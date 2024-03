La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants lance une campagne qui presse le gouvernement fédéral de financer un programme pancanadien d’alimentation scolaire

OTTAWA, 12 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) a lancé une campagne nationale pour qu’un programme pancanadien d’alimentation scolaire soit inclus dans le budget fédéral de 2024. Un tel programme contribuerait à résoudre le grave problème de l’insécurité alimentaire chez les élèves en faisant qu’aucun enfant n’aille à l’école le ventre vide.



La CTF/FCE invite les Canadiennes et les Canadiens à joindre leur voix à la sienne et à utiliser son outil en ligne pour s’adresser à leur députée ou député, au premier ministre Justin Trudeau et à la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland afin de réclamer un changement.

Devant le nombre record de familles canadiennes en difficulté face à l’explosion du coût de la vie, la CTF/FCE insiste sur la nécessité d’une intervention immédiate du gouvernement fédéral pour rendre la vie plus abordable, et cela passe entre autres par un programme pancanadien d’alimentation scolaire afin que les élèves du système d’éducation publique bénéficient d’une bonne alimentation.

Le Canada s’est engagé à appuyer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Or, un programme pancanadien d’alimentation scolaire contribuerait beaucoup à l’avancement des ODD no 1 (pas de pauvreté), no 2 (faim « zéro »), no 3 (bonne santé et bien-être), no 4 (éducation de qualité), no 10 (inégalités réduites), no 11 (villes et communautés durables), no 12 (consommation et production responsables), no 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), no 14 (vie aquatique) et no 15 (vie terrestre).

La présidente de la CTF/FCE Heidi Yetman l’affirme : « Quand des élèves sont sous-alimentés, les classes en souffrent. Un programme pancanadien d’alimentation scolaire atténuerait grandement l’insécurité alimentaire et améliorerait de beaucoup le milieu scolaire dans l’intérêt de tout le monde. »

Le Canada étant le seul pays du G7 à ne pas avoir de programme d’alimentation scolaire, son gouvernement doit passer à l’action dans ce dossier et mettre en œuvre un tel programme, qui bonifiera les résultats de l’éducation, améliorera les conditions économiques et renforcera la bonne santé des Canadiennes et des Canadiens pour des générations à venir.

Outil en ligne pour le Programme pancanadien d’alimentation scolaire : https://win.newmode.net/ctffce/programmepancanadiendalimentationscolaire

