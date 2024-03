LHV Groupi tulemused veebruaris 2024

Veebruar oli LHV jaoks aktiivne kuu, mille häid tulemusi mõjutas kõige enam endiselt kõrgel tasemel intressitulu.

AS-i LHV Group konsolideeritud hoiuste maht suurenes veebruaris 93 miljoni euro võrra: tähtajalise hoiused suurenesid 81 miljoni euro võrra ja nõudmiseni hoiused 12 miljoni võrra. Konsolideeritud laenuportfell kasvas veebruaris 9 miljoni euro võrra. Kui jaelaenud kasvasid 12 miljoni euro võrra, siis ettevõtete laenud vähenesid 3 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas veebruaris 18 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud maksete arv oli 5,6 miljonit.

AS LHV Group teenis veebruaris 13,6 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. AS LHV Pank teenis veebruaris puhaskasumit 13,1 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 375 tuhat eurot, AS LHV Varahaldus 133 tuhat eurot ja AS LHV Kindlustuse 21 tuhat eurot puhaskasumit.

LHV Panga klientide arv kasvas veebruaris 3600 võrra, samuti kasvasid panga ärimahud. Hoiuste 44 miljoni eurosest kasvust tulenes 32 miljonit tavaklientidelt. Panga laenuportfell kasvas jaelaenude hea tulemuse toel 5 miljoni euro võrra. Krediidikvaliteet püsis endisel tasemel, mistõttu jäid laenude allahindlused plaanitust madalamaks.

Veebruar oli aktiivne kliendisuhtluse aeg, kuna algas eraisikute tulumaksu deklareerimine ning kodulaenuklientidele käis laenu ületoomise kulude hüvitamise kampaania. LHV tegi lisaks investeerimiskonto süsteemi kasutajatele ka tavakonto süsteemi kasutajatele investeerimistulu deklaratsioonile kandmise automaatseks. Kodulaenukliendid esitasid aktiivselt refinantseerimise taotlusi. LHV lisas mobiiliäppi ja internetipanka pangakaardi PIN-koodide lukust avamise võimaluse.

LHV Bank Ltd prioriteediks oli laenuportfelli kasvatamine: portfell kasvas 4 miljonit eurot, kuid heaks kiideti projekte 35 miljoni euro mahus. Müügi kasvatamiseks suurendatakse edaspidi laenumaaklerite arvu. LHV Banki hoiused kasvasid 15 miljoni euro võrra.

Veebruaris langesid klientide jaoks LHV suurimatel aktiivselt juhitud pensionifondide tasud. Suurimate aktiivselt juhitud fondide tootlus on aasta alguses olnud oodatust tagasihoidlikum. Varahalduse tulud ja kulud on järginud finantsplaani, kuid puhaskasumit ja ka fondide mahtu on mõjutanud fondide oodatust madalamad tootlused. Veebruaris jätkus avalduste vastuvõtt II samba sissemaksete suurendamiseks, kuuga avaldas selleks soovi enam kui 3000 pensionikogujat.

LHV Kindlustuse jaoks oli veebruar stabiilsete tulemustega kuu, kui sõlmiti 11 700 uut kindlustuslepingut mahuga 2,9 miljonit eurot. Neto teenitud preemiad kahanesid kuises võrdluses 4%, samuti vähenesid kulud. Kahjujuhtumeid hüvitati summas 1,6 miljonit eurot ja registreeriti 7750 uut kahjujuhtumit.

Kuu alguses kuulutas CV-online LHV Eesti parimaks tööandjaks ning uuringufirma DIVE LHV Panga teeninduskvaliteedi Eesti pankadest parimaks. Veebruaris läbi viidud Kantar Emori uuringu järgi on LHV bränd Eesti pangandusturul tugevas seisus. 95% Eesti elanikest teavad LHV-d ning brändi soovitusindeks on kõrgel +74 tasemel.

LHV Group edestab veebruaris avalikustatud finantsplaani puhaskasumi osas 5,3 miljoni euroga. Ent finantsplaan püsib. Veebruaris oli LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus 29,9%.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 424 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

