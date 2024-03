CoinShares renforce sa présence mondiale en finalisant l'acquisition de l'activité ETF de Valkyrie  

L'acquisition découle d'un accord octroyant à CoinShares un droit exclusif d'achat de Valkyrie Funds LLC (« Valkyrie ») et des droits de sponsor sur BRRR, l'ETF Bitcoin de Valkyrie.

Les licences réglementaires de Valkyrie viennent renforcer les autorisations dont CoinShares dispose déjà aux États-Unis, jetant des fondations robustes pour l'avancement de son plan de déploiement aux États-Unis.

Cette opération offre à CoinShares une opportunité significative pour élargir son savoir-faire en matière d'actifs numériques sur le sol américain et enrichit son portefeuille de gestion d'actifs d'environ 530 millions de dollars avec les produits $BTF, $WGMI, $BRRR, et $BTFX.

CoinShares envisage de développer Valkyrie en tant que sa plateforme de gestion d'actifs aux États-Unis, destinée à l'élaboration de produits innovants et originaux sur le marché.

12 mars 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (« CoinShares » ou « la Société ») (Nasdaq Stockholm : CS ; US OTCQX : CNSRF), la première société d'investissement européenne spécialisée dans la gestion d’actifs numériques, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition de Valkyrie Funds LLC (« Valkyrie »), l'activité de conseil en investissement de Valkyrie Investments Inc. (« Valkyrie Investments »), ainsi que les droits de sponsor sur le Fonds Bitcoin de Valkyrie, l'ETF Bitcoin au comptant. Avec l'ajout d'environ 530 millions de dollars d'actifs sous gestion (« AUM ») de Valkyrie, l'AUM de CoinShares a augmenté à environ 7.3 milliards de dollars au 11 mars 2024. Cette étape cruciale accélère considérablement l'expansion de CoinShares sur le marché américain et marque une nouvelle étape vers la construction d'une marque globale de gestion d'actifs.

Comme nous l'avions précédemment mentionné en Novembre 2023, CoinShares a sécurisé une option d'achat sur Valkyrie, option qu'elle a mise en œuvre après que Valkyrie Investments lance son ETF Bitcoin ($BRRR) en janvier 2024. La conclusion de cette acquisition montre l'engagement de CoinShares envers le développement et le succès de Valkyrie qui aura pour mission de développer des solutions d'investissement avant-gardistes dans l'univers des actifs numériques.

CoinShares envisage d'exploiter la structure réglementaire de Valkyrie pour élargir sa présence dans la gestion d'actifs aux États-Unis, en mettant l'accent sur le développement de produits innovants et singuliers. Cette plateforme de gestion d’actifs, à la fois thématique et innovante aux États-Unis, s'appuiera sur le succès de produits originaux tels que $WGMI — le meilleur ETF sans effet de levier de 2023, toutes catégories confondues — ainsi que sur le récent $BTFX, un ETF basé sur les contrats à terme sur Bitcoin proposant un effet de levier de 2x. Ce positionnement met en lumière l'engagement de CoinShares à offrir des stratégies variées et élaborées, qui surpassent largement la simple exposition aux fluctuations des actifs numériques. Armé d'une expertise solide, qui englobe une connaissance approfondie des “hedge funds”, une recherche quantitative avancée, des analyses financières en actions précises et une compréhension profonde de l'univers des actifs numériques, CoinShares souhaite concevoir des produits à la fois innovants et performants, en parfaite adéquation avec les attentes changeantes des investisseurs face à un marché financier en perpétuelle mutation.

Jean-Marie Mognetti, PDG de CoinShares, a commenté l'acquisition : “CoinShares, il y a une décennie, lançait l'accès aux actifs numériques pour les investisseurs européens via des produits réglementés, tout en mettant un point d'honneur à innover et à se positionner en pionnier du marché.

L'intégration de Valkyrie dans notre giron marque une avancée de plus dans notre élan de croissance, cette fois avec un œil particulièrement tourné vers les États-Unis. Cet apport de 530 millions de dollars en actifs sous gestion propulse CoinShares au devant de la scène dès le premier jour. Mais ce qui compte encore plus, c'est l'élargissement de notre éventail de produits, le renforcement de notre potentiel d'innovation et la multiplication par 15 de notre marché cible.

Le marché américain est crucial pour tout gestionnaire d'actifs. Armés d'une plateforme dédiée et d'une offre parfaitement adaptée au marché, nous sommes prêts à générer une valeur considérable pour nos actionnaires et partenaires.

Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux collègues de Valkyrie dans la famille CoinShares et impatients de voir quelle nouvelle dynamique ils apporteront à notre aventure.”

Frank Spiteri, chef de la gestion d'actifs chez CoinShares, développe: « Depuis sa fondation en 2014, CoinShares s'est établi comme le leader européen dans l'investissement en actifs numériques, prouvant constamment à ses investisseurs qu'ils peuvent compter sur sa stabilité et sa fiabilité. Notre savoir-faire est sans égal dans le domaine de la crypto-monnaie, ce qui nous positionne non seulement comme une force innovante, mais aussi comme un véritable guide éducatif pour nos clients. Notre mission est de guider nos clients à travers le paysage dynamique et parfois déroutant des actifs numériques, en nous appuyant sur l'expertise de notre équipe de recherche aguerrie et sur nos solutions de pointe. Nous visons à être le partenaire de confiance ultime, apportant clarté et sécurité dans l'univers complexe des actifs numériques.»

Après la finalisation de l'acquisition de Valkyrie, CoinShares entame maintenant l'intégration de Valkyrie au sein de son portefeuille de marques. La collaboration étroite entre les équipes assure une transition en douceur, avec pour objectif premier de maintenir l'excellence de l’offre. Au cœur de cette intégration, CoinShares a stratégiquement choisi de renommer Valkyrie en CoinShares, une démarche qui devrait être finalisée avant l'été, le but étant d'harmoniser le portefeuille de produits et de le placer sous la bannière CoinShares, consolidant par là même notre identité de marque et renforçant notre visibilité sur le marché américain.

Note technique :

Le 12 mars 2024, CoinShares et Valkyrie Investments Inc. ont finalisé et scellé les accords qui officialisent l'achat par CoinShares de Valkyrie Funds LLC, spécialiste américain du conseil en investissement dans les actifs numériques, avec une prédilection pour les fonds d'investissement en cryptomonnaies à gestion active échangés en bourse. Le montant final de cette acquisition, qui sera ajusté au terme d'une période de performance de trois ans, sera basé sur les résultats financiers de la branche d'activité acquise. Les accords définitifs incluent les déclarations et garanties standards de la part du vendeur et de l'acheteur.

