Jeroen Spruyt benoemd tot President van Agfa’s divisie Radiology Solutions

Mortsel, België – 13 maart 2024 – 7:45 a.m. CET



Op 13 maart 2024 neemt Jeroen Spruyt de functie van President van Agfa’s divisie Radiology Solutions op zich. Hij wordt ook lid van Agfa’s Executive Management Team.

Jeroen haalde een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen, aangevuld met een MBA van de Vlerick Business School. Door zijn carrière in de logistiek en zijn cruciale rol als medeoprichter en bestuurslid van TheSignalling Company, gaf Jeroen blijk van een uitzonderlijk leiderschapsinzicht en een sterke ondernemersmentaliteit.

In september 2022 vervoegde Jeroen de Agfa-Gevaert Groep als Hoofd van de business unit Direct Radiography (DR), een onderdeel van de divisie Radiology Solutions. Naast zijn nieuwe verantwoordelijkheden blijft hij ook de business unit DR leiden.

“Jeroen heeft een opmerkelijke transformatie teweeggebracht binnen de business unit DR, een prestatie die dient als een bewijs van zijn hands-on leiderschap en onwrikbare toewijding aan uitmuntendheid. Met zijn benoeming vertrouwen we Jeroen de leiding toe over een cruciaal segment van de activiteiten van onze onderneming,” zei Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Over de divisie Radiology Solutions

De divisie Radiology Solutions is een belangrijke speler in de markt van de diagnostische beeldvorming. Ze levert analoge en digitale beeldvormingstechnologie om te voldoen aan de behoeften van gespecialiseerde clinici in ziekenhuizen en beeldvormingscentra over de hele wereld. Agfa's innovatieve beeldvormingsapparatuur en zijn toonaangevende MUSICA-beeldverwerkingssoftware zetten maatstaven op het vlak van productiviteit, veiligheid, klinische waarde en kostenefficiëntie. Bovendien biedt de SmartXR-portfolio radiografen voorspellende workflowassistentie. Met meer dan 150 jaar ervaring helpt Agfa zijn klanten om de kwaliteit en de efficiëntie van hun patiëntenzorg te verbeteren. Agfa zorgt ervoor dat elk beeld telt.

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit drie divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT en Digital Print & Chemicals. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2022 realiseerde de Groep een omzet van 1.857 miljoen euro.

