GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : +2,0 % - Bonne dynamique des activités - Assemblée Générale du 20 mars : Proposition de distribution d’un dividende de 0,32 €/action

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : +2,0 %

Bonne dynamique des activités

Assemblée Générale du 20 mars

Proposition de distribution d’un dividende de 0,32 €/action

Paris, le 12 mars 2024, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2024 (novembre 2023 à janvier 2024).

Bonne dynamique du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 173,2 M€ au 1er trimestre 2024 contre 171,9 M€ un an plus tôt, en hausse de +0,7 %.

En France, le PBJ au 1er trimestre 2024 est stable à 153,8 M€. Les performances des différentes formes de jeux sont contrastées. Ainsi, le PBJ des machines à sous progresse de +1,4 % (à 121,2 M€, soit 79% du PBJ France), alors que celui des jeux de table, électroniques et non électroniques, diminue de -5,2 % (à 32,5 M€).

À l’étranger, le PBJ s’inscrit en hausse de +7,3 % par rapport au 1er trimestre 2023, à 19,4 M€. Le PBJ des jeux online suisses continue sa progression (+52,8 % sur un an) tandis que celui des machines à sous est en retrait de -7,5 %.

Au total, après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +1,4 % à 98,1 M€ au 1er trimestre 2024.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 enregistre une hausse très satisfaisante de +2,0 % sur un an et s’établit à 118,7 M€. Il inclut le chiffre d’affaires des autres activités en croissance de +4,0 %, portée par la hausse du chiffre d’affaires des hôtels (+19,4 %).

Assemblée Générale et distribution de dividende

Au cours de l’Assemblée Générale qui se tiendra le mercredi 20 mars prochain, les actionnaires pourront se prononcer sur la distribution d’un dividende d’un montant de 3 080 650,88 € (soit 0,32 € par action). La mise en paiement du dividende se fera au plus tard le 31 juillet 2024.

Partenariat noué avec Julien Manival

Groupe Partouche s’associe avec Julien Manival (groupe « Bonne Compagnie » qui compte sept établissements en Occitanie) au sein d’une nouvelle structure, Must Group, spécialisée dans le secteur de l’hospitalité et du divertissement. L'objectif est d'offrir à un large public une expérience inédite, fusionnant la passion culinaire, l'innovation et le divertissement dans une démarche moderne et festive.

Ce partenariat s’est matérialisé d’une part par l’acquisition d’un restaurant au cœur du 8ème arrondissement parisien qui ouvrira début 2025, et d’autre part, par un réaménagement de La Plage 3.14 sur la Croisette à Cannes qui accueillera ce nouveau concept dès le printemps.

Développement durable : Pacte Mondial des Nations Unies et Principes d'autonomisation des femmes

Groupe Partouche renouvelle en 2024 son engagement au Pacte Mondial des Nations Unies, la plus grande initiative internationale de développement durable. Par ailleurs, Groupe Partouche s'engage pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en adhérant en 2024 aux Principes d'autonomisation des femmes (WEPs) de l'ONU Femmes.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale : mercredi 20 mars 2024

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre : mardi 11 juin 2024, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Construction du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre (novembre N-1 à janvier N)

En M€ 2024 2023 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 173,2 171,9 0,7 % Prélèvements -75,0 -75,2 -0,2 % Produit Net des Jeux (PNJ) 98,1 96,8 +1,4 % Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 21,3 20,5 4,0 % Programme de fidélisation -0,7 -0,8 -16,0 % Chiffre d'affaires total consolidé 118,7 116,4 +2,0 %

2- Ventilation du CA par secteur d’activité au 1er trimestre (novembre N-1 à janvier N)

En M€ 2024 2023 Variation Casinos * 110,4 108,9 1,4 % Hôtels * 6,2 5,2 19,4 % Autres 2,1 2,3 -6,1 % Chiffre d'affaires total consolidé 118,7 116,4 +2,0 %

* Depuis le 1er novembre 2023, l’hôtel Pavillon la Rotonde du casino de La-Tour-de-Salvagny est intégré dans l’activité Hôtels (contre Casinos précédemment).

3- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

