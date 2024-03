EEZY OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 12.3.2024 KLO 8:30

Eezy Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta - OP-Rahastoyhtiö Oy

Eezy Oyj on vastaanottanut 11.3.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n osuus Eezy Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 % rajan 8.3.2024.

Eezy Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 25 046 815.

OP-rahastoyhtiö Oy:n kokonaisosuus Eezy Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden

kautta Yhteenlaskettu

%-osuus Kohdeyhtiön

osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 6,85 % 6,85 % 25 046 815 Edellisessä liputuksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) -

Ilmoitetut tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan ohittamisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärää Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000322326 1 716 714 6,85 % A YHTEENSÄ 1 716 714 6,85 %

Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä OP-Rahastoyhtiö Oy 0,00 % 0,00 OP-Suomi Pienyhtiöt – sijoitusrahasto 6,85 % 6,85

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus on 6,85 % 8.3.2024.





