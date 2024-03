Van Lanschot Kempen: voortgang inkoopprogramma van eigen aandelen van 5 maart tot en met 11 maart 2024

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 12 maart 2024



In de periode van 5 maart tot en met 11 maart 2024 heeft Van Lanschot Kempen 91.538 eigen aandelen (certificaten van gewone aandelen A) ingekocht. De aandelen zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van € 31,98 per aandeel voor een totaalbedrag van € 2.927.785.

Deze inkopen zijn onderdeel van het inkoopprogramma om maximaal 700.000 eigen aandelen in te kopen, dat op 22 februari 2024 is aangekondigd. Inmiddels zijn in totaal 215.529 eigen aandelen ingekocht.

Meer informatie, waaronder het gedetailleerde overzicht van de inkooptransacties verricht onder dit inkoopprogramma, is beschikbaar op Inkoop aandelen.





Over Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

