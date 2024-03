Crédit Agricole Loire Haute-Loire : mise à disposition du rapport financier annuel 2023

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE

Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, régie notamment par les articles L512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier

au capital de 30 982 912,20 €

SIEGE SOCIAL : 94 rue Bergson BP 524 42007 ST ETIENNE

N° SIRET 380 386 854 00018 – CODE NAF : 6419 Z

Caisse cotée sur l’Euronext Paris (compartiment C)

Document de mise à disposition du rapport financier 2023

Publié le 12 mars 2024

La Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire annonce la publication de son rapport financier 2023. Il a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 12 mars 2024.

Ce document est disponible sur le site du Crédit Agricole Loire Haute-Loire à l'adresse suivante :

https://w w w.credit-agricole.fr/ca-loirehauteloire/particulier/informations/informations-financieres.html

Des exemplaires sont également disponibles au siège de la société :

94 rue Bergson BP 52442 007 St Etienne.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier 2023 :

- Le rapport de la déclaration de Performance Extra-Financière

- Le rapport sur le Gouvernement d’Entreprise,

- Le rapport de Gestion,

- Les comptes consolidés,

- Les comptes individuels,

- L’attestation du responsable de l’information financière

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière –

Frédéric Royon (frederic.royon@ca-loirehauteloire.fr)

Pièce jointe