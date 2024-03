Arco Vara AS-i dividendipoliitika ettepanek

Arco Vara AS nõukogu ja juhataja teevad ettepaneku jätkata dividendipoliitikaga, mis maksab dividendi kvartaalselt: juunis 2 senti, septembris 1 sent, detsembris 2 senti ning märtsis 1 sent aktsia kohta. Hetke ARC1T hinnataseme juures teeb see dividenditootluseks veidi üle 3,6 protsendi.

Kvartaalsete dividendide saamise õigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse kõikidel juhtudel sama kuu 6. kuupäeval.

Arco Vara tegevjuht Miko-Ove Niinemäe: “Kvartaalne dividend on saanud aktsionäridelt vaid positiivset tagasisidet. Kui üldiselt on Eesti investor harjunud dividendi laekumist nägema vaid aasta keskpaigas, siis Arco Vara poolt saab dividenditulu nautida ka enne jõule.”

Dividendipoliitika kinnitamise õigus on üldkoosolekul 2024. aasta kevadel.





