LUMIBIRD : RÉSULTATS ANNUELS 2023

Lannion, le 12/03/2024 – 17h45

RÉSULTATS ANNUELS 2023

Marge d’EBITDA ( 1) de 17% (données publiées) et de 18% (hors Convergent), supérieure aux objectifs annoncés

Dernière année du plan de transformation avec la modernisation et la rationalisation des outils industriels. Après 3 années de forts investissements et de structuration, mise en place fin 2023 d’ajustements de charges, avec la fermeture des sites d’Ottawa (Canada) et de Leigh (UK)

Trajectoire de croissance réaffirmée avec un objectif d’amélioration de l’efficience opérationnelle et de la rentabilité





Le Groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, a amélioré en 2023 son EBITDA (données publiées) de 10% à 34,5 M€ (+15%, à 36,1 M€ hors acquisition de Convergent). Cette performance reflète la maîtrise des charges dans un contexte de croissance du chiffre d’affaires. Le Groupe étant positionné et structuré pour continuer à absorber la croissance de ses marchés, l’amélioration de la rentabilité doit se poursuivre dans les années à venir.

au 31 décembre (en M€)



2022



2023

publié



Variation Valeur % Chiffre d’affaires 191,0 203,6 +12,6 +6,6% EBITDA(1) 31,3 34,5 +3,2 +10% % CA 16,4% 17,0% Résultat opérationnel courant 16,4 18,5 +2,1 +13% % CA 8,6% 9,1% Résultat opérationnel 17,3 12,2 (5,1) -29% Résultat avant impôts 14,4 7,5 (6,9) -48% Résultat net 11,4 7,1 (4,3) -38%

(1) L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

Marchés dynamiques dans un contexte économique complexe

L’activité 2023 a été marquée par une dynamique porteuse sur l’ensemble des marchés adressés par Lumibird, notamment sur le segment Défense/Spatial qui a connu un fort développement. La croissance a cependant été freinée, en début d’année par une capacité de production réduite du fait des aménagements de sites et en fin d’année par des reports de ventes pour des raisons règlementaires ou administratives touchant la division Médical.

La division Photonique progresse de +7,8% (+7,4% hors Convergent et à taux de change constant).

Le segment Défense/Spatial, porté par une demande croissante et une gamme attractive de produits de très haute technologie dont une majorité de composants actifs produits au sein du Groupe, augmente de 30,9%, à 39,4 M€ (+34,5% à taux de change constant). Un contrat significatif de 20 M€ sur 3 ans a été signé en septembre 2023 pour la fourniture de télémètres laser pour des applications aéroportées.

Le segment Lidar recule de -7,5% à 24,1 M€ (-6,1% à taux de change constant). Les activités Lidar continuent de croître fortement sur le sous-segment de l’éolien où Lumibird vend directement ses systèmes Lidar et enregistrent un recul ponctuel sur le sous-segment du Scan 3D sans pour autant remettre en cause les fortes perspectives de croissance de ce marché.

Sur les activités Industrielles et Scientifiques, le Groupe termine l’année à 37,4 M€ stable à -0,1%

(-5,0% hors Convergent et à taux de change constant). Le chiffre d'affaires réalisé par les activités Convergent acquises fin août 2023 est inclus dans les activités Industrielles et Scientifiques. Il s'élève à 2,7 M€ en 2023 sur 4 mois.

La division Médical progresse à 102,8 M€, soit +5,5% sur l’année (+7,6% à taux de change constant), freinée par des reports de ventes sur 2024 pour des raisons règlementaires (retard des autorisations de mise sur le marché) ou administratives (nouvelle politique d’achats dans les hôpitaux publics en Chine). La répartition du chiffre d’affaires entre le diagnostic (23%) et le traitement (77%) est similaire aux années précédentes.

L’effet de change a représenté un impact négatif sur le chiffre d’affaires de -4,5 M€ sur 2023 réparti entre la Photonique pour -2,4 M€ et le Médical pour -2,1 M€.

Amélioration de la rentabilité sur les deux divisions

Synthèse des résultats par division

En M€



Photonique



Médical 2022 2023 Var (%) 2022 2023 Var (%) Chiffre d’affaires 93,5 100,8 +7,8% 97,4 102,8 +5,5% Marge brute 58,1 63,2 +8,7% 59,8 62,4 +4,3% % 62,2% 62,7% 61,3% 60,7% EBITDA(1) 14,2 15,9 +12,2% 17,1 18,6 +8,4% % 15,2% 15,8% 17,6% 18,1% ROC 4,7 5,9 +24,2% 11,6 12,6 +8,4% % 5,1% 5,8% 11,9% 12.3%

(1) L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

Dans un contexte de tensions inflationnistes persistantes, le taux de marge brute du Groupe résiste en 2023, à 61,7% contre 61,8% un an plus tôt (hors Convergent, il augmente légèrement à 62,1%). Le recours à des achats via des brokers en 2022 pour sécuriser les approvisionnements avait encore un effet résiduel non négligeable cette année, en particulier pour la division Médical. A fin 2023, cet impact résiduel était complétement absorbé.

En données publiées, incluant la récente acquisition de Convergent, l’EBITDA progresse de +10%, à 34,5 M€, soit 17,0% du chiffre d’affaires. La contribution de Convergent à l’EBITDA est négative de -1,6 M€. La marge d’EBITDA hors Convergent progresse de près de +2 pts (de 16,4% à 18,0%). Cette progression a été permise par la maîtrise des charges externes et de personnel sur les deux divisions.

L’amélioration de la rentabilité est pour l’instant plus marquée sur la division Photonique (marge d’EBITDA à 17,9% hors Convergent vs 15,2% en 2022) que sur la division Médical (18,1% vs 17,6% en 2022), encore impactée par les surcoûts d’achat résiduels liés aux pénuries de 2022.

L’effet de change a représenté un impact négatif sur l’EBITDA de -0,9 M€ sur 2023 réparti entre la Photonique pour -0,5 M€ et le Médical pour -0,4 M€.

En données publiées, le résultat opérationnel courant s’établit à 18,5 M€ contre 16,4 M€ en 2022. La contribution de Convergent au résultat opérationnel courant est négative à -2,4 M€. Le résultat opérationnel courant hors Convergent s’établit à 20,9 M€.

2023 a été pour Lumibird la dernière année du plan de transformation avec la modernisation et la rationalisation de ses outils industriels. Après 3 années de forts investissements et de structuration, Lumibird est entrée fin 2023 dans une phase d’optimisation à travers un programme d’ajustement de la structure de charge. Lumibird a ainsi rapatrié à Lannion l’activité de ses sites d’Ottawa (Canada) et Leigh (UK). Le résultat opérationnel intègre les charges non récurrentes liées à cette réorganisation de la branche Lidar, au déménagement du site des Ulis et à des effets de périmètre pour un total de 6,3 M€ (à comparer à des produits non récurrents de +0,9 M€ en 2022). Dans un contexte de hausse de taux, le résultat financier, retraité de l’impact de change non cash lié à la réévaluation des comptes courants, s’élève à -3,5 M€, stable par rapport à 2022 (-3,2 M€) grâce à l’optimisation des produits financiers. Après un IS de 0,3 M€ (vs 3,1 M€ en 2022), le résultat net en données publiées ressort à 7,1 M€, contre 11,4 M€ en 2022. Hors Convergent, il s’établit à 9,2 M€.

Flux de trésorerie : poursuite des forts investissements

En M€ 2022 2023 Flux de trésorerie générés par l’activité 1,4 20,7 Dont MBA avant impôt et frais financier 30,1 26,9 Dont Variation du BFR (29,2) (4,8) Dont Impôts décaissés 0,5 (1,5) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (29,3) (46,2) Dont Investissements industriel1 (20,7) (25,3) Dont croissance externe (8,1) (20,6) Dont autres actifs financiers (0,6) (0,3) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (7,9) 21,7 Dont Augmentation de capital - - Dont nouveaux financements nets (3,6) 28,7 Dont service de la dette (2,9) (3,9) Dont autres variations (1,4) (3,2) VARIATION DE TRESORERIE2 (35,8) (3,8)

Dans un contexte de poursuite de la croissance mais d’apaisement des tensions sur les approvisionnements, le BFR a été particulièrement bien maîtrisé sur l’exercice pour n’augmenter que de 4,8 M€.

2023 a de nouveau été une année de forts investissements dans l’outil industriel, notamment pour la finalisation de l’unité de fabrication de fibre optique à Lannion. Les investissements industriels nets s’élèvent en 2023 à 25,3 M€, à comparer à 20,7 M€ sur l’exercice précédent. Les flux liés à la croissance externe s’élèvent à 20,6 M€. Le programme d’investissement 2023 a été financé à la fois par la trésorerie générée par l’activité et par des emprunts bancaires.

Situation bilantielle

Suite aux investissements réalisés, la dette financière nette passe de 52,5 M€ au 31.12.22 à 88,9 M€ au 31.12.23. Elle est composée de 145,1 M€ de dette financière brute et 56,2 M€ de trésorerie active.

Lumibird conserve une situation financière solide avec un gearing de 46% et un ratio de levier de 2,6.

Extrait du bilan consolidé

(en M€) 31.12.2022 31.12.2023 Goodwill 69,9 72,6 Actifs non courants (hors Goodwill) 114,9 135,3 Actifs courants (hors trésorerie) 125,5 141,1 Trésorerie et équivalent de trésorerie 61,7 56,2 TOTAL ACTIF 372,0 405,2 Fonds propres (y.c. intérêts minoritaires) 193,4 193,3 Passifs financiers3 non courants 48,6 128,6 Autres Passifs non courants 10,1 9,2 Passifs financiers courants 65,6 16,5 Passifs courants 54,3 57,6 TOTAL PASSIF 372,0 405,2

Perspectives

Après 3 années de forts investissements, Lumibird est plus que jamais positionnée pour bénéficier des tendances porteuses de ses marchés avec une offre produits adaptée et une capacité d’innovation et de production renforcée par l’intégration croissante de technologies clés. La maturité atteinte en matière d’organisation permet par ailleurs au Groupe de continuer à travailler à l’ajustement de sa structure de charges, pour une rentabilité optimisée.

Dans ce contexte, le Groupe prévoit de maintenir une croissance à périmètre constant supérieure à 8% et de poursuivre l’amélioration de sa rentabilité.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T1 2024, le 22/04/2024, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

1 Ce montant inclut les dépenses de recherche et développement ayant fait l’objet d’une activation en application des dispositions d’IAS36 pour un montant de 12,4 M€

2 La trésorerie correspond au poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » à l’actif du bilan, net des concours bancaires courants (trésorerie passive) inclus dans les passifs financiers courants au passif du bilan. Elle est présentée avant effet de change.

3 Les passifs financiers (courant et non courants) correspondent aux dettes financières et intègrent les dettes de location en application d’IFRS16

