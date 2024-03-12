Novotech 发布杜氏肌营养不良症前景报告支持生物技术研究计划

波士顿, March 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech提供全球全方位服务，与生物技术公司合作加速各阶段进阶和新颖疗法开发的临床合同研究组织 (CRO)，今天发布行业领先的杜氏肌营养不良症临床试验前景报告。



报告包括新兴基因疗法、资金形式和一份 SWOT 分析，旨在为战略性药物开发决策提供信息，并最终提高 DMD 治疗成功的机会和影响力。Novotech 研究分析师团队每月提供此类专家报告，且报告完全免费。这些报告提供了全球临床试验活动的最新见解，揭示了哪些地区的试验量最高以及这些趋势背后的因素。他们解决生物技术公司在特定治疗领域面临的障碍，并讨论治疗和投资趋势的未来路径。

杜氏肌营养不良症临床试验前景报告检测了 DMD 特性。该疾病是最常见的肌肉营养不良症，男性发病率更高，抗肌萎缩蛋白的缺乏（突变引起）导致肌肉健康恶化，DMD 的发病年龄为 3-6 岁。每 5,000 名活产男婴中就有 1 人患有该疾病，每年全球新增诊断病例约 20,000 例。该疾病通常通过母亲遗传，但也有 25% 的病例是在没有任何家族史的情况下自发发生的。

报告还重点介绍了流行病学、治疗挑战和不断变化的临床试验趋势数据，包括治疗方法和资金情况，为医疗保健专业人员和研究人员提供了宝贵的见解。

目前，该疾病的治疗主要集中于解决症状和减缓疾病进展，然而目前的研究则更多地集中于治疗方法，包括基因替代、细胞治疗和膜稳定性方面。

这种复杂的遗传性疾病的发病率在全球因地区而异。欧洲的发病率最高，其次是北美、亚太地区和世界其他地区 (ROW)。在欧洲，瑞典、挪威和爱沙尼亚等国的诊断率高于平均水平，分别为每 10 万人 16.7 例、16.2 例和 12.8 例。在北美洲，加拿大和美国分别为每十万人 10.6 例和 10.2 例。在亚太地区，中国以每 10 万人 10.3 例遥遥领先。

Novotech 研究发现，自 2019 年以来，全球已启动约 300 项 DMD 临床试验。北美地区在开展试验方面处于领先 (37%)，其次是亚太地区 (30%)、欧洲 (24%) 和世界其他地区 (9%)。

主要收获：

分析 2019 年以来单一国家/地区 DMD 临床试验的患者招募趋势，与美国和亚太地区相比，欧洲的招募持续时间更短，招募速度更快。这可能归因于其简化的监管流程、更高的患者意识以及更集中的医疗保健系统。

针对 DMD 的公共资金和风险投资强势结合，在美国尤为突出，但英国和韩国也有显著的投资，大部分资金集中在临床前阶段。

目前针对 DMD 的研究主要探索基因和 RNA 疗法，尤其将膜稳定技术和针对次级级联的干预措施作为有前景的领域。

DMD 药物开发管线十分稳健，目前有 28 种药物处于临床前阶段，14 种处于 I 期阶段，14 种处于 II 期阶段，9 种处于 III 期阶段。

本综合资料可为医疗保健专业人员、研究人员和机构提供指导，帮助其处理复杂的 DMD 临床试验环境。

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关于 Novotech Novotech-CRO.com

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Novotech 因其业界领先的贡献而备受赞誉，曾荣膺众多享有盛誉的奖项，例如 2023 年 CRO 领导力奖 (CRO Leadership Award 2023)、2023 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023) 且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

该公司提供全面的全套服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，并在 5,000 多个临床项目（包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究）中累积了丰富的经验。Novotech 在全球设有 34 个办事处，拥有一支由 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的首选端到端策略合作伙伴。

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