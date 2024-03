Communiqué de presse

Résultats de l'année 2023 de Syensqo

UNE ANNÉE CHARNIÈRE RÉUSSIE ; EBITDA CONFORME AUX PERSPECTIVES ET ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS POUR RENFORCER LA POSITION DE LEADER ET FAVORISER UNE CRÉATION DE VALEUR ACCRUE





Quatrième trimestre 2023 Exercice complet 2023 Sous-jacent

(en millions d’euros) 2023 2022 % YoY % organique 2023 2022 % YoY % organique Chiffre d’affaires 1 577 1 930 -18,3% -14,2% 6 834 7 890 -13,4% -10,2% EBITDA 294 397 -25,9% -20,6% 1 618 1 863 -13,1% -10,0% Marge d’EBITDA 18,7% 20,6% -190 bps - 23,7% 23,6% +10 bps - Cash flow opérationnel - - - - 1 275 1 336 -4,6% - FCF1 - - - - 448 577 -22,4% - ROCE (LTM)2 - - - - 10,6% 13,7% -310 bps -

Faits marquants

Scission réussie du groupe Solvay. Création d’un nouveau leader indépendant de la chimie de spécialité , coté en bourse et qui se concentre sur l'innovation et la croissance

, coté en bourse et qui se concentre sur l'innovation et la croissance Le chiffre d'affaires net de €6,8 milliards est en diminution de 10% organiquement par rapport à une année 2022 record, en raison d'une baisse des volumes de 11% et d'une augmentation des prix de 1%. Les volumes ont été affectés par un environnement macroéconomique atone ainsi que le déstockage chez nos clients, partiellement compensés par la forte croissance de l’activité Composite Materials

de €6,8 milliards est en diminution de 10% organiquement par rapport à une année 2022 record, en raison d'une baisse des volumes de 11% et d'une augmentation des prix de 1%. Les volumes ont été affectés par un environnement macroéconomique atone ainsi que le déstockage chez nos clients, partiellement compensés par la forte croissance de l’activité Composite Materials EBITDA sous-jacent de €1,618 milliard en ligne avec les perspectives annoncées pour l'année 2023 ; la marge d'EBITDA de 23,7% a augmenté de 10 points de base en glissement annuel, soutenue par la forte hausse des prix nets

de €1,618 milliard en ligne avec les perspectives annoncées pour l'année 2023 ; la marge d'EBITDA de 23,7% a augmenté de 10 points de base en glissement annuel, soutenue par la forte hausse des prix nets Bénéfice net sous-jacent de €752 millions

Solide Cash flow opérationnel de €1,3 milliard permettant d'accélérer nos investissements visant la croissance à long terme et le renforcement de notre de position de leader. Free cash flow aux actionnaires de €448 millions

de €1,3 milliard permettant d'accélérer nos investissements visant la croissance à long terme et le renforcement de notre de position de leader. Free cash flow aux actionnaires de €448 millions Bilan renforcé avec une dette nette à la fin de 2023 de €1,6 milliard et un ratio d'endettement de 1,0x

renforcé avec une dette nette à la fin de 2023 de €1,6 milliard et un ratio d'endettement de 1,0x Rendement des capitaux employés (ROCE) de 10,6%

(ROCE) de 10,6% Proposition de dividende de €1,62 par action (taux de distribution de 23%), comme annoncé en novembre 2023, soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 23 mai 2024

de €1,62 par action (taux de distribution de 23%), comme annoncé en novembre 2023, soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 23 mai 2024 Lancement de nouveaux objectifs plus ambitieux en matière de développement durable , visant la neutralité carbone d'ici 2040

, visant la neutralité carbone d'ici 2040 50% de l'objectif de réduction des émissions de GES (scope 1 & 2 et scope 33) pour 2030 a déjà été atteint

Ilham Kadri, CEO

"2023 a été une année historique pour Syensqo et je suis fière de ce que nous avons réalisé dans un environnement macroéconomique incertain. Nous avons mené à bien la scission de Solvay, lancé le titre Syensqo en bourse sur Euronext Bruxelles et Paris et nous avons atteint notre objectif d'EBITDA pour 2023, tout en renforçant la position financière du Groupe. La forte génération de cash nous a permis d'accélérer le rythme de nos investissements dans des technologies et plateformes stratégiques conformément à nos objectifs à moyen terme.”

“Au cours des deux dernières années, nous avons nettement surperformé nos marchés et notre groupe de pairs. Bien que nous prévoyons une reprise modérée de la demande sur bon nombre de nos marchés finaux en 2024, je n'ai jamais été aussi confiante dans les moteurs à long terme de notre Groupe et dans la capacité de nos équipes à innover et à gagner de nouveaux clients pour continuer créer de la valeur pour nos actionnaires.”

Perspectives 2024

Pour 2024, nous nous attendons à ce que la dynamique globale de la demande sur nos principaux marchés finaux reflète les tendances observées vers la fin de 2023, avec des volumes globalement stables. La fin du déstockage chez nos clients sur certains de nos marchés finaux pointe vers une demande en cours de stabilisation depuis le début de l'année 2024. Plus précisément, et sur la base de la performance observée depuis le début de l'année, nous prévoyons que notre EBITDA sous-jacent du T1 2024 augmentera d'environ 20% par rapport au niveau atteint au T4 2023.

L'EBITDA sous-jacent pour l'année 2024 est actuellement estimé entre €1,4 milliard et €1,55 milliard. Le bas de la fourchette est aligné sur la dynamique actuelle du marché et sur la performance de l'EBITDA annualisé que nous prévoyons d'atteindre au T1 2024. La partie supérieure de la fourchette suppose une modeste reprise des volumes en glissement annuel, principalement au H2 2023, dépendant des développements macroéconomiques et de l’état de la demande.

Les dépenses d'investissement devraient se situer entre €600 et 650 millions et tiennent compte de la priorité donnée à nos investissements sur la base des perspectives pour 2024 ainsi que de l'accélération observée en 2023. Le free cash flow devrait se situer entre €400 et 500 millions, à l'exclusion du paiement d'environ US$180 millions au Département de la Protection de l'Environnement du New Jersey et annoncé précédemment dans le cadre du dossier des PFAS, et qui devrait être effectué au cours du T2 2024.

Conformément aux objectifs financiers à moyen terme présentés lors de notre récente journée dédiée aux investisseurs, Syensqo se concentre sur l'accélération de la création de valeur en assurant une croissance supérieure du chiffre d'affaires, l'expansion des marges et l'augmentation des rendements.





Objectifs financiers à moyen terme

Les objectifs financiers à moyen terme, tels qu'ils ont été fixés lors de la dernière journée dédiée aux investisseurs, sont :

Croissance du chiffre d’affaires net entre 5% et 7% (2024-2028)

(2024-2028) Marge d’EBITDA sous-jacent (en %) vers le milieu de la vingtaine d’ici 2028

d’ici 2028 ROCE (en %) vers le milieu de la dizaine d’ici 2028



1Free cash flow aux actionnaires de Syensqo lié aux activités poursuivies

2 Rendement des capitaux employés (LTM = douze derniers mois)

3 Cinq catégories prioritaires couvrant au moins 70 % du champ d'application total, éligibles au SBTi





Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

