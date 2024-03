CoinShares stärker sin globala räckvidd genom att slutföra förvärvet av Valkyries ETF-verksamhet

Förvärvet fullföljer det avtal som ger CoinShares en exklusiv option att förvärva Valkyrie Funds LLC ("Valkyrie") och sponsorrättigheterna till BRRR, Valkyries Bitcoin ETF.





Valkyries regulatoriska licenser kompletterar CoinShares befintliga amerikanska tillstånd och bidrar till att skapa en solid grund för CoinShares att fortsätta att genomföra sin expansionsplan inom amerikansk tillgångsförvaltning.





Förvärvet ger CoinShares en stak plattform för att utöka sin verksamhet inom digitala tillgångar till USA och bidrar med cirka 530 miljoner USD av nya tillgångar under förvaltning från $BTF, $WGMI, $BRRR och $BTFX.





CoinShares planerar namnbyte på Valkyrie som företagets amerikanska tillgångsförvaltnings-plattform vilken kommer att koncentrera sig på att skapa innovativa produkter som särskiljer sig på marknaden.





Valkyries produktlinje kommer så småningom att drivas under varumärket CoinShares för att säkerställa konsekvent användning av varumärket och skapa kännedom.





12 mars 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (”CoinShares” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), det ledande europeiska investerings-företaget specialiserat på digitala tillgångar, tillkännagav idag att förvärvet av Valkyrie Funds LLC (”Valkyrie”), investeringsrådgivningsverksamheten för Valkyrie Investments Inc. ("Valkyrie Investments") samt sponsorrättigheterna till Valkyrie Bitcoin Fund, Bitcoin ETF slutförts. Med tillägget av Valkyries cirka 530 miljoner USD i tillgångar under förvaltning ("AUM") har CoinShares AUM ökat till cirka 7.3 miljarder USD globalt per den 11 mars 2024. Detta avgörande steg påskyndar CoinShares expansion till den amerikanska marknaden och är ytterligare en milstolpe i att bygga en global kapitalförvaltningsfranchise.

Som tidigare meddelats har CoinShares haft en option att förvärva Valkyrie sedan november 2023, vilket nyttjades efter Valkyrie Investments lansering av Valkyrie Bitcoin Fund i januari 2024. Avslutet av förvärvet förstärker CoinShares djupa engagemang i Valkyries tillväxt och framgång, samtidigt som det främjar skapandet av banbrytande digitala investeringslösningar.

Framöver planerar CoinShares att använda Valkyries ETF-infrastruktur för att utveckla sin amerikanska kapitalförvaltningsverksamhet med ett tydligt fokus på produktinnovation och marknadsdifferentiering. Den nya plattformen kommer att fungera som en framåtblickande tematisk tillgångsförvaltare för den amerikanska marknaden, baserad på framgången med egna produkter som $WGMI - den högst presterande icke-hävstångsbaserade ETF:n 2023 inom alla sektorer - och den nyligen introducerade $BTFX, en 2x hävstångsfinansierad bitcoin-termins-ETF. Dessa erbjudanden visar CoinShares engagemang för att leverera olika och avancerade strategier som går utöver bara betaexponering för digitala tillgångar. CoinShares är väl rustat med en omfattande uppsättning verktyg, inklusive hedgefondexpertis, kvantitativ forskning, aktieanalys och djupgående kunskap om digitala tillgångar vilket har gjort det möjligt för företaget att skapa innovativa, högpresterande och unika produkter som är skräddarsydda för investerarnas förväntningar i det ekonomiska landskapet under utveckling.

"För 10 år sedan började CoinShares erbjuda digital tillgångsexponering till europeiska investerare genom reglerade produkter med ett stadigt engagemang för innovation och var först på marknaden.

Valkyrie-förvärvet är ytterligare ett steg i vår tillväxtstrategi med ett särskilt fokus på USA. Detta förvärv tillför ytterligare 530 miljoner USD AUM till CoinShares vilket gör det till en av de bästa tillgångarna från första dagen. Än viktigare, det breddar vårt produktutbud, stärker vår innovationskapacitet och ökar vår totala adresserbara marknad med faktor femton. USA representerar en kritisk marknad för alla kapitalförvaltare och med en dedikerad plattform samt rätt produktmarknadsanpassning är CoinShares redo att leverera betydande värde till våra intressenter.

Vi välkomnar våra Valkyrie-kollegor till CoinShares-teamet och ser fram emot vår gemensamma resa." Jean-Marie Mognetti, VD för CoinShares

Som Europas ledande investeringsbolag specialiserat på digitala tillgångar har CoinShares konsekvent visat förtroende och tillförlitlighet sedan starten 2014. Vår expertis är oöverträffad inom kryptoområdet, vilket gör att vi inte endast kan verka som ledare utan också som utbildare för våra kunder. Vi är engagerade i att vägleda dem genom den dynamiska resa som stöds av vårt erfarna forskarteam och innovativa lösningar. Vårt löfte är att vara en pålitlig partner för att navigera i komplexiteten inom digitala tillgångar." Frank Spiteri, CoinShares Head of Asset Management

Efter slutförandet av förvärvet har CoinShares initierat processen att integrera Valkyrie i sin portfölj av varumärken där båda teamen arbetar tillsammans för att säkerställa en smidig övergång och för fortsatt utmärkta produkterbjudanden. Centralt för denna integration är det strategiska beslutet att ändra varumärket Valkyrie inom CoinShares-paraplyet. Detta initiativ, som förväntas slutföras till sommaren syftar till att förena produktsortimentet i hela CoinShares ekosystem, och därigenom stärka varumärket och positionering i USA.

Den 12 mars 2024 undertecknade CoinShares och Valkyrie Investments Inc. de definitiva avtalen som slutförde CoinShares förvärv av Valkyrie Funds LLC, den amerikanska digitala kapitalförvaltarens investeringsrådgivningsverksamhet specialiserad på aktivt förvaltade av börshandlade kryptovalutafonder. Den slutliga köpeskillingen, som regleras i slutet av en treårig tilläggsköpeskilling, baseras på den förvärvade verksamhetens ekonomiska resultat. De slutgiltiga avtalen innehåller sedvanliga sälj- och köpevillkor.

OM COINSHARES

CoinShares är ett ledande europeiskt investeringsföretag specialiserat på digitala tillgångar, som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till ett brett spektrum av kunder, inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Med fokus på kryptovaluta sedan 2013 har företaget sitt huvudkontor i Jersey, med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares är reglerat av och lyder under Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med tickern CS och på OTCQX med tickern CNSRF.

