



%

variation



En millions d’euros GMV Groupe 1 263,9 1 337,1 -5,5% Ventes 1 125,4 1 240,4 -9,3% Ventes par catégorie de produits Décoration 648,2 719,8 -9,9% % des ventes 57,6% 58,0% Meubles 477,2 520,6 -8,4% % des ventes 42,4% 42,0% Vente par canal de distribution Réseau de magasins 815,7 880,9 -7,4% % des ventes 72,5% 71,0% Ventes en ligne 309,6 359,6 -13,9% % des ventes 27,5% 29,0% Ventes par zone géographique France 622,9 663,8 -6,2% % des ventes 55,3% 53,5% International 502,5 576,6 -12,9% % des ventes 44,7% 46,5%

Le Groupe a poursuivi la gestion proactive de son réseau de magasins. A fin décembre 2023, le réseau de magasins atteignait 340 magasins en propre, suite à 18 fermetures nettes dont 5 transferts de magasins vers des affiliés, comme prévu.



PERFORMANCE FINANCIERE 2023

EBIT





En millions d’euros 2023 2022



%

Change Ventes 1 125,4 1 240,4 -9,3% Coût des ventes (399,6) (437,9) -8,7% Gross margin 725,8 802,5 -9,6% En % des ventes 64,5% 64,7% Coûts d’exploitation des magasins et coûts centraux (382,8) (415,9) -8,0% Coûts logistiques (135,5) (159,6) -15,1% Charges d’exploitation (518,3) (575,5) -10,0% EBITDA 207,6 227,0 -8,6%



En % des ventes 18,4% 18,3% Dotation aux amortissements, provisions et dépréciations (161,8) (158,5) 2,1% En % des ventes 14,4% 12,8% EBIT 45,8 68,5 -33,1% En % des ventes 4,1% 5,5%

Alors que l’EBIT a été affecté par la baisse des ventes, le taux de marge brute est resté relativement stable à 64,5 %, grâce aux économies réalisées sur les coûts de fret normalisés et à la contribution positive de la Marketplace, qui ont été réinvesties dans des activités promotionnelles, l'amélioration de l'accessibilité des prix et le nettoyage d’anciens stocks.

Les coûts d'exploitation des magasins et les coûts centraux ont diminué de 8,0 %. Les initiatives du plan 3C sur les coûts ont plus que compensé l'inflation avec une économie brute de 25 millions d'euros sur les SG&A. Des économies supplémentaires ont été réalisées grâce à la baisse des volumes et à des éléments non récurrents (par exemple, la radiation de cartes cadeaux ayant expiré).

Les coûts logistiques ont diminué de 15,1 % grâce à des mesures d'optimisation des coûts de 10 millions d'euros dans le cadre du plan 3C. Des économies supplémentaires ont été réalisées notamment grâce à des volumes plus faibles.

La marge d’EBITDA est restée stable à 18,4% malgré une baisse de volumes, notamment en raison des initiatives sur les coûts, entreprises dans le cadre du plan 3C.

Légère augmentation du poste dotations aux amortissements, provisions et dépréciations principalement due au démarrage de l’amortissement du second centre de distribution dans le nord de la France.

La marge d’EBIT a diminué de 5,5% à 4,1%, impactée par la légère augmentation du poste dotations aux amortissements, provisions et dépréciations dans un contexte de baisse des ventes.

Le résultat net s’est élevé à 8,8 millions d’euros contre 34,2 millions d’euros en 2022. Le bénéfice par action est ressorti à 0,21 euro contre 0,80 euro en 2022.

Il comprend :

Les autres produits et charges opérationnelles pour -8,9 millions d’euros, principalement liées aux coûts de fermeture des magasins.

Le résultat financier de -22,3 million d’euros contre -18,2 millions d’euros en 2022, en raison notamment de la hausse des intérêts sur la dette locative (13,5 millions d’euros contre 12,4 millions d’euros en 2022), ainsi que des pertes de 0,9 million d’euros sur les opérations de change cotre un gain de 1,9 million d’euros en 2022.

L’impôt sur les bénéfices qui représente 5,2 millions d’euros contre 18,4 millions d’euros en 2022.





Cash Flow libre3: La rationalisation des investissements et la gestion rigoureuse des stocks ont presque compensé l'impact des volumes.

En millions d’euros 31 Déc. 2023







































31 Déc. 2022 EBITDA



































207,6 227,0 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 0,2 (2,8) Variation des autres éléments opérationnels (19,1) (12,2) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 188,7 212,0 Dépenses d’investissement (Capex) (33,0) (66,6) Variation des dettes sur immobilisations (2,5) 5,3 Produits de cessions d’actifs non courants 1,9 0,8 Diminution de la dette de location (114,4) (107,3) Intérêts liés à la dette de location (13,3) (11,8) Cash Flow libre 27,4 32,3

En 2023, les investissements ont atteint 33 millions d'euros, soit une baisse de 50 % par rapport à l'année précédente. La mise en œuvre d'une approche rigoureuse du retour sur investissement, associée à une réduction des investissements dans le second centre de distribution, a permis à Maisons du Monde de s'aligner sur les standards du marché. Le ratio Capex/ventes est passé de 5,4 % en 2022 à 2,9 % en 2023.

En termes de besoins en fonds de roulement, Maisons du Monde a amélioré ses niveaux de stocks, passant de 245,7 millions d'euros en décembre 2022 à 202,2 millions d'euros. Cela reflète un suivi rigoureux et la liquidation des anciens stocks, avec un DIO4 réduit d'un demi-mois par rapport à l'année précédente, tout en améliorant la disponibilité des produits. Les effets sur le fonds de roulement ont été limités en raison de la réduction des achats.

Grâce à ces actions, le Cash Flow libre disponible a fait preuve d'une forte résilience, s'élevant à 27,4 millions d'euros contre 32,3 millions d'euros en décembre 2022.

Effective management of net financial debt En millions d’euros























































31 Déc. 2023























































31 Déc. 2022 Emprunt obligataire convertible (“OCEANE”) - 195,6 Ligne de crédit à long terme 100,0 (0,5) Facilité de crédit renouvelable (RCF) (1,0) (0,7) Rachat d’actions - 28,1 Autres dettes 20,1 1,7 Endettement brut 119,1 224,2 Dettes de location 571,0 613,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie (29,9) (121,3) Dette nette (IFRS 16) 660,2 716,0 Moins : Dette de location (IFRS 16) (571,0) (613,1) Plus: Dette de location (crédit-bail) 1,2 2,2 Dette nette 90,4 105,1 EBITDA5 DDM (douze derniers mois) 81,3 109,5 Ratio de levier financier 1,11x 0,96X

Maisons du Monde a réduit son endettement net de 15 millions d'euros par rapport à 2022. Avec une trésorerie de 29,9 millions d'euros, la position d'endettement net de Maisons du Monde au 31 décembre 2023 s'élève à 90,4 millions d'euros.

Comme annoncé précédemment, Maisons du Monde a remboursé le 6 décembre 2023 les 200 millions d'euros d'obligations convertibles " OCEANE ". Ce remboursement a été effectué par la combinaison d'un prêt à terme de 100 millions d'euros, d'un prêt de 14 millions d'euros de la BPI et de 86 millions d'euros en cash.

Le groupe a également augmenté sa ligne de crédit RCF de 150 millions d'euros à près de 200 millions d'euros, avec une échéance prolongée jusqu'en avril 2028. Cette ligne de crédit n'est pas utilisée au 31 décembre 2023 et le Groupe bénéficie d'environ 200 millions d'euros de liquidités.

GOUVERNANCE

Comme annoncé le 29 février 2024, Denis Lamoureux a été nommé Directeur Financier. Il a pris ses fonctions le 4 mars et fait partie du comité exécutif.

Gilles Lemaire, Directeur du Contrôle de gestion du Groupe, Directeur Financier par intérim depuis le 1er septembre 2023, a été nommé Directeur Financier Adjoint.

PROPOSITION DE DIVIDENDE

L'Assemblée Générale des actionnaires est prévue pour le 21 juin 2024. Il sera demandé aux actionnaires d'approuver le versement d'un dividende de 0,06 € par action au titre de l'exercice 2023, soit un taux de distribution de 30 %. La date de détachement du dividende est fixée au 3 juillet 2024, avec un paiement le 6 juillet 2024.

PLAN DE TRANSFORMATION A MOYEN TERME

Le plan de transformation Inspire everyday est conçu pour restaurer la croissance de Maisons du Monde et améliorer la génération de Cash Flow libre, en s'appuyant sur les fondations solides posées par le Plan 3C, en se concentrant sur l'orientation client et en donnant la priorité à l'excellence opérationnelle (Coûts) et à l'efficacité financière (Cash).

Ce plan de transformation repose sur deux piliers fondamentaux qui ouvriront la voie au parcours de Maison du Monde de 2024 à 2026 :

Conduire la transformation de notre modèle commercial vers le succès : repenser notre offre, améliorer l'expérience en magasin, renforcer les leviers de croissance, notamment la Marketplace, et enrichir notre modèle avec des services,

Tout en rationalisant notre modèle opérationnel : simplifier la chaîne de valeur, développer une approche "penser global/agir local" pour l'exploitation des magasins, et réduire l'intensité capitalistique.

Sur la période 2024-2026, le Groupe devrait générer un Cash Flow libre cumulé supérieur à 100 millions d'euros.

La génération de Cash Flow libre devrait augmenter pendant la durée du plan. Nous nous attendons à ce que le Cash Flow libre positif se poursuive en 2024, malgré le réinvestissement d'une part importante de celui-ci dans la transformation du Groupe, et la saisie d'opportunités pour accélérer cette transformation.

Pour sécuriser la génération de Cash Flow libre, Maisons du Monde se concentrera notamment sur :

Réaliser 85 millions d'euros d'économies brutes en 3 ans , en s'appuyant sur les plans d’économies de coûts bruts de 25 millions d'euros et 35 millions d'euros de 2022 et 2023.

, en s'appuyant sur les plans d’économies de coûts bruts de 25 millions d'euros et 35 millions d'euros de 2022 et 2023. Réduire l'intensité capitalistique avec : un ratio Capex sur ventes plus normalisé d'environ 3% , déjà atteint en 2023, représentant une réduction notable par rapport à la période 2019-2022 la poursuite de l'optimisation des stocks, avec une réduction d'un mois de stock disponible un réseau de magasins de détail plus équilibré et optimisé :

40-50 fermetures/transferts de magasins et environ 30% du réseau en affiliation/franchise d'ici 2026







Au cours de la période de trois ans, le Groupe maintiendra son ratio de distribution de dividende

entre 30 % et 40 %.

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Agenda financier

15 Mai 2024 Ventes du 1er trimestre 2024

21 Juin 2024 Assemblée Générale Annuelle

29 Juillet 2024 Résultats du 1er semestre 2024

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.

corporate.maisonsdumonde.com

Contacts

Relations investisseurs Relations presse Carole Alexandre



Tel : (+33) 6 30 85 12 78 Pierre Barbe



Tel : (+33) 6 23 23 08 51 calexandre@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com





1 En tCO 2 par million d’euros des ventes

2 145 M€ d’économies brutes de coûts sur 5 ans (2022-2026)

3 Le Cash Flow Libre est défini comme la génération de flux de trésorerie opérationnels après investissements, conformément à la communication financière historique

4 Days Inventory Outstanding (DIO) : Rotation du stock moyen – en mois de COGS

5 L’EBITDA de 207,6 millions d’euros est retraité conformément à l’accord sur le contrat de crédit senior signé le 22 avril 2022

Pièces jointes