Investeringsforeningen IA Invest – Ændring af depotselskab, market maker og bevisudsteder

Som oplyst ved meddelelse den 6. november 2023 har bestyrelsen for Investeringsforeningen IA Invest truffet beslutning om ændring af depotselskab fra Lån & Spar Bank A/S til Jyske Bank A/S. Bestyrelsen traf samtidig beslutning om ændring af henholdsvis market maker og bevisudsteder fra Lån & Spar Bank A/S til Jyske Bank A/S.

Ændringen af depotselskab er blevet godkendt af Finanstilsynet.

Det kan derfor oplyses, at Jyske Bank A/S vil varetage funktionen som depotselskab, market maker og bevisudsteder fra den 15. april 2024.

