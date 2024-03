PTV Logistics annonce le lancement de l’API OptiFlow sur PTV Developer pour aider les clients à réduire drastiquement leurs coûts et leurs émissions CO2

KARLSRUHE, Allemagne, 12 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PTV Logistics annonce le lancement officiel de l'API OptiFlow sur la plateforme PTV Developer. Cette API révolutionnaire est maintenant disponible et offre aux entreprises un algorithme capable d’optimiser des plans de transport jusqu’à 100 000 points de passage. Cette optimisation permet d'améliorer la performance opérationnelle tout en simplifiant le quotidien des planificateurs.



L’API OptiFlow PTV Developer s'intègre facilement aux opérations transport, offrant aux entreprises utilisatrices et aux partenaires technologiques de PTV des options illimitées et flexibles pour construire des solutions d'optimisation de tournées en fonction de leurs contraintes propres.

L’API s'appuie sur l'algorithme éprouvé du produit SaaS OptiFlow, connu pour sa robustesse en matière d'optimisation des tournées en Saas. Cet algorithme d'optimisation permet de relever efficacement des défis logistiques complexes, en s'attaquant à des problèmes de grande ampleur sans compromettre la qualité de service. Il fonctionne selon le principe suivant : l'optimisation en une seule fois de l'ensemble d’un plan de transport est plus efficace qu’un traitement parcellaire, cette procédure garantit un planning transport optimisé dans sa globalité et réaliste.

"Cette API représente une avancée majeure dans la technologie d'optimisation des tournées", déclare An de Wispelaere, Chief Product Officer, PTV Logistics. "Les clients peuvent s'attendre à des économies à deux chiffres sur leurs coûts de transport, même lorsqu’ils utilisent déjà un système de planification. Non seulement elle aidera nos clients à opérer plus efficacement, à réduire leur coûts opérationnels et à accroître la satisfaction de leurs clients, mais elle contribuera également à une réduction notable des émissions de CO2. Ce dernier aspect souligne notre engagement envers nos clients et notre rôle dans la promotion de solutions durables pour l'avenir."

"Le passage à OptiFlow nous a permis de tirer parti d'algorithmes ultra performants qui non seulement minimisent nos coûts de transport, mais soutiennent également nos initiatives de logistique verte. ID Logistics est pleinement engagé dans la logistique durable et réduire significativement nos kilomètres parcourus contribue à nos objectifs de RSE, cela grâce à OptiFlow", témoigne Armand Schuffelers, directeur des opérations, ID Logistics.

“Le développement de composants informatiques et APIs facilement intégrables à nos solutions fait partie intégrante de notre stratégie informatique", déclare Jan Rick, Senior Vice President Global IT-Governance (L.LCG) chez Schenker AG. "En coopération avec PTV Logistics, nous avons pu ajouter un composant clé à notre catalogue. Nous sommes impatients de voir comment les choses vont évoluer et sommes heureux de faire équipe avec PTV Logistics - aujourd'hui et à l'avenir.”

Pour en savoir plus sur l’API Optiflow et son potentiel pour vous, visitez la page.

A propos de PTV Logistics:

PTV Logistics est un éditeur de logiciels international fort de plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la logistique et des transports. Nous proposons des solutions qui vont de la planification à l'exécution. Notre expertise réside dans la planification, le calcul et l'optimisation des itinéraires afin de gagner du temps et de réduire les coûts. Grâce à des algorithmes de planification d'itinéraires et d'optimisation de tournées qui battent des records, nous permettons aux entreprises d'automatiser et de digitaliser leurs opérations. Grâce à notre plateforme cloud de suivi et de gestion des transports en temps réel, nous offrons une visibilité et un contrôle complets du processus de livraison.https://www.ptvlogistics.com