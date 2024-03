Persbericht

Gereglementeerde informatie

12 maart 2024 om 7.00 uur CET

Resultaten Syensqo - jaar 2023

SCHARNIERJAAR SUCCESVOL AFGESLOTEN; EBITDA IN LIJN MET VERWACHTING EN VERSNELDE INVESTERINGEN OM LEIDERSPOSITIE UIT TE BREIDEN & TOEKOMSTIGE WAARDECREATIE TE ONDERSTEUNEN







vierde kwartaal volledig jaar Onderliggend (in mln €) 2023 2022 % JoJ Organisch % 2023 2022 % JoJ Organisch % Netto omzet 1 577 1 930 -18,3% -14,2% 6 834 7 890 -13,4% -10,2% EBITDA 294 397 -25,9% -20,6% 1 618 1 863 -13,1% -10,0% EBITDA-marge 18,7% 20,6% -190 bps - 23,7% 23,6% +10 bps - Operationele cashflow 1 275 1 336 -4,6% Vrije kasstroom1 - - - - 448 577 -22,4% - ROCE (LTM)2 - - - - 10,6% 13,7% -310 bps -

Hoogtepunten

Succesvolle afsplitsing van Solvay om een nieuwe, onafhankelijke, beursgenoteerde marktleider in speciale chemicaliën tot stand te brengen met een focus op innovatie en groei.

tot stand te brengen met een focus op innovatie en groei. Netto-omzet van € 6,8 miljard, een daling met 10% op organische basis ten opzichte van recordjaar 2022, door 11% lagere volumes en 1% hogere prijzen. De volumes leden onder het zwakkere macro-economische klimaat en voorraadafbouw bij klanten, die deels gecompenseerd werden door sterke groei bij Composite Materials.

van € 6,8 miljard, een daling met 10% op organische basis ten opzichte van recordjaar 2022, door 11% lagere volumes en 1% hogere prijzen. De volumes leden onder het zwakkere macro-economische klimaat en voorraadafbouw bij klanten, die deels gecompenseerd werden door sterke groei bij Composite Materials. Onderliggende EBITDA van € 1,6 miljard in lijn met de prognose voor heel 2023; EBITDA-marge van 23,7%, een stijging met 10 basispunten jaar op jaar, ondersteund door een sterke nettoprijszetting .

van € 1,6 miljard in lijn met de prognose voor heel 2023; van 23,7%, een stijging met 10 basispunten jaar op jaar, ondersteund door een . Onderliggende nettowinst van € 752 miljoen.

van € 752 miljoen. Sterke operationele kasstroom van € 1,3 miljard die een versnelling van de investeringen in groei mogelijk maakt om ons marktleiderschap te verlengen en winstgevende groei op lange termijn te genereren. Vrije kasstroom naar aandeelhouders van € 448 miljoen.

van € 1,3 miljard die een mogelijk maakt om ons marktleiderschap te verlengen en winstgevende groei op lange termijn te genereren. naar aandeelhouders van € 448 miljoen. Versterkte balans met nettoschuld aan het einde van het jaar van € 1,6 miljard en hefboomratio van 1,0.

met aan het einde van het jaar van € 1,6 miljard en van 1,0. Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) van 10,6%.

van 10,6%. Voorgesteld dividend van € 1,62 per aandeel (uitkeringsratio van 23%), zoals aangekondigd in november 2023, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die gepland staat op 23 mei 2024.

van € 1,62 per aandeel (uitkeringsratio van 23%), zoals aangekondigd in november 2023, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die gepland staat op 23 mei 2024. Nieuwe en ambitieuzere duurzaamheidsdoelstellingen geïntroduceerd, gericht op klimaatneutraliteit in 2040 .

. 50% van 2030 Scope 1, 2 en 33 BKG-emissiereductiedoelstellingen al bereikt.



Ilham Kadri, CEO



"2023 was een historisch jaar voor Syensqo en ik ben trots op onze prestaties. We hebben onze afsplitsing succesvol afgerond, met een notering aan Euronext Brussel en Parijs, terwijl we onze EBITDA-doelstelling voor het hele jaar hebben gehaald en onze balans verder is verstevigd. We deden dit ondanks een veranderlijk macro-economisch en bedrijfsklimaat. In lijn met onze doelstellingen op middellange termijn hebben we eveneens onze sterke kasstroom gebruikt om de snelheid van onze kapitaalinvesteringen in belangrijke strategische technologieën en platformen op te voeren.”

“De afgelopen twee jaar hebben we het aanzienlijk beter gedaan dan onze markten en onze referentiegroep. Hoewel we op dit moment in veel van onze markten in 2024 slechts een gematigd herstel van de vraag verwachten, heb ik nog nooit zoveel vertrouwen gehad in de structurele groeifactoren die onze activiteiten op de langere termijn zullen stimuleren en in onze teams om onze ambities te bereiken.”





Vooruitzichten

Voor 2024 verwachten we dat de algemene vraagdynamiek in onze belangrijkste eindmarkten de trends van eind 2023 zal weerspiegelen, met stabiele totaalvolumes. Bovendien heeft het beëindigen van de voorraadafbouw door klanten in een aantal van onze eindmarkten sinds begin van het jaar geleid tot stabielere vraagvooruitzichten. Daarom verwachten we een stijging van ongeveer 20% van onze onderliggende EBITDA voor Kw1 2024 ten opzichte van het niveau van Kw4 2023.





De geschatte onderliggende EBITDA voor het hele jaar ligt tussen € 1,4 miljard en € 1,55 miljard. De benedengrens van de schatting ligt in lijn met de huidige marktdynamiek en de EBITDA-prestatie op jaarbasis die we voor Kw1 2024 verwachten. De bovengrens van de raming gaat uit van een bescheiden herstel van de volumes op jaarbasis, voornamelijk in de tweede helft van het jaar, afhankelijk van de algemene macro-economische omstandigheden en de vraag.





Investeringen zullen naar verwachting tussen €600-€650 miljoen liggen, omdat we onze investeringen prioriteren op basis van de vooruitzichten voor 2024 en rekening houden met de versnelling van de totale uitgaven in 2023. De vrije kasstroom wordt geschat tussen €400 miljoen en €500 miljoen, exclusief de eerder aangekondigde $180 miljoen PFAS-betaling aan het New Jersey Department of Environmental Protection, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 zal worden gedaan.





In lijn met de middellange termijn financiële doelstellingen, gecommuniceerd tijdens onze recente Capital Markets Day, richt het Syensqo-team zich op het versnellen van waardecreatie door superieure omzetgroei, marge-uitbreiding en rendementsverhoging.







Financiële doelstellingen op middellange termijn

Syensqo's financiële doelstellingen op middellange termijn, gecommuniceerd tijdens onze Capital Markets Day, blijven als volgt:

5% tot 7% netto-omzetgroei over 2024-2028

netto-omzetgroei over 2024-2028 Onderliggende EBITDA-marge (in %) tot midden -20 tegen 2028

tegen 2028 Return on Capital Employed naar midden-tien in 2028

______________________________________________

1Vrije kasstroom na betaling van netto interesten, coupons op eeuwigdurende hybride obligaties, dividenden uitgekeerd aan minderheidsbelangen en kapitaalinbrengen en -terugbetalingen in/door minderheidsbelangen. Dit vertegenwoordigt de kasstroom waarover de aandeelhouders van Syensqo beschikken, om hun dividend te betalen en/of om de netto financiële schuld te verminderen.

2 Rendement op aangewend kapitaal (LTM = laatste twaalf maanden)

3 Vijf focuscategorieën van de scope 3 broeikasgassen die ten minste 70% van het volledige bereik beslaan en in aanmerking komen voor SBTi.



Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

