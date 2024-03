Groupe BNP PARIBAS : Confirmation de la trajectoire de Résultat Net

Confirmation de la trajectoire de Résultat Net



Communiqué de presse

Paris, le 13 mars 2024

Le Groupe BNP Paribas confirme la trajectoire de croissance régulière de son résultat net part du groupe (RNPG) à travers le cycle. Ainsi, l’année 2024 s'inscrira à un niveau supérieur au résultat net distribuable publié en 2023.

BNP Paribas confirme également l’objectif de ROTE1 à horizon 2025 dans un intervalle de 11,5% à 12% ainsi que celui de 12% en 2026.

Cette trajectoire, associée à un taux de distribution de 60%2, devrait permettre un retour aux actionnaires de l’ordre de 20 milliards d’euros3 en cumul au cours des trois années 2024, 2025 et 2026.

Bénéficiant de son modèle diversifié et centré sur le client, BNP Paribas devrait ainsi continuer de croître plus vite que son économie sous-jacente et gagner des parts de marché.

Le Groupe sera également porté par le capital progressivement redéployé depuis 2022, à la suite de la cession de Bank of the West, capital générant un retour supérieur à 16%4 en 2025.

Parallèlement, le Groupe annonce une accélération et un élargissement des mesures d’efficacité opérationnelle de ~400 millions d’euros récurrents, portant ainsi l’objectif du plan 2022-2025 à

2,7 milliards d’euros. Le Groupe confirme aussi l'objectif d'effet de ciseaux supérieur en moyenne à 2 points5 sur le plan 2022-2025.

Enfin, le Groupe maintient une politique d’origination prudente et un strict contrôle des risques. Il réitère son objectif de coût du risque inférieur à 40 points de base chaque année sur la durée du plan.

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 63 pays et rassemble près de 183 000 collaborateurs, dont plus de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Contact presse

Sandrine Romano – sandrine.romano@bnpparibas.com – +33 6 71 18 23 05

Hacina Habchi – hacina.habchi@bnpparibas.com - +33 7 61 97 65 20

1 Rentabilité des fonds propres tangibles non réévalués

2 Appliqué au résultat distribuable après prise en compte de la rémunération des TSSDI

3 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale (pour le dividende) et de l’autorisation de la BCE (pour le programme de rachat d’actions), en cumul au titre des exercices 2023, 2024 et 2025

4 Retour sur capital investi

5 TCAM 2022-2025 des revenus du Groupe moins TCAM 2022-2025 des frais de gestion du Groupe excluant Bank of the West

Pièce jointe