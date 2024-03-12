Fortrea 签署最终协议，将 Endpoint Clinical 和 Patient Access 业务剥离给 Arsenal Capital Partners

拟议剥离 Endpoint Clinical 和 Fortrea 患者通道 (Patient Access) 业务，进一步简化 Fortrea 的战略重心，成为纯粹的合同研究组织

创建独立的、一流的随机化 (Randomization) 和试验供应管理 (Trial Supply Management) 以及 Patient Access 解决方案，以实现差异化和增长

北卡罗来纳州，达勒姆市, March 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea 全球领先的合同研究组织 (CRO) Fortrea (Nasdaq: FTRE)（以下简称“公司”）今天宣布其已签署一项最终协议，剥离与其支持服务 (Enabling Services) 部门相关的资产，即 Endpoint Clinical (“Endpoint”) 和 Fortrea Patient Access 业务，出售给 Arsenal Capital Partners (“Arsenal”)，这是一家专注于打造市场领先、技术丰富的医疗公司的领先私募股权公司。

通过剥离这些业务，Fortrea 旨在推进 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 的增长战略和解决方案，使它们处于增加投资的有利位置，以加快技术路线图的发展并进一步提升运营，以支持一流的客户解决方案和交付。Fortrea 的剩余业务将加强对临床开发 I-IV 期的关注。交割预计将于 2024 年第二季度完成，具体取决于惯常交割条件和监管部门批准，以及双方签订的某些服务和运营协议。

Fortrea 董事会主席兼首席执行官 Tom Pike 表示：“今天是 Fortrea 持续发展历程中的一个重要里程碑，我们将聚焦于作为一家纯粹的 CRO 进行有机增长，并增强财务灵活性。我们对业务进行了战略审查，剥离 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 与我们客户的利益相一致。Arsenal 在打造能够系统性改善健康结局的业务方面拥有丰富经验，我相信 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 将能够巩固其市场地位，培养顶级人才并投入新的能力和资源，同时提供能够改善患者生活的解决方案。”

将担任 Arsenal 的这些业务的首席执行官的 Fortrea 支持服务总裁 Sam Osman 表示：“我对 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 的新篇章感到兴奋。”他表示：“这些业务将具有独特定位，通过推动患者使用和依从已批准的疗法，有效管理临床试验和商业化过程中的患者旅途。结合 Arsenal 深厚的投资敏锐度和领先的行业运营专长，我相信 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 业务将实现良好增长，并为患者和医药申办方提供更强的能力。我期待着我们继续对医疗保健领域产生积极影响。”

Arsenal 投资合伙人 Gene Gorbach 表示：“Endpoint 和 Fortrea Patient Access 在支持创新疗法的临床研究和商业化方面拥有令人自豪的、长达数十年的市场领先记录。Arsenal 以建立能切实改善医疗保健的组织为荣。我们很高兴能与其管理层和员工合作，加速这两项业务的发展。”

Arsenal 数字、分析与人工智能总监 Dimitris Agrafiotis 博士表示：“Endpoint 和 Fortrea Patient Access 提供了重要的解决方案，使得患者能够参与临床试验并获得治疗。我很高兴能为 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 的优秀团队提供支持。我们将共同携手，进一步提升技术能力的先进性，以支持这些公司向制药行业提供最优质服务的承诺。”

Endpoint Clinical

Endpoint 在高增长的 eClinical 市场上开展业务，是为生物制药和 CRO 客户提供随机化和试验供应管理 (RTSM) 解决方案的领先供应商，擅长为复杂的后期临床试验提供服务。15 年多以来，Endpoint 已成功支持 1,750 多项临床试验，涉及 90 个国家的 875,000 名患者，并培养了蓝筹客户群和长期战略合作关系。

Fortrea Patient Access

Fortrea Patient Access 是 HUB 服务和患者通道市场的领先者，为生物制药行业提供全面的患者支持、产品接入、负担能力和依从性解决方案，已有 30 多年的历史。Fortrea Patient Access 最近扩张了非商业性专卖药房 FortreaRx™，以支持冷链和常温免费产品的强化配送，在此进一步推动下，Fortrea Patient Access 致力于通过其丰富的经验推动患者结局，提高医疗可及性，目前为 250 多万名患者和 100 多个独特品牌提供支持，涉及 25 多种疾病适应症。

Arsenal Capital Partners

Arsenal Capital Partners 是一家领先的私募股权投资公司，致力于打造市场领先的行业增长和医疗保健公司。自 2000 年成立以来，Arsenal 已募集了总额超过 100 亿美元的机构股权投资基金，完成了 290 多项平台收购和附加收购，并实现了超过 35 项变现。该公司与管理团队合作，打造市场领先、高增长和高附加值的具有战略意义的公司。欲了解更多信息，请访问 www.arsenalcapital.com。

顾问

Barclays 担任 Fortrea 的独家财务顾问，Smith Anderson 担任其法律顾问。盛德律师事务所担任 Arsenal 的法律顾问。

财报电话会议和重播

Fortrea 将在美国东部时间今天上午 9:00 举行的 2023 年第四季度财报电话会议上讨论剥离公告。您可以通过 Fortrea 投资者关系网站或以下财报网播链接参加此次会议。为避免可能出现的延误，请至少在电话会议开始前 10 分钟加入。活动结束后不久将提供现场电话会议的重播，可在 Fortrea 网站的活动和演示部分查看。在电话会议开始前，还将在 Fortrea 投资者关系网站上提供补充幻灯片演示。

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的为生命科学行业提供临床开发解决方案和患者通道医疗服务解决方案的公司。我们与新兴大型生物制药、生物技术、医疗器械和医疗诊断公司合作，推动医疗创新更快地为患者提供能极大改善其生活的治疗方法。Fortrea 提供 I-IV 期临床试验管理、临床药理学、咨询服务、独家技术支持的试验解决方案和审批后服务。Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验，涵盖了 20 多个治疗领域，强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。我们在 90 多个国家拥有约 18,000 人才华横溢的多元化团队，为全球客户提供有针对性和灵活的解决方案。了解更多关于 Fortrea 如何从研发线到患者端实现变革的信息，请访问 Fortrea.com 并在 LinkedIn 和 X （前称 Twitter）@Fortrea 上关注我们。

关于前瞻性声明的警示说明

该新闻稿包括联邦证券法（包括《证券法》第 27A 条和《交易法》第 21E 条）下定义的“前瞻性声明”。前瞻性声明就其性质而言，涉及不同程度的不确定事项，如关于交易预期收益的声明，包括未来的财务和经营业绩，以及完成交易的预期时间。在这种情况下，前瞻性声明通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含“指导”、“预期”、“假设”、“预计”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将”、“会”、“目标”、类似表达以及这些词汇的变体或否定词，这些词汇旨在识别前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些识别词汇。实际结果可能因多种因素而与这些前瞻性声明存在重大差异，这些因素包括但不限于满足有关完成拟议的 Endpoint Clinical 和 Fortrea Patient Access 业务剥离交易的先决条件（包括获得监管部门批准的能力），以及公司及时完成或完全完成交易的能力；完成交易的成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件造成的成本增加；各方达到有关拟议交易的会计和税务处理预期的能力；以及公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他因素。有关公司业务风险的进一步讨论，请参阅公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的表格 10 注册声明中的“风险因素”部分，这些因素可能会在公司随后向 SEC 提交的定期文件和其他文件中随时修订或更新，这些文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。这些因素不应被视为详尽无遗，应与本报告中包含或通过引用纳入的其他警示说明以及公司向 SEC 提交的文件一并阅读。所有前瞻性声明仅截至本报告发布之日，除法律要求外，公司不承担更新或修订任何前瞻性声明以反映未来事件或发展的义务。

Fortrea 联系方式：

Hima Inguva（投资者）– 877-495-0816，hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek（传媒）– 919-943-5422，media@fortrea.com

Kate Dillon（传媒）– 646-818-9115，kdillon@prosek.com

Arsenal 联系方式：

Jackie Schofield，邮箱：pro-Arsenal@prosek.com