Keskisuomalainen Oyj:n hallitus tulee esittämään osakesarjojen yhdistämistä

Keskisuomalainen Oyj, muutokset eri osake- ja arvopaperilajeihin liittyvissä oikeuksissa, pörssitiedote 12.3.2024 klo 13.00

Keskisuomalainen Oyj tiedotti 15.12.2023 yhtiön hallituksen päättäneen aloittaa selvitystyön koskien yhtiön kahden osakesarjan mahdollista yhdistämistä. Selvityksen perusteella hallitus tulee esittämään keväällä 2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön A- ja K-osakesarjojen yhdistämistä. Yhdistämisen jälkeen yhtiöllä olisi ainoastaan yksi osakesarja, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osakesarjojen yhdistäminen toteutettaisiin siten, että jokainen K-osake muunnetaan yhdeksi (1) A-osakkeeksi, minkä lisäksi jokaiselle K-osakkeen omistajalle suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-osaketta kohden annettaisiin maksutta 0,2 uutta A-osaketta, mikä vastaa yhtä (1) uutta A-osaketta kutakin viittä (5) samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-osaketta kohden. Osakesarjojen yhdistämisen myötä yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin eri osakesarjoja koskevat määräykset, minkä lisäksi hallitus tulee esittämään yhtiöjärjestyksen määräystä yhtiökokouksessa sovellettavasta äänestysrajoituksesta (nk. äänileikkuri) poistettavaksi samassa yhteydessä.

Hallitus odottaa osakesarjojen yhdistämisen lisäävän yhtiön osakkeiden likviditeettiä ja kiinnostusta yhtiön osaketta kohtaan. Lisäksi järjestely yksinkertaistaisi yhtiön omistusrakennetta sekä tehostaisi ja selkeyttäisi päätöksentekoa äänioikeuksien jakautuessa jatkossa osakkeenomistajien osakeomistuksen mukaisessa suhteessa. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin tarkoituksena olisi puolestaan kompensoida K-osakkeiden omistajille osakesarjojen yhdistämisestä aiheutuva äänivallan menetys.

Hallitus on saanut Evli Oyj:ltä kohtuullisuuslausunnon (nk. fairness opinion) osakesarjojen yhdistämiseen liittyen. Lausunnon mukaan ehdotettu osakesarjojen yhdistäminen vaihtosuhteella, jossa yksi (1) K-osake oikeuttaa 1,2 A-osakkeeseen, on lausunnon päivämääränä taloudellisessa mielessä kohtuullinen kaikille Keskisuomalainen Oyj:n K-sarjan osakkeiden omistajille ja A-sarjan osakkeiden omistajille. Evli Oyj:n antama kohtuullisuuslausunto on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26.4.2024 Jyväskylässä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kokonaisuudessaan arviolta 25.3.2024. Yksityiskohtaiset tiedot ja päätösehdotukset koskien osakesarjojen yhdistämistä tulevat sisältymään yhtiökokouskutsuun.

Tämän tiedotteen päivämääränä Keskisuomalainen Oyj:llä on yhteensä 10 042 468 osaketta, joista K-sarjan osakkeita on 4 578 940 kappaletta ja A-sarjan osakkeita on 5 463 528 kappaletta. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. A-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. K-sarjan osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

