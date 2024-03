Rackspace Technology nimmt an der Cloud Nirvana Spring 2024 Conference über die Konzeption, Implementierung und Umsetzung von Hybrid- und Multi-Cloud-Strategien für Unternehmen teil

SAN ANTONIO, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Technologielösungen, gab heute seine Teilnahme an den Konferenzen von Cloud Nirvana 2024 bekannt. Die Kickoff-Konferenz konzentriert sich auf die Konzeption, Implementierung und Umsetzung einer Hybrid-/Multi-Cloud-Strategie für Unternehmen . Cloud Nirvana findet am Mittwoch, den 13. März, in Columbus, OH. von 14-18 Uhr ET im COhatch Polaris statt.

Die Konferenz wird sich mit Hybrid- und Multi-Cloud-Strategien befassen, um das transformative Potenzial von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) zu entdecken, Sicherheits- und Compliance-Herausforderungen zu bewältigen und praxisnahe Einblicke in die Cloud-Einführung zu geben. Die Teilnehmer lernen Strategien kennen, um von der Cloud unabhängig zu bleiben und die Komplexität von Hybrid- und Multi-Cloud-Herausforderungen zu meistern.

„Cloud Nirvana ist die ultimative Konferenz zur Erforschung von Hybrid- und Multi-Cloud-, Serverless- und KI-Strategien, einschließlich der neuesten Best Practices und praktischen Erfahrungen sowie der zu vermeidenden Fallstricke“, sagte Ben Blanquera, Vice President Technology and Sustainability, Rackspace Technology. „Auf dieser Konferenz legt Cloud Nirvana den Fokus auf die Konzeption, Implementierung und Umsetzung von Hybrid- und Multi-Cloud-Strategien für Unternehmen, indem die Technologieführerschaft in der KI-Welt erforscht, in die Plattformtechnologie eingetaucht und sich mit der Einführung von KI und zugehörigen Roadmaps in Unternehmen beschäftigt wird.“ Weitere für 2024 geplante Konferenzen werden sich mit folgenden Themen befassen:

5. Juni: Technology Leadership in a World of AI

4. September: Platform Engineering in the World of AI

4. Dezember: Enterprise Gen AI Adoption & Roadmaps



„Wir schätzen die Vordenkerrolle von Rackspace Technology bei dessen Beiträgen zum Erfolg der Konferenzen von Cloud Nirvana. Deren Wissen über Design, Aufbau und Betrieb einer Multi-/Hybrid-Cloud für Unternehmen ist von unschätzbarem Wert“, sagte Sean Erikson, Vice President Enterprise Architecture and IT Strategy sowie Mitgründer von Cloud Nirvana.

Über Cloud Nirvana: Enterprise Hybrid/Multicloud Strategy Conference

Programm:

Hybrid-/Multi-Cloud-Odyssee: Die Cloud-Entwicklung der Ohio State University

Die Cloud-Entwicklung der Ohio State University Die Leistungsfähigkeit der Cloud entfesseln: Maximierung von Agilität, Widerstandsfähigkeit und Innovation

Maximierung von Agilität, Widerstandsfähigkeit und Innovation In der Unternehmens-Cloud navigieren: Eine Roadmap für den Erfolg bei Grange Insurance

Eine Roadmap für den Erfolg bei Grange Insurance Podiumsdiskussion: Best Practices für Hybrid und Multi-Cloud.

Best Practices für Hybrid und Multi-Cloud. Warum ich nie wieder eine Hybrid-Cloud nutzen werde!



Wann: Mittwoch, 13. März – 14 bis 18 Uhr EDT

Wo: COhatch Polaris 1554 Polaris Parkway #Suite 325 Columbus, OH 43240

Klicken Sie hier , um mehr über Cloud Nirvana und anstehende Veranstaltungen zu erfahren.

Über Cloud Nirvana

Die Mission von Cloud Nirvana ist einfach und zielgerichtet: die Verbesserung der Fähigkeiten von Fachleuten und ihren Unternehmen, um durch die Schaffung eines Open-Source Community Cloud Center of Excellence in einer Multi-Cloud-Welt zu wachsen.

